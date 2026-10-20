Sửa đổi Luật Thỏa thuận quốc tế: Chú trọng khâu tổ chức thực thi

Thảo luận về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cùng với việc thúc đẩy ký kết các thỏa thuận quốc tế, Chính phủ đặc biệt coi trọng công tác tổ chức thực thi; bảo đảm những cam kết đã ký kết được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho đất nước...

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh hợp tác quốc tế phải phục vụ đổi mới mô hình tăng trưởng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Sáng 20/10, Quốc hội tiếp tục làm việc tại tổ, cho ý kiến đối với một số dự thảo luật và nghị quyết trong đó có dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

HỢP TÁC QUỐC TẾ PHẢI GẮN CHẶT VỚI ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Phát biểu tại phiên thảo luận tại tổ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết việc sửa đổi Luật Thỏa thuận quốc tế lần này quán triệt quan điểm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ; qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hợp tác quốc tế của các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Nhấn mạnh hoạt động đối ngoại là nguồn lực rất quan trọng phục vụ phát triển đất nước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết thời gian qua, thông qua các chuyến thăm và làm việc ở nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Việt Nam đã thúc đẩy ký kết nhiều thỏa thuận, cam kết hợp tác quốc tế.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, vấn đề quan trọng không chỉ nằm ở việc ký kết mà còn ở khâu tổ chức thực hiện, làm sao để các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tận dụng tối đa những cơ hội, lợi ích mà các thỏa thuận quốc tế mang lại.

Quang cảnh phiên thảo luận tại tổ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Dẫn chứng thực tiễn triển khai, Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đã ký kết 18 hiệp định thương mại tự do. Đây là những cơ hội rất lớn để mở rộng thị trường, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, ở một số bộ, ngành, địa phương và trong cộng đồng doanh nghiệp, việc tận dụng những cơ hội, ưu đãi từ các hiệp định, nhất là ưu đãi về thuế quan vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Do đó, cần tập trung khai thác hiệu quả các cam kết quốc tế, gắn với đổi mới công nghệ, chuyển đổi sản xuất, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Từ đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cùng với việc thúc đẩy ký kết các thỏa thuận quốc tế, Chính phủ đặc biệt coi trọng công tác tổ chức thực thi, bảo đảm những cam kết đã ký kết được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho đất nước.

Phó Thủ tướng cho biết hiện nay, các cam kết, thỏa thuận cấp cao đã được tập trung thống kê, theo dõi, đôn đốc thực hiện thông qua hệ thống ứng dụng công nghệ. Qua đó, có thể nắm bắt tiến độ triển khai của từng bộ, ngành, địa phương, kịp thời đôn đốc những đơn vị thực hiện chậm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Chính phủ cũng đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết quốc tế, bảo đảm các kết quả đối ngoại được chuyển hóa thành những chương trình, dự án và hoạt động hợp tác cụ thể.

Đặc biệt, trong quá trình thúc đẩy hợp tác quốc tế, bên cạnh việc rà soát kết quả thực hiện những cam kết đã ký kết, điều quan trọng hơn là phải xác định rõ định hướng, nội dung và lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới.

“Hợp tác quốc tế phải gắn chặt với định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, phù hợp với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, dữ liệu, nâng cao năng suất lao động, phát huy nguồn lực con người và phát triển kinh tế tri thức”, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng, đây là những yêu cầu có ý nghĩa quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, qua đó huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước.

KIẾN NGHỊ PHÂN CẤP MẠNH MẼ ĐỂ HỖ TRỢ LIÊN KẾT VÙNG

Góp ý dự thảo luật, đại biểu Tô Ái Vang (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ) kiến nghị bổ sung cơ chế phân cấp mạnh mẽ hơn. Dự thảo Luật nên giao Chính phủ quy định quy trình rút gọn hoặc tạo không gian chủ động cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc ký kết các thỏa thuận quốc tế cấp địa phương, trực tiếp phục vụ các chuỗi cung ứng logistics và xúc tiến thương mại mang tính liên kết vùng.

Đại biểu Tô Ái Vang, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ phát biểu. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Đại biểu cũng đề xuất bổ sung quy định rõ trách nhiệm của Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc kịp thời triển khai các biện pháp bảo hộ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức kinh tế tập thể, hiệp hội ngành hàng Việt Nam khi xảy ra tranh chấp phát sinh từ việc thực hiện thỏa thuận.

Ngoài ra, dự thảo luật cần bổ sung tiêu chí phân loại và bộ nhận diện thỏa thuận quốc tế một cách rõ ràng. Đồng thời, cần giao Chính phủ quy định rõ cơ chế xử lý nghiêm và biện pháp khắc phục khi phát sinh trường hợp trong quá trình đàm phán, thực hiện thỏa thuận có chứa nội dung vượt quá thẩm quyền, mang tính chất của điều ước quốc tế...