Lãi suất vẫn chịu áp lực tăng nhưng tốc độ đã chậm lại

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết lãi suất chịu áp lực tăng trong thời gian qua nhưng tốc độ tăng đang chậm lại và về cơ bản đã xoay quanh mặt bằng mới. Đến ngày 20/9/2026, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 6,38%/năm, tăng 1,15 điểm phần trăm so với cuối năm 2025...

Ngân hàng Nhà nước đứng trước yêu cầu cân bằng giữa hỗ trợ tăng trưởng và kiểm soát lạm phát (Ảnh: Hoàng Giáp).

Tại Họp báo Thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2026 ngày 7/10/2026, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, đến ngày 30/9/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025, tăng 16,69% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Phó Thống đốc, mặt bằng lãi suất vẫn chịu áp lực tăng, song tốc độ tăng đang chậm lại và về cơ bản xoay quanh mặt bằng mới. Đến ngày 20/9/2026, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 6,38%/năm, tăng 1,15 điểm phần trăm so với cuối năm 2025.

Thông tin về định hướng điều hành trong quý cuối năm, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, cho biết những thay đổi nhanh chóng trong chính sách của các ngân hàng trung ương lớn đang tạo thêm áp lực đối với Việt Nam.

Theo ông Quang, lạm phát toàn cầu vẫn khó lường. Trước những bất định từ bên ngoài, Ngân hàng Nhà nước phải thận trọng với rủi ro lạm phát, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng trong phạm vi cho phép.

Đáng chú ý, trước xu hướng lãi suất quốc tế gia tăng, ông Quang nhận định lãi suất Việt Nam khó có thể đứng ngoài xu hướng chung.

Theo Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm sự cân bằng hợp lý trong điều hành. Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước tìm “điểm cân bằng giữa lãi suất và tỷ giá”. Đây sẽ tiếp tục là vấn đề được cơ quan điều hành theo dõi và quản lý chặt chẽ trong thời gian tới.

CPI 9 tháng tăng 4,52%, áp lực kiểm soát lạm phát gia tăng CPI tháng 9/2026 tăng 0,62% so với tháng trước và 5,08% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 tháng, CPI tăng 4,52% so với cùng kỳ, cao hơn mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP. Đây là mức tăng cao nhất của CPI tháng 9 và CPI bình quân 9 tháng trong nhiều năm qua, cho thấy áp lực điều hành giá và kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm 2026 rất lớn.

Bài toán lãi suất càng trở nên phức tạp khi nền kinh tế vẫn cần lượng vốn lớn để phục vụ mục tiêu tăng trưởng cao.

Ông Quang cho biết tăng trưởng tín dụng năm 2025 đạt 19,07%, mức cao nhất trong vòng 15 năm. Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế ở mức cao, dòng vốn tín dụng vẫn phải tiếp tục được đưa vào nền kinh tế. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng cao cũng tạo sức ép đối với lạm phát.

“Một mặt chúng ta hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, nhưng tốc độ tăng trưởng tín dụng sẽ gây sức ép đến lạm phát trong thời gian tới”, ông Quang cho biết.

Do đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành các công cụ tiền tệ nhằm bảo đảm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nhưng không gây thêm áp lực lên lạm phát.

Cùng với lãi suất, tỷ giá là biến số quan trọng trong bài toán điều hành. Theo ông Quang, Việt Nam là nền kinh tế có độ mở lớn. Nếu tỷ giá không được kiểm soát tốt trong bối cảnh lạm phát toàn cầu ở mức cao, áp lực từ bên ngoài có thể truyền vào mặt bằng giá trong nước thông qua lạm phát nhập khẩu.

Vì vậy, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục quản lý chặt các kênh cung ứng tiền, bám sát diễn biến lạm phát và kiểm soát biến động tỷ giá để có phản ứng chính sách kịp thời.