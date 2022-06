Cổ phiếu TGG giảm sàn 5 phiên tiếp do lãnh đạo bị bắt

Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG-HOSE) giải trình về giá cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp.

Cụ thể, từ ngày 10/6 đến ngày 16/6, cổ phiếu TGG đã liên tục giảm sàn đưa cổ phiếu từ 6.850 đồng/cổ phiếu xuống chỉ còn 4.790 đồng/cổ phiếu, tương đương giảm 43%.



Mở đầu phiên giao dịch hôm nay (17/6), cổ phiếu TGG vẫn tiếp tục giảm 6,89% xuống 4.460 đồng/cổ phiếu.

Theo giải trình từ phía công ty, ông Ngô Thục Vũ, Tổng giám đốc TGG giải trình nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu giảm sàn nhiều phiên do tác động từ thông tin người đứng đầu Louis Holdings đã bị bắt, gây ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động của các đơn vị thành viên và giá cổ phiếu của Công ty.

Bên cạnh đó, do biến động chung của thị trường chứng khoán trong nước, cổ phiếu công ty giảm chung với xu hướng của thị trường.

Trước đó, ngày 20/04/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 04 cá nhân về tội “Thao túng thị trường chứng khoán" theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.

Bốn cá nhân này gồm: Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land. Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính Công ty Cổ phần Louis Holding; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Dịch vụ tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Mới đây, CTCP Louis Holdings, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Mai Long, Chủ tịch HĐQT CTCP Louis Capital (mã TGG-HOSE) đăng ký bán 760.000 cổ phiếu TGG.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 26/5 đến ngày 24/6/2022, theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn. Nếu giao dịch thành công, Louis Holdings sẽ giảm sở hữu tại TGG từ hơn 7,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 27,84% xuống còn hơn 6,83 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 25,02%.