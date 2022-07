Sau khi loạt lãnh đạo từ nhiệm, TGG bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG-HOSE) công bố bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng công ty do hàng loạt lãnh đạo nộp đơn từ nhiệm.

Theo đó, TGG bổ nhiệm ông Võ Kim Nguyên (sinh năm 1991) làm Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của TGG. Đồng thời, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Trúc Linh (sinh năm 1986) làm Kế toán trưởng, bổ nhiệm Vũ Anh Sinh (sinh năm 1981) - Chủ tịch HĐQT - Người được uỷ quyền công bố thông tin.

Trước đó, nhiều lãnh đạo khác cũng nộp đơn từ nhiệm chức vụ như Tổng giám đốc Ngô Thục Vũ, Chủ tịch HĐQT ông Nguyễn Mai Long, kế toán trưởng Phùng Vũ Tú Anh và toàn bộ thành viên trong ban kiểm soát và trưởng ban kiểm toán nội bộ...

Như vậy đây là đợt thay đổi nhân sự lớn nhất của TGG do vào ngày 20/04/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 04 cá nhân về tội “Thao túng thị trường chứng khoán" theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.

Bốn cá nhân này gồm: Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land. Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính Công ty Cổ phần Louis Holding; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Dịch vụ tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Mới đây, TGG đã có giải trình việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 10/6 đến ngày 16/6, đưa giá cổ phiếu từ 6.850 đồng/cổ phiếu xuống chỉ còn 4.790 đồng/cổ phiếu, tương đương giảm 43%.



Theo giải trình từ phía công ty, ông Ngô Thục Vũ, Tổng giám đốc TGG giải trình nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu giảm sàn nhiều phiên do tác động từ thông tin người đứng đầu Louis Holdings đã bị bắt, gây ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động của các đơn vị thành viên và giá cổ phiếu của Công ty. Bên cạnh đó, do biến động chung của thị trường chứng khoán trong nước, cổ phiếu công ty giảm chung với xu hướng của thị trường.

Kết thúc quý 1/2022, công ty ghi nhận doanh đạt hơn 300 tỷ và lãi hơn 18,6 tỷ đồng, biến động mạnh so với cùng kỳ do hợp nhất các khoản đầu tư vào công ty con và cơ cấu danh mục chứng khoán.



Ngay sau khi ông Nhân bị bắt, HĐQT công ty thông báo sẽ chuyển nhượng hết vốn tại Sametel – doanh nghiệp sản xuất vật liệu điện và viễn thông. Theo đó, công ty dự kiến bán 2.800.100 cổ phần, chiếm 51,2% vốn điều lệ với mức giá không thấp hơn 20.000 đồng/cp. Ước tính, công ty sẽ thu về khoảng 56 tỷ đồng nhằm chủ động trong việc quản trị tài chính, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư. Thời điểm thoái vốn trong quý 2 hoặc 3/2022.

Hiện, TGG hiện chưa công bố báo cáo tài chính quý 2/2022 và Louis Capital đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2022 đạt hơn 1.070 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 122 tỷ đồng.