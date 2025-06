Cấm xe máy lưu thông vào đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành

Bắt đầu từ sáng ngày 07/6/2025, các biển báo, phướn thông báo cấm tất cả xe máy di chuyển vào đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đã được Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông đường bộ (Trung tâm Quản lý đường bộ) thuộc Sở Xây dựng TP.HCM cho treo dọc đoạn đường từ nút giao An Phú đến đường Võ Chí Công (đoạn đại lộ Đông Tây phía bờ đông hầm Thủ Thiêm) theo hai hướng lưu thông.

Lộ trình thay thế như sau: Đường Võ Chí Công - đường Nguyễn Duy Trinh - đường Đỗ Xuân Hợp - đường song hành bên phải cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - đường Mai Chí Thọ; và ngược lại.

Lý do cấm xe máy di chuyển vào đường nối cao tốc, theo Trung tâm Quản lý Hạ tầng đường bộ là do trước đây đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây chưa hoàn thành. Hiện nay, đường song hành đã hoàn tất, các phương tiện di chuyển ổn định nên cần hoàn trả lại hai làn đường xe máy để bảo đảm an toàn giao thông. Đây là giải pháp được đưa ra nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường dẫn vào cao tốc.

Tuy nhiên, những ngày đầu áp dụng cấm xe máy, tình hình giao thông tại khu vực này ùn tắc kéo dài nhiều hướng, người đi xe máy lúng túng khi vào đoạn nút giao An Phú, kẹt xe trở nên nghiêm trọng. Tại nút giao An Phú, lực lượng chức năng cấm xe máy chạy vào đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây theo cả hai hướng, đoạn từ đường Võ Chí Công đến đường Mai Chí Thọ, và ngược lại.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hoàn thành và đưa vào khai thác toàn tuyến vào đầu năm 2015, và trở thành trục giao thông chính giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đi Vũng Tàu và các tỉnh Đông Nam Bộ. Từ năm 2017, xe máy đã được phép lưu thông vào đường dẫn cao tốc nhằm giảm tải cho khu vực nút giao An Phú, vốn là “điểm đen” về kẹt xe ở phía đông thành phố.

TP.HCM đang chuẩn bị triển khai dự án mở rộng đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây từ 4 lên 8 làn xe, bao gồm cả nâng cấp cầu Mương Kênh và cầu vượt Đỗ Xuân Hợp. Dự kiến công trình sẽ khởi công trong quý 2-2025 với đoạn nâng cấp dài hơn 3 km, từ nút giao An Phú đến đường Vành đai 2.

Mới đây, tại cuộc họp báo tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý Bảo trì và Khai thác công trình (Sở Xây dựng) đã chia sẻ về giải pháp hạn chế tình trạng ùn ứ khi cấm xe máy vào đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ông giải thích rằng mục đích của việc điều chỉnh tổ chức giao thông như trên nhằm phục vụ triển khai thi công kết cấu nhịp nhánh cầu vượt N2 thuộc dự án xây dựng nút giao thông An Phú có kinh phí hơn 3.400 tỷ đồng đang thi công; đồng thời nhằm chuẩn bị phục vụ việc thi công mở rộng đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn từ nút giao An Phú đến đường Vành đai 2 trong thời gian tới.

Về nguyên nhân liên tục xảy ra tình trạng xe tại khu vực cấm xe máy, ông Hải giải thích do nhiều người dân không biết đến phương án tổ chức điều chỉnh lưu thông, mặc dù có tuyên truyền, dán các thông báo hai bên tuyến… Ngoài ra, cũng theo ông Hải, do lượng ô tô lưu thông trên đường song hành cao tốc quá lớn, chiếm dụng hết phần đường lưu thông của xe hai bánh, khiến loại xe này đã không vào được đường dẫn phải rẽ qua đường song hành theo quy định, cũng bị ùn ứ.

Trước tình hình này, Sở Xây dựng đã giao Trung tâm Quản lý Đường bộ bổ sung thêm hệ thống băng rôn hướng dẫn các loại ô tô lưu thông vào đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đồng thời, Sở này cũng điều tiết cho các loại ô tô con, xe khách dưới 16 chỗ lưu thông vào làn đường dành cho xe máy trước đây trên đường dẫn cao tốc nhằm giải quyết tình trạng ùn ứ cục bộ trong khu vực. Nhà chức trách cho biết vẫn tiếp tục theo dõi tình hình giao thông tại đây để có các ứng phó kịp thời.