Trong khi ông Jobs tập trung vào những đột phá đổi mới sáng tạo bằng mọi giá, thì dưới thời Cook, đổi mới được thực hiện với tinh thần cẩn trọng và trưởng thành hơn, hướng tới sự bền vững lâu dài.

Đồ thị dưới đây minh họa hai giai đoạn phát triển của Apple dưới thời hai nhà lãnh đạo, nêu bật các sản phẩm chủ lực và diễn biến vốn hóa thị trường của công ty.

Dưới thời ông Jobs, đổi mới sáng tạo diễn ra nhanh chóng và đột phá với những sản phẩm làm rung chuyển thị trường.

Trong khi đó, dưới sự dẫn dắt của ông Cook, Apple theo đuổi chiến lược đổi mới bền vững hơn, cải tiến từng bước và duy trì ổn định lâu dài, thay vì liên tục chạy theo những đột phá lớn, tập trung vào con chip, chuỗi cung ứng và quyền riêng tư.

Trên thị trường chứng khoán, trong 14 năm dưới sự lãnh đạo của ông Jobs, giá cổ phiếu Apple đã tăng 13.900%. Trong 14 năm tiếp theo dưới thời ông Cook, cổ phiếu Apple tiếp tục tăng 966%, cũng là một con số ấn tượng trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của ngành.

Kể từ năm 2020, Apple đã tự thiết kế tất cả con chip chủ chốt trong hệ sinh thái của mình - từ dòng A trên iPhone đến dòng M trên Mac - nhờ đó cơ bản chấm dứt 15 năm phụ thuộc vào Intel.

Năm 2022, Apple trở thành công ty đầu tiên trong lịch sử đạt vốn hóa thị trường 3 nghìn tỷ USD, minh chứng cho thành công của chiến lược đầu tư bền vững và tập trung vào mảng dịch vụ dưới thời ông Cook. Tính đến tháng 10/2025, Apple có vốn hóa thị trường khoảng 3,6 nghìn tỷ USD, đứng thứ ba thế giới sau Nvidia và Microsoft