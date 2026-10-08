Sau 6 lần điều chỉnh, lãi suất vay mua nhà ở xã hội ở mức 6,5%/năm

Lãi suất cho vay nhà ở xã hội hiện ở mức 6,5%/năm đối với người mua nhà và 7%/năm đối với chủ đầu tư. Thời gian hưởng lãi suất ưu đãi lần lượt là 5 năm và 3 năm...

Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thông tin về tình hình triển khai các chương trình tín dụng (Ảnh: PL)

Thông tin trên được ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp cho báo chí chiều 7/10.

Ông Bắc cho biết quy mô ban đầu của chương trình cho vay nhà ở xã hội là 120.000 tỷ đồng với 4 ngân hàng thương mại nhà nước tham gia. Đến nay, chương trình đã có 11 ngân hàng thương mại tham gia, với quy mô hơn 153.000 tỷ đồng. Đến ngày 31/8/2026, doanh số giải ngân chương trình cho vay nhà ở xã hội đạt khoảng 17.500 tỷ đồng, tăng khoảng 9.950 tỷ đồng so với cuối năm 2025.

Lãi suất chương trình đã được điều chỉnh 6 lần, hiện ở mức 7%/năm đối với chủ đầu tư và 6,5%/năm đối với người mua nhà. Thời gian được hưởng lãi suất ưu đãi đối với chủ đầu tư là 3 năm và đối với người mua nhà là 5 năm. (Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước)

Riêng đối với người mua nhà dưới 35 tuổi, thời gian ưu đãi là 15 năm. Trong 5 năm đầu vay vốn, lãi suất cho vay thấp hơn 2%/năm so với lãi suất cho vay trung, dài hạn VND bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước. Trong 10 năm tiếp theo, lãi suất cho vay thấp hơn 1%/năm so với mức lãi suất này.

Đến ngày 31/8/2026, số tiền cam kết cho vay đạt khoảng 50.300 tỷ đồng. Doanh số giải ngân của chương trình đạt khoảng 17.500 tỷ đồng, tăng khoảng 9.950 tỷ đồng so với cuối năm 2025; dư nợ đạt khoảng 14.300 tỷ đồng.

Riêng cho vay đối với người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội, chương trình bắt đầu triển khai từ ngày 31/5/2025. Đến cuối tháng 8/2026, doanh số giải ngân đạt khoảng 577 tỷ đồng, dư nợ đạt khoảng 531 tỷ đồng.

Theo thông tin được ông Bắc cung cấp, thời gian vừa qua, nguồn cung nhà ở xã hội còn hạn chế. Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành nhiều giải pháp để cải thiện nguồn cung nhà ở xã hội. Nhờ đó, cam kết giải ngân tăng mạnh, gần 3 lần so với cuối năm 2025. Việc giải ngân sẽ thực hiện theo tiến độ thi công trên cơ sở khối lượng hoàn thành và nhu cầu của chủ đầu tư dự án.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước khu vực, các tổ chức tín dụng tích cực triển khai chương trình; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng theo dõi tình hình thực hiện.

Ngoài ra, ông Bắc cũng cung cấp thêm một số thông tin về dư nợ các chương trình tín dụng lớn khác.

Theo đó, dư nợ chương trình tín dụng hạ tầng đạt khoảng 16.910 tỷ đồng. Đối với chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông và công nghệ chiến lược, ông Bắc cho biết chương trình có quy mô 500.000 tỷ đồng với 21 ngân hàng thương mại đăng ký tham gia, thời gian triển khai đến hết năm 2030.

Chương trình tín dụng hạ tầng có lãi suất ưu đãi thấp hơn tối thiểu từ 1-1,5%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay. Thời gian ưu đãi tối thiểu là 2 năm.

Các ngân hàng tham gia đã ban hành văn bản hướng dẫn nội bộ triển khai chương trình trong hệ thống và hiện sẵn sàng nguồn vốn để triển khai. Đến ngày 31/8/2026, dư nợ tín dụng của chương trình tại các ngân hàng thương mại khoảng 16.910 tỷ đồng.

Thời gian tới dự kiến có nhiều dự án lớn được triển khai và có nhu cầu vốn lớn. Trên cơ sở nhu cầu vốn tín dụng của các dự án, các ngân hàng thương mại sẽ xem xét cho vay theo quy định.

Thêm một chương trình tín dụng khác là nông lâm thuỷ sản dư nợ đạt 238.129 tỷ đồng. Chương trình này có quy mô ban đầu là 15.000 tỷ đồng. Sau 4 lần nâng quy mô và mở rộng phạm vi, đối tượng tham gia, quy mô chương trình hiện đạt 185.000 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 8/2026, doanh số giải ngân lũy kế của chương trình đạt gần 238.120 tỷ đồng, bằng 128,7% quy mô chương trình, với 88.434 lượt khách hàng được giải ngân.

Ngày 25/9/2026, Ngân hàng Nhà nước có Công văn 8839/NHNN-TD yêu cầu 18 ngân hàng thương mại tham gia chương trình báo cáo, đánh giá kết quả triển khai và đề xuất định hướng triển khai trong thời gian tới để có cơ sở tham mưu cấp có thẩm quyền tiếp tục triển khai chương trình.