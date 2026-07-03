Hỗ trợ tới 300% lương để thu hút chuyên gia hội nhập quốc tế

Chính phủ quy định cơ chế đặc thù thu hút, sử dụng nhà khoa học, chuyên gia hội nhập quốc tế, đồng thời định hướng phát triển Học viện Ngoại giao thành cơ sở đào tạo chuyên sâu, trọng điểm quốc gia.

Chính phủ ban hành Nghị định số 258/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về cơ chế, chính sách phát huy nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế. Ảnh: sưu tầm

Chính phủ ban hành Nghị định số 258/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026, quy định chi tiết một số điều về cơ chế, chính sách phát huy nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 250/2025/QH15 của Quốc hội.

Nghị định quy định chi tiết các Điều 19, 21, 22, 23 và 24 của Nghị quyết số 250/2025/QH15 ngày 10/12/2025 về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế.

Đối tượng áp dụng gồm: công chức, viên chức, sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang, người làm công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; nhà khoa học, chuyên gia về hội nhập quốc tế; cơ sở giáo dục chuyên sâu về lĩnh vực hội nhập quốc tế.

HỖ TRỢ HẰNG THÁNG TỚI 300% MỨC LƯƠNG

Theo Nghị định, căn cứ định hướng phát triển ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng tâm của quốc gia, địa phương, người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định cụ thể các lĩnh vực ưu tiên trong công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế để áp dụng chính sách đặc thù thu hút, sử dụng nhà khoa học, chuyên gia.

Nhà khoa học về hội nhập quốc tế phải sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ ở trình độ tối thiểu tương đương bậc 4 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam; có ít nhất 10 năm làm việc trong lĩnh vực đối ngoại, hội nhập quốc tế hoặc ít nhất 10 năm trực tiếp giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực này.

Đồng thời, nhà khoa học phải đáp ứng một trong các điều kiện: có trình độ tiến sĩ trở lên tốt nghiệp từ cơ sở đào tạo có uy tín quốc tế; hoặc là tác giả, đồng tác giả công trình nghiên cứu khoa học được giải thưởng quốc tế, hoặc được ứng dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết thực.

Chuyên gia về hội nhập quốc tế cũng phải sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ ở trình độ tối thiểu tương đương bậc 4, đồng thời đáp ứng một trong các điều kiện theo quy định.

Trong đó, chuyên gia có thể là người có ít nhất 10 năm làm việc hoặc đang giữ chức vụ quản lý tại tổ chức quốc tế, tổ chức khu vực ở trong hoặc ngoài nước; chủ trì hoặc đồng chủ trì ít nhất một đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước về đối ngoại, hội nhập quốc tế đã được nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc.

Nghị định cũng quy định trường hợp chuyên gia từng giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp Thứ trưởng hoặc tương đương trở lên, đã trực tiếp chủ trì hoặc tham gia tham mưu chính sách, định hình cơ chế hợp tác, đàm phán, ký kết thỏa thuận hợp tác cấp quốc gia, hoặc giải quyết các vấn đề liên quốc gia, liên khu vực.

Ngoài ra, chuyên gia có thể là người được Chính phủ Việt Nam đề cử và trở thành thành viên của cơ quan, tổ chức chuyên môn quốc tế; hoặc được người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận và bổ nhiệm chức danh chuyên gia về hội nhập quốc tế.

Đối với nhà khoa học, chuyên gia về hội nhập quốc tế là người Việt Nam, nếu trong độ tuổi lao động và có nguyện vọng công tác lâu dài tại cơ quan, tổ chức trực tiếp, thường xuyên hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại, hội nhập quốc tế, sẽ được xem xét tiếp nhận vào công chức, viên chức theo pháp luật hiện hành.

Các trường hợp này được hỗ trợ hằng tháng bằng 300% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng và được hưởng các chính sách khác theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã quá độ tuổi lao động, hoặc trong độ tuổi lao động nhưng không có nguyện vọng được tiếp nhận vào công chức, viên chức, nếu cơ quan, tổ chức có nhu cầu thì được xem xét ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức hoặc hợp đồng khoán việc theo quy định.

Hằng năm, bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả đóng góp của nhà khoa học, chuyên gia. Kết quả đánh giá là căn cứ để quyết định việc tiếp tục hoặc cho thôi hưởng chế độ hỗ trợ.

Đối với nhà khoa học, chuyên gia là công dân nước ngoài, Nghị định quy định ưu tiên mời tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu học thuật, hỗ trợ triển khai các chương trình hợp tác, đào tạo, nghiên cứu học thuật với nước ngoài trong các lĩnh vực hội nhập quốc tế theo hình thức ký hợp đồng làm việc, với mức tiền công phù hợp theo thỏa thuận.

PHÁT TRIỂN HỌC VIỆN NGOẠI GIAO THÀNH CƠ SỞ TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA

Một nội dung đáng chú ý tại Điều 5 của Nghị định là định hướng phát triển Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao thành cơ sở giáo dục đại học chuyên sâu, trọng điểm quốc gia về đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Học viện Ngoại giao đóng vai trò chủ đạo trong đào tạo, bồi dưỡng về đối ngoại, hội nhập quốc tế; nghiên cứu chiến lược và triển khai các hoạt động ngoại giao học giả trong hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trên toàn quốc.

Học viện có nhiệm vụ tham mưu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng dành cho công chức, viên chức, người trực tiếp, thường xuyên làm công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế và người tham gia ứng cử vào tổ chức quốc tế.

Đồng thời, Học viện là đầu mối định hướng xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng; phát triển đội ngũ giảng viên; phát triển các ngành, chương trình đào tạo đại học và sau đại học; chia sẻ học liệu và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác trong cả nước.

Học viện Ngoại giao cũng thực hiện nghiên cứu lý luận, nghiên cứu chiến lược, dự báo tình hình quốc tế, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế; làm đầu mối quốc gia trong triển khai hoạt động ngoại giao học giả.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các chế độ hỗ trợ hằng tháng đối với người làm công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế trực tiếp, thường xuyên, nhà khoa học, chuyên gia và người sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm được áp dụng từ ngày Nghị quyết số 250/2025/QH15 có hiệu lực, ngày 1/1/2026.