Vận tải khách đường sắt, đường hàng không "đua" nhau tăng trưởng bùng nổ

Tại cuộc họp giao ban tháng 8 của Bộ Giao thông vận tải cuối tuần qua, ông Trần Bảo Ngọc, Vụ trưởng Vụ Vận tải, cho biết 8 tháng đầu năm 2022, hoạt động vận tải trên cả nước ghi nhận những kết quả tích cực.

Lĩnh vực vận tải qua đường hàng không tiếp tục đón tín hiệu lạc quan. Theo thống kê cho thấy, số lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt 76,5 triệu khách, tăng mạnh 136% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính riêng tháng 8, sản lượng hành khách thông qua cảng hàng không ước đạt 11,5 triệu khách, tăng bùng nổ 473% so với cùng kỳ năm trước.

Là lĩnh vực tăng trưởng ấn tượng nhất trong các hình thức vận tải, trước nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam xây dựng kế hoạch tăng chuyến đặc biệt trong giai đoạn cao điểm.

Các hãng hàng không xây dựng kế hoạch, biện pháp kiểm soát, giảm đến mức thấp nhất việc chậm chuyến, hủy chuyến bay; tăng cường công tác kiểm soát, đảm bảo an toàn hàng không; thực hiện việc niêm yết giá vé tàu bay công khai, minh bạch để người dân có thể tiếp cận đến các mức giá; quản lý chặt chẽ hệ thống đặt giữ chỗ, xử lý nghiêm các vi phạm.

Cùng với đó, bố trí các chuyến bay khai thác buổi đêm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trên cơ sở phù hợp với hạ tầng hàng không và công tác đảm bảo an ninh, an toàn.

Lĩnh vực đường sắt, khối lượng hàng hóa vận chuyển 8 tháng qua ước đạt 3,9 triệu tấn, tăng 3,5% và 3,04 tỷ tấn.km luân chuyển, tăng 22,8%.

Điều đáng nói, số lượng hành khách di chuyển bằng tàu hoả đạt 3 triệu lượt, tăng "khủng" 143% và 1,2 tỷ khách.km, tương ứng mức tăng 137% so với cùng kỳ năm 2021.

Riêng tháng 8, sản lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt ước đạt 437.000 tấn (tăng 5,9%); luân chuyển hàng hóa ước đạt 332 triệu tấn.km, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong dịp lễ tới đây, ngành đường sắt cũng tổ chức chạy thêm nhiều chuyến tàu trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Trong dịp vận tải cao điểm nghỉ lễ 2/9, đường sắt vẫn duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé khứ hồi lượt về từ 5 - 7% và giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội...

Ngành hàng không và đường sắt chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi đại dịch Covid lại là những lĩnh vực sớm lấy lại những gì đã mất, bởi đà tăng trưởng ấn tượng khi dịch bệnh được kiểm soát.

Vận tải hàng hàng hóa bằng đường bộ vẫn tiếp tục thống lĩnh thị phần vận tải và duy trì mức tăng trưởng hơn 16% đối với vận tải hàng hóa và hơn 19% với vận tải hành khách.

Thứ tư, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt gần 496 triệu tấn trong 8 tháng năm 2022, lấy lại đà tăng trưởng khá, khoảng 3% so với cùng kỳ năm 2021, thay vì chỉ nhích tăng nhỏ giọt như những tháng trước.

Tính riêng tháng 8.2022 ước đạt 62 triệu tấn (tăng 3%). Trong đó, khối lượng hàng container đạt 2,13 triệu TEUs (tăng 2%).

Riêng khối lượng hàng hóa đường thủy nội địa đạt 242,5 triệu tấn và 53,8 tỷ tấn.km, tăng hơn 14%. Số lượng hành khách đạt 177 triệu lượt và 3,3 tỷ lượt khách.km, tăng 14%. Riêng tháng 8, sản lượng hành khách ước đạt 25,5 triệu lượt khách, tăng gần 1%.

Nêu nhiệm vụ những tháng cuối năm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, đề nghị Vụ Vận tải tiếp tục theo dõi, bám sát, tham mưu kịp thời các giải pháp tổ chức vận tải gắn với phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp với các bộ, ngành theo dõi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải.

Cùng với đó, Vụ An toàn giao thông theo dõi, tham mưu kịp thời các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh mùng 02/9. Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục quản lý chuyên ngành phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông; xử lý kịp thời ùn tắc giao thông tại các cảng hàng không, sân bay, bến xe, các đầu mối giao thông.