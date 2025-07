Sức nóng của đêm chung kết pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2025

Theo ghi nhận của VnEconomy, từ khoảng 17 giờ chiều ngày 12/7, khắp các nẻo đường dẫn đến bờ sông Hàn và các cây cầu sông Hàn, cầu Rồng, cầu Thuận Phước đều đông nghẹt.

Chuẩn bị đồ ăn tối ngồi chờ xem pháo hoa

Trên hai bờ sông, nhiều gia đình, các nhóm bạn trẻ đã đến từ rất sớm để ngồi chờ thời điểm bắt đầu bắn pháo hoa. Không khí lễ hội bao trùm toàn thành phố, du khách gần xa được tiếp đón nồng nhiệt bởi những gương mặt rạng rỡ, những lời chào thân quen từ người Đà Nẵng thân thiện hiếu khách.

Hàng nghìn người dân và du khách xếp hàng trật tự vào khán đài

Trước khi chính thức diễn ra đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2025, thành phố bên sông Hàn đón số chuyến bay kỷ lục và công suất phòng khách sạn trên toàn thành phố đạt gần 100%.

Lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết sân bay quốc tế Đà Nẵng đang chứng kiến lượt khách tấp nập với tổng chuyến bay nội địa và quốc tế vượt kỷ lục của năm 2024.

Đông đảo người dân và du khách háo hức chờ đón Đêm chung kết pháo hoa 2025 bùng nổ

Năm ngoái, đêm trước chung kết DIFF 2024, thành phố sông Hàn đón 159 chuyến bay, tăng trưởng 30-40% so với ngày trong tuần thì đến 2025, con số này đã tăng lên 171 chuyến trong ngày 11/7, tăng 14% so với tần suất trung bình ước đạt của tháng 7/2025 và tăng 40% so với 6 tháng đầu năm 2025. Sản lượng chuyến bay đã phản ánh rõ nhất sức nóng của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025.

Gần khán đài chính hàng chục nghìn người hâm mộ pháo hoa đang nóng lòng chờ đợi màn trình diễn của 2 đội đại diện Việt Nam và Trung Quốc tại đêm chung kết.

Đêm chung kết DIFF 2025 hiện đang là một “ngòi nổ” cho du lịch Đà Nẵng hè 2025. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, cho biết lượng khách do các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ đạt khoảng gần 98.000 lượt, tăng 6,4% so với cùng kỳ 2024, trong đó chứng kiến sự tăng trưởng ngoạn mục của khách quốc tế (tăng tới 81%) và khách nội địa tăng 18% so với cùng kỳ.

Sức nóng trước giờ khai mạc đêm chung kết pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025

Theo báo cáo, các khách sạn khu vực ven biển, trung tâm thành phố, hầu như tất cả đã kín phòng với công suất gần 100%. Các khách sạn khu vực xa trung tâm cũng kín phòng với khách đến trong ngày 12/7 diễn ra đêm chung kết DIFF 2025.

Màn trình diễn đã mang đến ngôi vương mùa giải DIFF 2025 cho đội pháo hoa Trung Quốc, với phần thưởng trị giá 20.000 USD. Đội giành giải Á quân nhận phần thưởng trị giá 10.000 USD.

Màn trình diễn đã mang đến ngôi vương mùa giải DIFF 2025 cho đội pháo hoa Trung Quốc, với phần thưởng trị giá 20.000 USD. Đội giành giải Á quân nhận phần thưởng trị giá 10.000 USD.

Chương trình đêm chung kết Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2025 do UBND thành phố Đà Nẵng với sự phối hợp tổ chức và tài trợ chính từ Tập đoàn Sun Group sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam.

Với sự chuẩn bị chu đáo của BTC, đặc biệt sự đầu tư quy mô bài bản của Sun Group, đêm chung kết DIFF 2025 là một bản giao hưởng đầy cảm xúc, khép lại mùa mùa pháo hoa dài nhất và với nhiều đội thi nhất trong lịch sử pháo hoa Đà Nẵng và chào đón một kỷ nguyên mới của thành phố bên sông Hàn. Đà Nẵng khẳng định đẳng cấp của “Thành phố lễ hội quốc tế”!