Sunshine Group: Lợi nhuận trước thuế 9 tháng vượt 5.900 tỷ đồng, tổng tài sản gần 121.000 tỷ đồng

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Sunshine Group ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 5.900 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/9/2026, quy mô tổng tài sản hợp nhất của tập đoàn đạt gần 121.000 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt hơn 23.200 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với đầu năm nhờ bổ sung tích cực từ lợi nhuận giữ lại.
Đáng chú ý, tại ngày 30/9/2026, khoản mục người mua trả tiền trước của Sunshine Group đạt hơn 32.000 tỷ đồng, tăng hơn 7.500 tỷ đồng so với đầu năm. Nguồn tiền này chủ yếu đến từ khách hàng thanh toán trước tại các dự án trọng điểm.
Trong đó, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences ghi nhận gần 13.000 tỷ đồng; Noble Crystal Long Bien hơn 6.700 tỷ đồng; nhóm dự án Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences và Noble Palace Tay Ho hơn 6.100 tỷ đồng; Sunshine Sky City gần 5.900 tỷ đồng…
Đây được xem là nguồn lực tích cực cho dòng tiền và hoạt động kinh doanh trong các kỳ tiếp theo, trong bối cảnh nhiều dự án của Sunshine Group đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, bàn giao và đủ điều kiện ghi nhận kết quả kinh doanh.
Tại thị trường Hà Nội, Sunshine Group đang tập trung hoàn thiện và tăng tốc bàn giao kèm sổ đỏ cho khách hàng tại các dự án thấp tầng như Noble Palace Tay Ho, Noble Palace Long Bien và Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences. Trong khi đó tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, các tòa tháp S2, S3 và S4 thuộc dự án Sunshine Sky City cũng đang hoàn thiện những khâu cuối cùng, hướng tới mốc bàn giao sớm nhất.
Song song với việc hoàn thiện các dự án hiện hữu, Sunshine Group đang đẩy mạnh triển khai các dự án mới, chuẩn bị nguồn cung cho giai đoạn tiếp theo. Một trong những dự án trọng tâm là Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City (tên thương mại Handico Sunshine New Hanoi), với liên danh nhà đầu tư là Handico – Sunshine Group – Thái Nam Land. Dự án đang đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và thu hồi đất tại xã Thiên Lộc và xã Phúc Thịnh với sự đồng thuận cao từ người dân.
Bên cạnh kết quả kinh doanh và tiến độ dự án, Sunshine Group còn ghi nhận dấu ấn về đóng góp ngân sách khi đứng thứ 2 trong Top 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026. Kết quả này đã đưa Sunshine Group vào nhóm doanh nghiệp tư nhân đóng góp hàng đầu cho nguồn thu ngân sách quốc gia hiện nay.
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