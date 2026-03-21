So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Dựa trên dữ liệu từ Worldometers, Ngân hàng Thế giới (World Bank) và một số nguồn khác, đồ thị thông tin dưới đây so sánh Iran với các nước láng giềng Trung Đông gồm Bahrain, Iraq, Israel, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Các tiêu chí so sánh gồm dân số, diện tích tự nhiên, tổng sản phẩm trong nước (GDP), GDP bình quân đầu người, sản lượng dầu thô, trữ lượng dầu mỏ, quân số tại ngũ và chi tiêu quân sự hàng năm.

Ở tiêu chí dân số, Iran đứng đầu với 93,2 triệu người, nhiều hơn đáng kể so với 48 triệu người của Iraq và 35,1 triệu người của Saudi Arabia. Về diện tích, Iran đạt khoảng 1,6 triệu km2, chỉ đứng sau Saudi Arabia với 2,1 triệu km2. Theo đó, Iran là một trong những quốc gia có quy mô dân số và lãnh thổ lớn nhất Trung Đông.

Trong lĩnh vực năng lượng, Iran cũng giữ vị thế nổi bật. Sản lượng dầu thô của nước này đạt khoảng 4,6 triệu thùng/ngày, đứng thứ hai trong nhóm so sánh, sau Saudi Arabia với 10,9 triệu thùng/ngày. Về trữ lượng dầu mỏ, Iran sở hữu khoảng 208,6 tỷ thùng, tiếp tục xếp sau Saudi Arabia với 267,2 tỷ thùng, trong khi Iraq và UAE lần lượt sở hữu 145 tỷ thùng và 113 tỷ thùng. Các con số này cho thấy Iran là một trong những trụ cột năng lượng của khu vực.

Xét về quân sự, Iran nổi bật nhờ quy mô lực lượng tại ngũ. Nước này có khoảng 610.000 binh sĩ đang tại ngũ, cao nhất trong nhóm so sánh, vượt Saudi Arabia với 257.000 người và Iraq với 193.000 người. Tuy nhiên, lợi thế về quân số không đồng nghĩa với mức chi tiêu quốc phòng lớn nhất. Chi tiêu quân sự hàng năm của Iran vào khoảng 7,9 tỷ USD, thấp hơn rất nhiều so với Saudi Arabia (80,3 tỷ USD) và Israel (46,5 tỷ USD).

Trong khi đó, điểm hạn chế của Iran nằm ở hiệu quả kinh tế tính trên đầu người. GDP của nước này đạt 356,5 tỷ USD, cao hơn một số nước láng giềng nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với Israel (610,8 tỷ USD) và Saudi Arabia (1,27 nghìn tỷ USD). Khoảng cách này càng rõ hơn khi xét GDP bình quân đầu người. Iran có GDP bình quân đầu người ở mức 4.074 USD, chỉ cao hơn Syria (847 USD) và kém xa Saudi Arabia, Israel, UAE hay Qatar - quốc gia đứng đầu nhóm với 71.441 USD/người.