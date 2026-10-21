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Siết chặt an toàn lao động: 31 nhóm ngành nghề nằm trong diện kiểm soát đặc biệt

N Nhật Dương

Danh mục gồm 31 nhóm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, trải rộng ở nhiều lĩnh vực như xây dựng, điện tử, năng lượng, y tế...

Ảnh minh họa: Thu Hằng.
Ảnh minh họa: Thu Hằng.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 27/2026/TT-BNV về Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. 

Danh mục gồm 31 nhóm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, giảm một nhóm công việc so với quy định tại Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH. 

Cụ thể, công việc liên quan đến máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt: Chế tạo, lắp ráp, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, tháo dỡ, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, giám sát hoạt động máy, thiết bị thuộc Danh mục máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động phải kiểm định kỹ thuật an toàn lao động...

Công việc liên quan đến hóa chất nguy hiểm, độc hại: Trực tiếp sản xuất, sử dụng, thí nghiệm, thử nghiệm, bảo quản, vận chuyển, xử lý hóa chất nguy hiểm, độc hại theo phân loại của hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất...

Công việc liên quan đến thuốc nổ: Thí nghiệm, hóa nghiệm, thử nghiệm, sản xuất, sử dụng, bảo quản, sửa chữa, vận chuyển, xử lý các loại thuốc nổ và phụ kiện nổ.

Công việc trong lĩnh vực xây dựng: Giám sát thi công; khảo sát xây dựng; thi công, lắp đặt, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi, phá dỡ, bảo hành, bảo trì công trình; vận hành, chạy thử công trình; lắp dựng giàn giáo...

Làm việc trên cao: Làm việc trên cao cách mặt bằng làm việc từ 2 mét trở lên, trên sàn công tác di động, nơi cheo leo nguy hiểm, trên mái hoặc sườn dốc (taluy) công trình hoặc triền đà

Công việc về điện tử, bán dẫn, vật liệu công nghệ cao: Trực tiếp nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, lắp ráp, kiểm tra, thử nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa linh kiện điện tử; trực tiếp nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, xử lý vật liệu bán dẫn, nano, vật liệu công nghệ cao...

Làm việc trong không gian hạn chế, vệ sinh và xử lý chất thải: Làm việc trong không gian hạn chế hoặc có khả năng phát sinh khí độc như hầm, đường hầm, bể, giếng, đường cống, công trình ngầm, bồn chứa, kho lạnh; vận hành, bảo dưỡng đường ống khí; vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại, thu gom, vận chuyển, xử lý nước thải, rác thải, chất thải, thông tắc cống, trừ hộ gia đình không thuê lao động...

Công việc về điện, chuyển đổi năng lượng, lưu trữ điện: Xây dựng, lắp ráp, vận hành, bảo trì, sửa chữa, thử nghiệm, thí nghiệm, kiểm định an toàn thiết bị điện, đường dây dẫn điện, tuốc bin, nhà máy điện, trạm nạp ắc quy hoặc hệ thống chuyển đổi năng lượng, lưu trữ điện; sản xuất, xử lý, tái chế ắc quy, pin

Công việc tại bếp ăn tập thể: Trực tiếp nấu, chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể từ 300 suất ăn một ngày trở lên...

Công việc điều khiển máy bay không người lái, vận hành dây chuyền qua màn hình hoặc rô bốt: Điều khiển máy bay không người lái; điều hành, điều khiển, bảo dưỡng, sửa chữa hoặc xử lý sự cố máy, thiết bị, hệ thống dây chuyền sản xuất thông qua màn hình hoặc rô bốt, cùng các công việc trong lĩnh vực hàng không...

Danh mục còn bao gồm các công việc liên quan đến luyện kim, làm việc trên sông và biển, bức xạ, khai thác khoáng sản, cứu hộ, cứu nạn chuyên nghiệp, khám chữa bệnh, sản xuất thuốc, kinh doanh xăng dầu và các công việc khác, được quy định cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư.

Thông tư cũng nêu rõ, người sử dụng lao động có trách nhiệm xác định các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt tại cơ quan, tổ chức, đơn vị để thực hiện việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn, vệ sinh lao động theo đúng quy định của pháp luật.

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