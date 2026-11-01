Sức mạnh văn hóa tạo nên thương hiệu và vị thế doanh nghiệp

Văn hóa kinh doanh và đạo đức doanh nhân chính là nền tảng cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo dựng lòng tin vững chắc và đưa thương hiệu Việt vươn tầm trong giai đoạn hội nhập mới…

Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hồ Sỹ Hùng phát biểu tại lễ vinh danh - Ảnh: Song Hà.

Ngày 31/10/2026, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ công bố và vinh danh “Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026”.

Sự kiện là một trong những hoạt động thiết thực của VCCI hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong tháng 11/2026. Qua đó, VCCI tái khẳng định cộng đồng doanh nghiệp luôn đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc. Doanh nghiệp vừa là chủ thể sáng tạo ra các giá trị kinh tế, vừa là môi trường thực hành, gìn giữ và lan tỏa những chuẩn mực văn hóa tốt đẹp trong đời sống xã hội.

Phát biểu tại sự kiện vinh danh 100 doanh nghiệp tiêu biểu, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu và yêu cầu ngày càng cao hơn về chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo cũng như hội nhập quốc tế. Trong tiến trình này, lực lượng doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp không chỉ đóng vai trò là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải vật chất, việc làm và nguồn lực phát triển, mà còn là một trong những chủ thể quan trọng góp phần hình thành diện mạo, bản sắc và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Một sản phẩm Việt Nam có chất lượng, một thương hiệu Việt Nam được quốc tế tin tưởng, một doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh liêm chính, có trách nhiệm với người lao động và cộng đồng không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, con người và văn hóa Việt Nam.

Chủ tịch VCCI khẳng định phát triển văn hóa kinh doanh không phải là một nhiệm vụ tách rời với phát triển kinh tế. Trái lại, đó chính là điều kiện tiên quyết để nền kinh tế phát triển lành mạnh, bền vững và có bản sắc riêng, giúp sức mạnh kinh tế được bổ sung bằng sức mạnh văn hóa, từ đó tạo nên vị thế và uy tín quốc gia.

Việc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển không dừng lại ở tháo gỡ khó khăn, mở rộng thị trường hay nâng cao doanh thu, mà điều cốt yếu là giúp doanh nghiệp xây dựng nền tảng quản trị tốt, gìn giữ chữ tín, nâng cao trách nhiệm với xã hội và hình thành những giá trị có khả năng trường tồn.

Các doanh nghiệp được vinh danh - Ảnh: Song Hà.

Theo lãnh đạo VCCI, sự tôn vinh dành cho 100 doanh nghiệp trong chương trình năm 2026 cho thấy văn hóa kinh doanh không phải là câu chuyện riêng của những doanh nghiệp hay tập đoàn quy mô lớn. Bất kỳ doanh nghiệp nào, dù ở quy mô và điều kiện phát triển ra sao, nếu kiên trì kinh doanh có đạo đức, tuân thủ pháp luật, quan tâm chăm lo đời sống người lao động và giữ gìn uy tín với đối tác, khách hàng thì đều có thể tạo dựng nên những giá trị quý báu và đáng trân trọng.

Để văn hóa kinh doanh thực sự trở thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ cho phát triển, VCCI cam kết tiếp tục phát huy vai trò đại diện, tập hợp và kết nối cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời sẽ đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thực hành 6 Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam, hướng tới xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững, minh bạch và có bản lĩnh vững vàng.

Thay mặt cho các đơn vị xuất sắc được tôn vinh trong Top 20 “Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín xuất sắc năm 2026”, bà Võ Thị Thu Trang, Thành viên Hội đồng thành viên, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được vinh danh.

"Nét bản sắc văn hóa đặc trưng của Yến sào Khánh Hòa được nuôi dưỡng và bồi đắp từ truyền thống ngành nghề kéo dài gần 700 năm. Từ nền tảng văn hóa giàu truyền thống đó, doanh nghiệp luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, kỷ cương, minh bạch trong quản trị và tận tụy với khách hàng", bà Trang chia sẻ.

Trong giai đoạn tới, doanh nghiệp cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện chuyển đổi số và phát triển các dòng sản phẩm gắn liền với nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Quá trình đổi mới này sẽ luôn song hành với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần đưa các giá trị văn hóa truyền thống thấm sâu vào từng sản phẩm và hoạt động kinh doanh thực tiễn.