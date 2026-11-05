Tạo“đòn bẩy” để thanh niên phát huy sức sáng tạo trong chuyển đổi số

Từ hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh đến quảng bá sản phẩm và du lịch trên môi trường số, thanh niên đang trở thành lực lượng tích cực trong tiến trình chuyển đổi số tại Hà Tĩnh. Tỉnh cũng định hướng triển khai nhiều giải pháp về hạ tầng, kỹ năng và nguồn vốn nhằm tạo điều kiện để người trẻ phát huy sức sáng tạo, phát triển các ý tưởng khởi nghiệp...

Thanh niên Hà Tĩnh tham gia livestream quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP và nông sản địa phương. Ảnh: Tỉnh đoàn Hà Tĩnh

Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội để thanh niên tiếp cận tri thức, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh và tìm kiếm những hướng phát triển mới. Tại Hà Tĩnh, bên cạnh việc hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, phổ cập kỹ năng số, lực lượng trẻ còn tham gia ứng dụng công nghệ vào sản xuất, quảng bá sản phẩm và giới thiệu hình ảnh quê hương trên các nền tảng trực tuyến.

MỞ RỘNG KHÔNG GIAN ĐỂ THANH NIÊN THAM GIA CHUYỂN ĐỔI SỐ

Để phát huy vai trò này, tỉnh Hà Tĩnh định hướng nghiên cứu nâng cấp hạ tầng tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, từng bước hình thành các điểm hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng. Đây sẽ là nơi đoàn viên, thanh niên tham gia hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiếp cận các tiện ích số và ứng dụng công nghệ vào đời sống.

Cùng với đó, nền tảng i-HaTinh được định hướng phát triển gắn với những tiện ích thiết yếu, khuyến khích trí thức trẻ, doanh nghiệp công nghệ và tổ chức Đoàn tham gia đề xuất sáng kiến, đóng góp giải pháp. Qua đó, tạo thêm cơ hội để người trẻ tham gia vào quá trình xây dựng, hoàn thiện các nền tảng số phục vụ cộng đồng.

Hỗ trợ vốn khởi nghiệp, kết nối đào tạo với việc làm, tạo điều kiện để người trẻ tham gia chuyển đổi số và quảng bá quê hương là những nội dung trọng tâm tại hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh với thanh niên năm 2026. Ảnh: BTC

Trong lĩnh vực khởi nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh được giao phối hợp tham mưu triển khai mô hình "Vườn ươm khởi nghiệp", kết nối chuyên gia, trường đại học và doanh nghiệp để hỗ trợ thanh niên hoàn thiện ý tưởng, thử nghiệm sản phẩm, tiếp cận nguồn vốn và thị trường.

Đây cũng là hướng hỗ trợ thiết thực đối với những người trẻ đang có ý tưởng phát triển sản phẩm, mô hình kinh doanh nhưng còn hạn chế về kinh nghiệm, công nghệ và khả năng kết nối thị trường.

KẾT NỐI CÔNG NGHỆ VỚI SẢN XUẤT, VIỆC LÀM VÀ KHỞI NGHIỆP

Không chỉ dừng ở việc nâng cao kỹ năng số, Hà Tĩnh còn hướng đến đưa công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, mở rộng cơ hội việc làm và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Đối với các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, các sở, ngành được yêu cầu tăng cường hỗ trợ tiếp cận đất đai theo quy hoạch, chuyển giao kỹ thuật, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Những sản phẩm OCOP có tiềm năng sẽ được hỗ trợ ứng dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu, hoàn thiện bao bì, kết nối với hệ thống phân phối và sàn thương mại điện tử.

Trong lĩnh vực du lịch, tỉnh khuyến khích phát triển các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm có thanh niên tham gia làm chủ; đồng thời kết nối mạng lưới nhà sáng tạo nội dung để quảng bá cảnh quan, văn hóa và con người Hà Tĩnh trên môi trường số.

Dịp này, phong trào "Mỗi đoàn viên, thanh niên là một đại sứ du lịch Hà Tĩnh" và Cuộc thi video clip "Hà Tĩnh trong tôi" lần thứ II được phát động, khuyến khích người trẻ sáng tạo các sản phẩm truyền thông, lan tỏa hình ảnh quê hương đến đông đảo du khách.

Ngày 4/11, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh phát động phong trào “Mỗi đoàn viên, thanh niên là một đại sứ văn hóa, du lịch Hà Tĩnh” giai đoạn 2026 - 2030 và Cuộc thi video clip “Hà Tĩnh trong tôi” lần thứ II

Cùng với hỗ trợ phát triển kinh tế, vấn đề đào tạo nghề và kết nối việc làm cũng được tỉnh quan tâm. Các cơ quan chức năng được giao dự báo nhu cầu nhân lực trong 3 - 5 năm tới, phối hợp với doanh nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng, Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh và các khu, cụm công nghiệp để công bố sớm nhu cầu tuyển dụng, kết nối đào tạo và thực tập.

Sàn giao dịch việc làm trực tuyến cũng được định hướng nâng cấp nhằm tăng khả năng kết nối người lao động với các vị trí phù hợp. Ngành giáo dục được yêu cầu chú trọng đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng số, tự động hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

Đáng chú ý, để tạo thêm nguồn lực cho thanh niên khởi nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định giao Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu tiếp tục chính sách tín dụng hỗ trợ thanh niên, nghiên cứu bổ sung nguồn vốn từ năm 2027. Phương án được đặt ra theo hướng tăng quy mô vốn, nâng mức cho vay và giảm lãi suất tương đương lãi suất cho vay hộ nghèo, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Các giải pháp trên được đưa ra tại hội nghị đối thoại giữa UBND tỉnh Hà Tĩnh với thanh niên năm 2026, tổ chức chiều 4/11, với chủ đề "Đồng hành cùng thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới, sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số".

Tại hội nghị, đoàn viên, thanh niên đã nêu nhiều ý kiến liên quan đến phát triển thương mại điện tử, ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, kinh doanh; xây dựng mô hình nông nghiệp, kinh tế xanh, du lịch cộng đồng và phát triển sản phẩm OCOP. Nhiều kiến nghị cũng tập trung vào việc nâng cao kỹ năng số, hỗ trợ người trẻ sáng tạo nội dung và quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh.

Bí thư Đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh Nguyễn Thị Thanh Huyền đề xuất tiếp tục phát triển ứng dụng i-HaTinh trở thành nền tảng số tích hợp, lấy nhu cầu và trải nghiệm của người dân làm trung tâm. Ảnh: BTC

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định nhấn mạnh yêu cầu gắn phát triển thanh niên với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tạo môi trường thuận lợi để người trẻ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Các địa phương, đơn vị cần chủ động lựa chọn những vấn đề thực tiễn để đặt hàng thanh niên, trí thức trẻ và doanh nghiệp trẻ tham gia giải quyết.