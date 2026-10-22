S&P 500 tăng phiên thứ ba liên tiếp nhờ tin tốt từ SpaceX và Tesla, giá dầu chững lại

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (21/10), khi những thông tin tích cực từ SpaceX và Tesla hấp dẫn nhà đầu tư quay trở lại mua cổ phiếu công nghệ...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.

Giá dầu thô chững lại ở mức cao trong lúc nhà đầu tư chờ tin tức mới về các cuộc xung đột Nga - Ukraine và Mỹ - Iran.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,58%, đạt 7.757,17 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 360,21 điểm, tương đương tăng 0,69%, đạt 52.856,09 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,05%, đạt 26.702,86 điểm.

Cổ phiếu của SpaceX - công ty khai phá không gian do tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk sáng lập và điều hành - tăng 7% trong phiên này, sau khi công ty báo cáo mức tăng trưởng doanh thu 161% trong quý 3/2026.

Ông Musk cũng cho biết SpaceX và Tesla - hãng xe điện thuộc hệ sinh thái kinh doanh của ông - đã thành lập các ủy ban đặc biệt để thảo luận về khả năng sáp nhập. Cổ phiếu Tesla - công ty đã công bố báo cáo tài chính quý 3 sau khi thị trường kết thúc phiên ngày thứ Năm - tăng hơn 3% trong phiên này.

Báo cáo được công bố sau khi thị trường đóng cửa cho thấy doanh thu của Tesla đạt 28,05 tỷ USD, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn một chút so với dự báo của giới phân tích. Lợi nhuận tính trên mỗi cổ phiếu đạt 0,48 USD, cao hơn dự báo là 0,43-0,45 USD/cổ phiếu. Sau báo cáo này, cổ phiếu Tesla giảm trong phiên ngoài giờ, có lúc mất 3% giá trị.

Trở lại với báo cáo của SpaceX, mảng kinh doanh trí tuệ nhân tạo (AI) của công ty đã tăng trưởng gấp 9 lần, khơi dậy sự hào hứng của nhà đầu tư đối với các cổ phiếu liên quan đến lĩnh vực này, sau đợt bán tháo cổ phiếu AI trong thời gian gần đây.

Nhờ đó, cổ phiếu của Advanced Micro Devices (AMD) tăng hơn 3% và cổ phiếu Nvidia tăng hơn 2% trong phiên ngày thứ Tư. Cổ phiếu của Micron Technology và Marvell Technology đều tăng gần 2%. Quỹ ETF VanEck Semiconductor chuyên cổ phiếu bán dẫn cũng ghi nhận mức tăng gần 2%.

Ông Joe Zidle, chiến lược gia thị trường trưởng tại công ty Cresset, nhận định với hãng tin CNBC: “Báo cáo của SpaceX cho thấy lĩnh vực AI vẫn còn dư địa phát triển lớn, nhưng tôi cho rằng thị trường vẫn còn khuynh hướng có tâm lý phấn khích quá mức hoặc định giá quá cao các tài sản”.

Thời gian gần đây, mối lo ngại về tính bền vững của làn sóng đầu tư vào AI đã gây áp lực lên tâm lý thị trường, khi các nhà giao dịch cảm thấy bất an với các kế hoạch đầu tư AI khổng lồ dựa trên nợ vay, cũng như đặt câu hỏi liệu nhu cầu về cơ sở hạ tầng AI có thực sự tương xứng với mức đầu tư của các doanh nghiệp hay không. Tuy nhiên, ông Zidle dự đoán rằng kỳ báo cáo tài chính đang diễn ra ở Phố Wall sẽ cho thấy nhu cầu đối với nhiều công ty liên quan đến AI vẫn tiếp tục tăng mạnh.

Ông nói: “Tôi cho rằng khi mùa báo cáo tài chính kết thúc và nhìn lại, chúng ta sẽ thấy SpaceX không phải là một trường hợp cá biệt hay hiện tượng đơn lẻ, mà là xu hướng sẽ ngày càng trở nên phổ biến hơn trong ngành này”.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,03 USD/thùng, đóng cửa ở mức 108,82 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,67 USD/thùng, tương đương giảm 0,7%, còn 97,15 USD/thùng.

Trong phiên trước, giá dầu Brent đạt mức cao nhất 5 tháng và giá dầu WTI cao nhất 6 tháng, sau đó quay đầu giảm do có tin về cuộc gặp giữa Tổng thống Iran và một quan chức cấp cao của quân đội Pakistan - quốc gia giữ vai trò tích cực trong nỗ lực hòa giải giữa Iran và Mỹ.

Tại eo biển Hormuz, tàu bè tiếp tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí nối lại đàm phán hòa bình với Ukraine, với Mỹ giữ vai trò trung gian, sớm nhất vào tháng tới - điện Kremlin cho biết.

"Các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ và Nga về khả năng đi đến một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine đã gây áp lực giảm lên giá dầu thô trong thời gian gần đây, khi các cuộc thảo luận này dường như đang có tiến triển, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga có thể giúp giải tỏa tình trạng khan hiếm nguồn cung dầu diesel trên toàn cầu, yếu tố vốn là động lực chính thúc đẩy đà tăng giá dầu thô trong vài tuần qua," ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch của công ty BOK Financial, nhận định trong một báo cáo.

Nhưng về tình hình giữa Iran và Mỹ, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi vào ngày thứ Tư nói với tờ báo Financial Times rằng Iran hoàn toàn sẵn sàng tự vệ. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định với truyền thông nhà nước rằng Mỹ không nên mong đối thoại với Iran trong khi vẫn đang áp đặt phong tỏa và đe dọa Iran.

Dữ liệu từ công ty theo dõi vận tải biển Kpler cho thấy ít nhất 18 vụ tấn công tàu thuyền ở eo biển Hormuz và các khu vực lân cận đã được ghi nhận trong hai tuần qua. Các nhà phân tích tại LSEG cảnh báo rằng Iran đang nhằm mục tiêu vào các tàu chở dầu ở những khu vực nằm xa eo biển Hormuz, vươn tới tận Vịnh Oman, gây đe dọa cho hoạt động lấy dầu thô tại Vùng Vịnh cũng như các hoạt động chuyển tải dầu giữa các tàu.