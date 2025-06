Tăng cường bảo đảm an toàn bay tại Cảng hàng không Thọ Xuân

Theo báo cáo của Cảng vụ hàng không miền Bắc, trong hai ngày 13/6 và 14/6/2025, phát hiện hiện vật thể bay không người lái, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng không dân dụng, uy hiếp an toàn bay tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Đánh giá về vấn đề này, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đây là tình huống có mức độ phức tạp, khó kiểm soát và tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn đối với hoạt động hàng không dân dụng tại Cảng.

Ngay lập tức, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản hỏa tốc yêu cầu Cảng hàng không Thọ Xuân và Tổ An toàn đường cất hạ cánh tại Cảng khẩn trương tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa Đài kiểm soát không lưu, lực lượng an ninh hàng không, quân sự và các cơ quan, đơn vị có liên quan để đảm bảo xử lý tình huống kịp thời ngay khi phát hiện thiết bị bay xâm nhập trái phép tại Cảng.

Đồng thời tổ chức tăng cường các đợt tuyên truyền định kỳ kết hợp địa phương về an toàn hàng không, phổ biến quy định pháp luật tại khu vực lân cận các cảng hàng không, sân bay.

Ngoài ra, thường xuyên tăng cường kiểm tra, đánh giá, phối hợp để đảm bảo an toàn khu vực đường cất hạ cánh trong các khung giờ có hoạt động bay, cũng như phối hợp lực lượng an ninh hàng không và Đài Kiểm soát không lưu tổ chức đánh giá, lên phương án đối với nguy cơ uy hiếp đến an toàn bay, báo cáo Cục Hàng không xem xét.

Đối với Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cục yêu cầu Cảng vụ chủ trì điều tra sự cố đối với hành vi sử dụng thiết bị bay xâm nhập trái phép các ngày 13 và 14/6/2025 báo cáo Cục xem xét.

Bên cạnh đó, phối hợp cùng lực lượng chức năng tại địa phương tổ chức tuần tra liên ngành, kiểm soát khu vực dân cư lân cận cảng hàng không, sân bay, xử phạt đối với hành vi uy hiếp vùng trời lân cận các cảng hàng không, sân bay theo quy định của pháp luật.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tăng cường quản lý DRONE trong khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay có nguy cơ uy hiếp an toàn bay.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp chặt chẽ với Cảng vụ Hàng không miền Bắc, Cảng hàng không Thọ Xuân để truy tìm, xác minh đối tượng sử dụng thiết bị bay xâm nhập trái phép, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đồng thời thông báo, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tại khu vực lân cận của Cảng chấp hành nghiêm các quy định về an toàn hàng không.

Được biết, ngay sau khi nhận được văn bản hỏa tốc từ Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ hàng không miền Bắc đã tổ chức cuộc họp khẩn liên quan đến sự cố phát hiện vật thể bay không người lái xâm nhập trái phép tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, chủ trì cuộc họp tại Cảng, thành phần gồm Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa, Trung đoàn Không quân E923, Công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không để bàn hướng giải quyết kịp thời đối với sự cố này.