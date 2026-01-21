So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Greenland đang trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa phát tín hiệu Washington sẽ tìm cách giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch này. Động thái mới vấp phải phản ứng gay gắt từ các nhà lãnh đạo châu Âu và Copenhagen.

Dù vị trí địa chiến lược của Greenland luôn được nhắc đến, một lý do khác ngày càng nổi bật là nguồn khoáng sản dồi dào của đảo này. Đặc biệt, trữ lượng đất hiếm tại đây đang thu hút sự chú ý trong bối cảnh các nền kinh tế lớn chạy đua để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu đầu vào then chốt cho lĩnh vực công nghệ và quốc phòng.

Đồ họa thông tin dưới đây so sánh sản lượng khai thác và trữ lượng đất hiếm giữa các quốc gia, qua đó cho thấy quy mô nguồn tài nguyên chưa được khai thác của Greenland trong tương quan toàn cầu. Dữ liệu tính đến năm 2024 từ Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS).

Có thể thấy, Trung Quốc vẫn là trụ cột của thị trường đất hiếm toàn cầu. Năm 2024, nước này khai thác khoảng 270.000 tấn, tương đương hơn một nửa sản lượng toàn cầu. Trung Quốc sở hữu trữ lượng lớn nhất thế giới với ước tính khoảng 44 triệu tấn. Lợi thế kép về quy mô và mức độ tích hợp sâu trong chuỗi cung ứng giúp quốc gia châu Á này nắm giữ đòn bẩy quan trọng đối với nhiều ngành, từ xe điện đến thiết bị quốc phòng.

Trên thế giới, nhiều quốc gia sở hữu trữ lượng đất hiếm lớn nhưng đóng góp hạn chế về sản lượng khai thác. Chẳng hạn, Brazil sở hữu trữ lượng khoảng 21 triệu tấn nhưng hiện gần như không khai thác. Ấn Độ, Nga và Việt Nam cũng có trữ lượng đáng kể nhưng hoạt động khai thác vẫn khiêm tốn so với quy mô nguồn lực.

Theo ước tính, Greenland có trữ lượng đất hiếm khoảng 1,5 triệu tấn - cao hơn Canada và Nam Phi - nhưng đến nay hòn đảo này chưa ghi nhận hoạt động khai thác ở quy mô thương mại. Các quy định bảo vệ môi trường, hạn chế về hạ tầng và sự phản đối của giới chính trị địa phương khiến nhiều dự án triển khai chậm. Dù vậy, khi các nền kinh tế lớn ngày càng đặt an ninh chuỗi cung ứng lên hàng đầu, Greenland ngày càng nhận được sự quan tâm lớn.

Trong bối cảnh đó, Greenland thu hút sự chú ý của Washington không chỉ vì yếu tố địa chính trị. Đất hiếm là đầu vào quan trọng cho sản xuất công nghệ cao, các công nghệ năng lượng sạch và nhiều lĩnh vực liên quan tới an ninh. Khi Trung Quốc vẫn giữ vai trò chi phối nguồn cung, Mỹ ngày càng ưu tiên đa dạng hóa và tìm kiếm nguồn cung thay thế.