Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia, thúc đẩy kết nối kinh tế biên giới

Trong các cuộc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Lào và Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh vai trò trụ cột của hợp tác quốc phòng - an ninh; đề nghị tăng cường tin cậy chính trị, phối hợp bảo vệ biên giới, đồng thời thúc đẩy kết nối hạ tầng, giao thương và phát triển kinh tế khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào - Ảnh: TTXVN

Chiều 14/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại tướng Khamlieng Outhakaisone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào và Đại tướng Tea Seiha, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia.

Hai Bộ trưởng đang thăm chính thức Việt Nam, tham dự Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 10 và Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước lần thứ 5.

CỦNG CỐ TIN CẬY CHÍNH TRỊ, TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC PHÒNG VIỆT NAM - LÀO

Tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Khamlieng Outhakaisone, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được, nhất là trong duy trì ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội.

Khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ Việt Nam - Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Lào trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào - Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định hợp tác quốc phòng - an ninh là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam - Lào.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị ở tầm chiến lược; duy trì hiệu quả các chuyến thăm, tiếp xúc, đối thoại quốc phòng các cấp; triển khai thực chất các cơ chế hợp tác hiện có và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng và lực lượng vũ trang hai nước.

Đối với hợp tác ba nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam ủng hộ tăng cường đoàn kết, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam - Lào - Campuchia; đánh giá Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước và Diễn tập chung về phòng thủ dân sự có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng lòng tin, nâng cao khả năng phối hợp và ứng phó với các thách thức chung.

Đại tướng Khamlieng Outhakaisone khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và thỏa thuận giữa hai Bộ Quốc phòng, góp phần củng cố quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, bảo đảm hòa bình và thúc đẩy phát triển của hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn phía Lào đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam tại Lào, đóng góp quan trọng vào "Chiến dịch 500 ngày đêm" do Chính phủ Việt Nam phát động.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai Bộ Quốc phòng phối hợp chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ "Năm Đoàn kết hữu nghị 2027", kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

THÚC ĐẨY KẾT NỐI KINH TẾ, THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI VIỆT NAM - CAMPUCHIA

Tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm trong việc triển khai nhận thức chung và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Campuchia và hợp tác giữa hai quân đội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp; tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố, hợp tác quốc phòng - an ninh là một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại tướng Tea Seiha, Ủy viên Ban Thường vụ CPP, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia - Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng chặt chẽ, thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai Bộ Quốc phòng tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin, hỗ trợ nhau giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh mỗi nước; nâng cao hiệu quả phối hợp quản lý, bảo vệ đường biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phân giới, cắm mốc và pháp lý hóa các thành quả đã đạt được.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai Bộ Quốc phòng tích cực phối hợp, hỗ trợ các bộ, ngành và địa phương tăng cường kết nối hạ tầng, giao thương và phát triển kinh tế khu vực biên giới, góp phần thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Campuchia đạt 20 tỷ USD.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cảm ơn Campuchia đã hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam tại Campuchia; đề nghị tiếp tục phối hợp thực hiện công việc có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

Về phía Campuchia, Đại tướng Tea Seiha thông báo kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa hai Bộ Quốc phòng và việc hai bên ký Kế hoạch hợp tác năm 2027; khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Quốc phòng và quân đội Campuchia phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và quân đội Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác.

Đại tướng Tea Seiha nhấn mạnh tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia cần tiếp tục được gìn giữ, củng cố và phát triển; đồng thời khẳng định hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2027, góp phần tăng cường hiểu biết và tình đoàn kết giữa nhân dân, quân đội hai nước.