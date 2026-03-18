Nguyên nhân UAE trở thành nước Vùng Vịnh bị Iran tấn công mạnh nhất

Điệp Vũ

18/03/2026, 14:55

Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) nổi lên như một mục tiêu chính của các cuộc tấn công từ Iran...

Khói và lửa bốc lên từ một cơ sở dầu khí ở Fujairah, UAE ngày 14/3/2026 - Ảnh: AP/CNBC.

Trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel, Iran không chỉ thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các tài sản của hai nước này ở Trung Đông, mà còn đánh vào hạ tầng dầu khí của các quốc gia trong khu vực nhằm gây sức ép lên Washington. Trong đó, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) nổi lên như một mục tiêu chính của các cuộc tấn công từ Iran.

Theo số liệu từ Bộ Quốc phòng UAE, tính đến ngày 12/3, hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn được 268 tên lửa đạn đạo, 15 tên lửa hành trình và 1.514 máy bay không người lái từ Iran. Những con số này cho thấy UAE đang phải đối mặt với hỏa lực khổng lồ từ Iran, chỉ đứng sau Israel.

Các sân bay tại Dubai và Abu Dhabi, các tòa nhà dân cư, khách sạn, Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai, cảng Jebel Ali và lãnh sự quán Mỹ tại Dubai đều đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công, bất chấp tuyên bố của chính phủ Iran rằng các cuộc tấn công của họ chỉ nhằm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

UAE đã thành công trong việc đánh chặn hơn 90% các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái, nhưng tác động của các cuộc tấn công này vẫn rất lớn. Người dân tại Dubai và Abu Dhabi thường xuyên nghe thấy những tiếng nổ lớn trên bầu trời do các vụ đánh chặn hàng ngày, và các cảnh báo tên lửa vang lên trên điện thoại di động vào mọi thời điểm trong ngày.

Ngày 17/3, một làn sóng tấn công mới từ Iran đã nhằm vào hạ tầng dầu khí của UAE. Mỏ khí đốt khổng lồ Shah của nước này đã bị tấn công bởi máy bay không người lái, một vụ hỏa hoạn lớn cũng đã xảy ra khi khu công nghiệp dầu khí Fujairah bị tấn công, và một tàu chở dầu khác của UAE bị nhắm mục tiêu tại khu vực gần eo biển Hormuz.

Mỏ khí đốt Shah nằm ở phía Đông Nam của tiểu vương quốc Abu Dhabi có công suất sản lượng 1,28 tỷ feet khối khí đốt mỗi ngày và 4,2 triệu tấn sulfur mỗi năm. Đường ống dẫn dầu Habshan - Fujairah, nằm trong khu vực bị Iran tấn công, vận chuyển 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, và công suất lên tới gần 1,8 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Trước khi chiến tranh nổ ra, UAE được là một biểu tượng của sự phát triển và thịnh vượng ở Vùng Vịnh. Với khoảng 90% dân số là người nước ngoài, UAE đã xây dựng được một hình ảnh quốc gia cởi mở, giàu có và linh hoạt về mặt xã hội. Điều này khiến UAE trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp quốc tế và là một trung tâm tài chính toàn cầu, phù hợp với chiến lược phát triển lâu dài của nước này là giảm bớt sự phụ thuộc vào dầu mỏ.

Các cuộc tấn công từ Iran đã gây ra sự lo ngại lớn cho các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế hoạt động tại đây, đe dọa vị thế trung tâm kinh tế - tài chính hàng đầu khu vực của UAE. Nhiều ngân hàng quốc tế lớn đã rút nhân viên khỏi văn phòng tại Dubai trong tuần qua, sau khi Iran tuyên bố sẽ nhắm vào các trung tâm kinh tế và các tổ chức tài chính có mối liên hệ với Mỹ trên khắp Trung Đông.

Dù Iran nói rằng lực lượng của họ sẽ chỉ tấn công những mục tiêu có mối liên hệ với Mỹ, cơ sở hạ tầng năng lượng của UAE đã bị lực lượng của Iran không kích mạnh những ngày gần đây. Nhà máy lọc dầu Ruwais của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi, nhà máy lọc dầu lớn nhất ở Trung Đông, đã phải đóng cửa tạm thời sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gây ra hỏa hoạn. Các nhà điều hành tại Fujairah cũng đã tạm ngừng một số hoạt động cảng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.

UAE đã chuẩn bị tốt để đánh chặn những cuộc tấn công này, nhưng tổn thất là không hề nhỏ và một câu hỏi lớn được đặt ra: Tại sao UAE lại bị nhắm mục tiêu nhiều hơn so với các nước láng giềng khác?

