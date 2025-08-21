Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Ngọc Trang
21/08/2025, 08:35
Vào quý 1/2025, ô tô điện chiếm 43% ô tô đăng ký mới trên thế giới, tăng mạnh so với chỉ 9% năm 2019.
Trong đó, tỷ lệ ô tô lai (HEV) là 21,1%, tăng so với 5,9% năm 2019. Đây là loại xe kết hợp giữa động cơ đốt trong và động cơ điện nhưng không có khả năng cắm sạc điện bên ngoài.
Ô tô điện hoàn toàn (BEV) chiếm tỷ lệ 15,7%, tăng từ 1,9% năm 2019.
Còn ô tô lai sạc điện (PHEV) chiếm tỷ lệ 6,1%, tăng từ 0,7% vào năm 2019. PHEV là ô tô kết hợp giữa động cơ đốt trong và động cơ điện có khả năng sạc lại.
Xét theo quốc gia, Trung Quốc chiếm 57% ô tô BEV đăng ký mới trong quý 1/2025 – tỷ lệ cao nhất. Theo sau là châu Âu với 22% và Mỹ với 12%.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: