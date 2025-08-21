icon

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Ngọc Trang

21/08/2025, 08:35

Vào quý 1/2025, ô tô điện chiếm 43% ô tô đăng ký mới trên thế giới, tăng mạnh so với chỉ 9% năm 2019.

Trong đó, tỷ lệ ô tô lai (HEV) là 21,1%,  tăng so với 5,9% năm 2019. Đây là loại xe kết hợp giữa động cơ đốt trong và động cơ điện nhưng không có khả năng cắm sạc điện bên ngoài.

Ô tô điện hoàn toàn (BEV) chiếm tỷ lệ 15,7%, tăng từ 1,9% năm 2019.

Còn ô tô lai sạc điện (PHEV) chiếm tỷ lệ 6,1%, tăng từ 0,7% vào năm 2019. PHEV là ô tô kết hợp giữa động cơ đốt trong và động cơ điện có khả năng sạc lại.

Xét theo quốc gia, Trung Quốc chiếm 57% ô tô BEV đăng ký mới trong quý 1/2025 – tỷ lệ cao nhất. Theo sau là châu Âu với 22% và Mỹ với 12%.

