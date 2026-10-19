Tân Cảng Sài Gòn lần thứ 9 liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG) được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026 đối với hai nhóm dịch vụ: khai thác cảng; dịch vụ logistics, vận tải hàng hóa và các ngành kinh tế biển. Đây là lần thứ 9 liên tiếp TCSG được ghi nhận qua các kỳ xét chọn, đánh dấu hành trình duy trì và cải tiến chất lượng dịch vụ trong 18 năm.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chụp ảnh lưu niệm với các doanh nghiệp tiêu biểu.

Tối 16/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Bộ Công Thương tổ chức Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10 với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt”. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự, phát biểu chúc mừng.

Tại kỳ xét chọn năm nay có 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp được công nhận theo ba tiêu chí: Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong. Đây là lần thứ 9 liên tiếp TCT Tân Cảng Sài Gòn được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. Với chu kỳ xét chọn hai năm một lần, kết quả này ghi nhận quá trình Tổng công ty duy trì và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, cải tiến hoạt động quản lý, khai thác cảng và logistics qua từng giai đoạn. Đồng thời, đây cũng là động lực để TCSG tiếp tục hoàn thiện chất lượng phục vụ, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và thị trường.

Đại tá Võ Hoài Nam nhận thương hiệu Quốc gia lần thứ 9 liên tiếp cho Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Thực hiện đồng thời nhiệm vụ kinh tế và quốc phòng, TCSG quản lý, khai thác hệ thống 15 bến cảng, 6 cảng cạn (ICD) cùng mạng lưới kho bãi tại 12 tỉnh, thành phố, thuộc 3 vùng kinh tế trọng điểm. Trong đó có 4 cảng container nước sâu lớn gồm: Cảng Container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT), Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT), Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải (TCTT) và Cảng Tân Cảng - Cái Mép (TCCT) phục vụ các tuyến vận tải quốc tế kết nối với thị trường Mỹ và châu Âu.

Năm 2026, doanh thu toàn hệ thống của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn dự kiến tăng 14,67%; lợi nhuận tăng 11,27% so với năm 2025. Trong hoạt động chuyển đổi số, từ việc triển khai hệ thống cảng điện tử ePort tại cảng Tân Cảng - Cát Lái, Tổng công ty đã từng bước mở rộng ứng dụng đến các đơn vị trong hệ thống, hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục giao nhận, thanh toán và tra cứu thông tin trực tuyến. Nền tảng này thường xuyên được cập nhật, bổ sung tính năng theo yêu cầu khai thác thực tế, gần đây nhất là chức năng “Vào sổ tàu Online” được đưa vào vận hành tại cảng TCTT từ tháng 7/2026, góp phần giảm các thao tác trực tiếp và đơn giản hóa quy trình giao dịch.

Song song với hoạt động sản xuất, kinh doanh, TCSG thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo đảm an ninh, an toàn tại các đơn vị; thực hiện có hiệu quả hoạt động dân vận, đền ơn đáp nghĩa và chăm lo gia đình chính sách. TCSG đã nhận phụng dưỡng suốt đời gần 400 Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân liệt sĩ, hỗ trợ các gia đình chính sách, người khó khăn, xây dựng công trình dân sinh và chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Năm 2026, Tổng công ty dành hơn 150 tỷ đồng cho các hoạt động này.

Việc được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam ghi nhận những nỗ lực của Tân Cảng Sài Gòn, đồng thời đặt ra trách nhiệm tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và đổi mới sáng tạo. Phát huy truyền thống đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, TCSG tập trung nâng cao hiệu quả khai thác cảng, phát triển logistics, vận tải biển và ứng dụng công nghệ; gắn phát triển kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng, phấn đấu trở thành Tập đoàn kinh tế – quốc phòng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực khai thác cảng và dịch vụ logistics. Với vai trò kết nối dòng chảy hàng hóa, Tổng công ty đồng hành cùng doanh nghiệp mở rộng thị trường, góp phần đưa thương hiệu Việt vươn xa.