Tài sản cần có để lọt top 1% giàu nhất tại các nền kinh tế lớn

Tại Nhật Bản, tài sản bình quân của nhóm này chưa bằng một nửa so với Mỹ, còn tại Mexico chỉ ở mức 2,7 triệu USD/người.

Số liệu trên cho thấy nhóm “1% giàu nhất” không giống nhau ở mọi quốc gia. Dù cùng thuộc nhóm người giàu nhất, quy mô tài sản thực tế của họ vẫn chênh lệch rất lớn tùy theo từng nền kinh tế.

Theo số liệu mới nhất đã điều chỉnh theo sức mua tương đương (PPP) của công ty tư vấn quản trị McKinsey & Company, khoảng cách này đặc biệt rõ giữa các nền kinh tế lớn. Mỹ đứng đầu với mức 16,4 triệu USD/người, trong khi tại nhiều nước khác, tài sản bình quân của nhóm 1% giàu nhất chưa bằng 1/3 mức của Mỹ.

Đồ thị thông tin dưới là so sánh tài sản bình quân đầu người của nhóm 1% giàu nhất tại các quốc gia, sau khi điều chỉnh theo PPP - thước đo giúp phản ánh rõ hơn sức mua thực tế giữa các nền kinh tế.

Mỹ đứng đầu bảng xếp hạng, với tài sản bình quân đầu người của nhóm 1% giàu nhất cao hơn khoảng 5,8 triệu USD so với Australia - quốc gia đứng thứ hai.

Tuy nhiên, nếu xét trên toàn bộ nền kinh tế, chênh lệch tài sản tại Mỹ là rất lớn. Tài sản bình quân đầu người của nền kinh tế lớn nhất thế giới chỉ ở mức 470.000 USD, trong khi 50% dân số có mức tài sản thấp nhất chỉ sở hữu bình quân 9.000 USD mỗi người. Hiện nhóm 1% giàu nhất tại Mỹ nắm giữ 35% tổng tài sản quốc gia và tỷ trọng này tiếp tục có xu hướng tăng lên.

Sau khi điều chỉnh theo PPP,tài sản của nhóm 1% giàu nhất tại Mỹ tương đương khoảng 5% tài sản toàn cầu. Còn nếu tính theo giá trị tuyệt đối bằng USD, không điều chỉnh theo chênh lệch sức mua giữa các nền kinh tế, tỷ lệ này là 9%.

Australia đứng thứ hai với mức tài sản bình quân của nhóm 1% giàu nhất là 10,6 triệu USD, nhưng chênh lệch tài sản trong nước thấp hơn đáng kể so với Mỹ. Tài sản bình quân đầu người của Australia vào khoảng 450.000 USD, còn 50% dân số có mức tài sản thấp nhất nắm giữ bình quân 36.000 USD/người.

Xu hướng phân bổ tài sản theo hướng cân bằng hơn như vậy cũng xuất hiện tại Canada và nhiều nền kinh tế lớn ở châu Âu.

Tại Trung Quốc, tài sản bình quân đầu người của nhóm 1% giàu nhất là 3,2 triệu USD, trong khi mức bình quân của cả nước là 110.000 USD. Đáng chú ý, sau khi điều chỉnh theo PPP, tài sản bình quân của 50% dân số có mức tài sản thấp nhất tại Trung Quốc vẫn cao hơn nhóm tương ứng ở Mỹ.