Theo hãng tin CNBC, một phần lý do có thể là do UAE đã thiết lập một liên minh chiến lược với Mỹ. Tổng thống Donald Trump đã thăm UAE vào tháng 5 năm ngoái, không lâu sau khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, và nước này cũng đã được chọn là đối tác quốc phòng chính của Mỹ từ năm 2024. Căn cứ không quân Al Dhafra, nơi đóng quân của không quân Mỹ và Pháp, đã trở thành một trong những mục tiêu chính của các cuộc tấn công từ Iran.

Ngoài ra, UEA - với vị thế trung tâm kinh tế và tài chính hàng đầu khu vực - là nơi nhiều ngân hàng và các công ty công nghệ lớn của Mỹ đặt trụ sở. Trong số các tiểu vương quốc thuộc UAE, Abu Dhabi và Dubai là nơi nhiều doanh nghiệp khổng lồ của Mỹ đặt trụ sở khu vực, như Alphabet, Oracle, IBM và Amazon. Nhiều công ty trong số này đã bị lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nêu đích danh là mục tiêu tấn công.

Và cũng giống như tấn công vào hạ tầng dầu khí của các nước khác ở Vùng Vịnh và đóng cửa eo biển Hormuz, việc Iran đánh mạnh vào các cơ sở dầu khí của UAE nằm trong chiến lược gây ra sự hỗn loạn trong chuỗi cung ứng năng lượng, qua đó đẩy giá năng lượng toàn cầu lên cao nhằm mục đích gây sức ép lên Mỹ.

“Không có câu trả lời xác đáng nào cho câu hỏi vì sao UAE lại bị Iran tấn công mạnh hơn so với các láng giềng khác”, nhà khoa học chính trị Abdulkhaleq Abdulla của UAE nói với hãng tin CNBC. Ông cho rằng việc “UAE tự vệ tốt trước các cuộc tấn công hàng ngày bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái khi xung đột đã kéo dài gần 3 tuần cho thấy đã có sự chuẩn bị cho tình huống bị tấn công như vậy”.

Iran vẫn xuất khẩu hàng triệu thùng dầu mỗi ngày

18:57, 17/03/2026

Iran vẫn xuất khẩu hàng triệu thùng dầu mỗi ngày

Phí bảo hiểm hàng hải ở eo biển Hormuz tăng gấp 4 lần

12:56, 17/03/2026

Phí bảo hiểm hàng hải ở eo biển Hormuz tăng gấp 4 lần

Tác động của cú sốc giá dầu 2026 lên thị trường tài chính Mỹ có thể khác thập niên 1970

22:10, 16/03/2026

Tác động của cú sốc giá dầu 2026 lên thị trường tài chính Mỹ có thể khác thập niên 1970

Châu Phi khó "giải cứu" thị trường dầu mỏ khi eo biển Hormuz tê liệt

Châu Phi khó “giải cứu” thị trường dầu mỏ khi eo biển Hormuz tê liệt

Căng thẳng Trung Đông làm dấy lên rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các nước sản xuất dầu ở khu vực châu Phi như Nigeria và Angola khó có thể tăng sản lượng đủ nhanh để bù đắp khoảng trống...

Nvidia, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn, đang đặt cược lớn vào sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI)...

Bối cảnh hiện nay có thể dẫn tới những tín hiệu chính sách tiền tệ mới từ Fed, ECB, BOE và BOJ trong tuần này…

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (17/3), nhờ đà phục hồi xuất hiện từ phiên trước, dù chiến sự căng thẳng ở Vùng Vịnh tiếp tục đẩy giá dầu leo thang trên mốc 100 USD/thùng...

“Tôi nghĩ giá vàng vẫn có khả năng thiết lập kỷ lục mới, nhưng điều đó có lẽ sẽ không sớm xảy ra. Tôi cho rằng các nhà đầu cơ giá lên đang cạn lực” - nhà phân tích cao cấp Jim Wyckoff của Kitco Metals nhận định...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Cầu giá cao suy yếu, thị trường điều chỉnh giảm diện rộng

25% nguồn cung căn hộ mới có giá trên 100 triệu đồng/m2

An Giang: Đề nghị rà soát phương án công nghệ, tài chính Dự án metro Phú Quốc

TP. Hồ Chí Minh khẩn trương bàn giao mặt bằng nút giao thông An Phú

USD tăng mạnh, dòng tiền toàn cầu tiếp tục đổ vào chứng khoán Mỹ

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

