Tài sản Mỹ bị bán tháo giữa khủng hoảng Greenland

Giao dịch bán tài sản Mỹ “sell America” diễn ra mạnh mẽ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (20/1), trong lúc Tổng thống Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu đối đầu về vấn đề Greenland...

Giá trái phiếu kho bạc Mỹ sụt giảm, khiến lợi suất tăng mạnh. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm về cuối phiên tăng 6 điểm cơ bản, lên mức 4,295%. Lợi suất của các kỳ hạn 20 và 30 năm tăng khoảng 8 điểm cơ bản, lên mức 4,787% và 4,92%.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh có lúc giảm gần 1% trước khi chốt phiên với mức giảm hơn 0,8%.

Ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ gồm S&P 500, Dow Jones và Nasdaq đóng cửa với mức giảm tương ứng 2,1%, 1,8%, và 2,4%.

Phiên bán tháo này diễn ra sau khi cách đây ít ngày, ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế quan lên 8 nước châu Âu cho tới khi các nước này ủng hộ ông sáp nhập Greenland - hòn đảo bán tự trị thuộc Đan Mạch - vào Mỹ. Ông cho biết, mức thuế quan 10% sẽ có hiệu lực từ ngày 1/2 và sẽ tăng lên 25% từ ngày 1/6.

Các nhà lãnh đạo châu Âu phản hồi rằng một hành động như vậy là “không thể chấp nhận được” và đã lên kế hoạch trả đũa Mỹ. Giới chức Greenland cũng một mực khước từ đề nghị mua lại đảo này của ông Trump. Thủ hiến Jens-Frederik Nielsen của Greenland ngày thứ Hai nói rằng lãnh thổ này “sẽ không khuất phục trước áp lực” và giữ lập trường “đối thoại, tôn trọng và dựa trên luật pháp quốc tế”.

Theo giới phân tích, giao dịch bán tài sản Mỹ cho thấy giới đầu tư toàn cầu đang đòi hỏi phần bù rủi ro cao hơn cho việc nắm giữ tài sản Mỹ vì lo ngại rằng nước này không còn là một đối tác thương mại đáng tin cậy. Sau lời đe dọa mới nhất của ông Trump, một số nhà đầu tư đã tính đến khả năng các nước châu Âu bán tháo tài sản Mỹ để trả đũa.

“Ngoài chiến tranh thương mại, còn có chiến tranh vốn. Nhìn vào các cuộc xung đột đang diễn ra, không thể xem nhẹ khả năng xảy ra chiến tranh vốn. Nói cách khác, có thể sẽ không còn sự ham thích mua nợ Mỹ như trước”, nhà quản lý quỹ phòng hộ lừng danh Ray Dalio, nhà sáng lập công ty Bridgewater Associates, nhận định với hãng tin CNBC bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sỹ.

Cú giảm của Dollar Index trong phiên này là mạnh nhất kể từ khi ông Trump công bố kế hoạch thuế quan đối ứng gây chấn động vào tháng 4 năm ngoái. Trái lại, đồng euro đã tăng giá 0,6% so với USD trong phiên ngày thứ Ba.

Nhà phân tích Krishna Guha của công ty Evercore ISI nhận định việc USD sụt giá và euro tăng giá mạnh cho thấy nhà đầu tư toàn cầu đang “tìm cách giảm hoặc phòng hộ rủi ro cho sự tiếp xúc của họ với một nước Mỹ khó lường hơn”. Tác động đến đồng USD và các tài sản Mỹ khác có thể nghiêm trọng và kéo dài nếu ông Trump không xuống thang căng thẳng - ông Guha nhấn mạnh.

Ngoài ra, nhà đầu tư có thể đang tìm cách đa dạng hóa khỏi thị trường cổ phiếu Mỹ trong bối cảnh các chỉ số đang ở gần mức cao nhất mọi thời đại và Mỹ chiếm một tỷ trọng đa số trong tổng vốn hóa thị trường cổ phiếu toàn cầu - theo Giám đốc đầu tư Russ Mould của công ty AJ Bell.

“Thị trường có thể đã đạt tới mức định giá tối đa ‘chủ nghĩa ngoại lệ Mỹ’, trừ phi kinh tế Mỹ có sự bứt phá mạnh. Bởi vậy, nhà đầu tư không cần nhiều lý do để phòng hộ và đa dạng hóa sự đặt cược của mình”, ông Mould nhận xét.

Trong đầu tư, “chủ nghĩa ngoại lệ Mỹ” (American exceptionalism) là quan niệm cho rằng nền kinh tế Mỹ và thị trường tài chính của nước này mạnh vượt trội so với các thị trường quốc gia và khu vực khác. Trong những năm gần đây, quan niệm này là một động lực phía sau xu hướng tăng của chứng khoán Mỹ.