Hành trình đưa chuyển đổi số vào đời sống người dân miền núi Ka Đô

Từ những lớp tập huấn kỹ năng số tại thôn đến hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng, xã miền núi Ka Đô, tỉnh Lâm Đồng đang từng bước giúp người dân tiếp cận công nghệ, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng các tiện ích số vào đời sống.

Các báo cáo viên hướng dẫn người dân xã Ka Đô những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số và công dân số.

Chuyển đổi số đang mang lại nhiều tiện ích trong đời sống, từ thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến đến sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh. Để người dân khai thác hiệu quả những tiện ích này, xã Ka Đô, tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số, phát huy vai trò của các Tổ công nghệ số cộng đồng, đưa công nghệ đến gần hơn với từng thôn, từng hộ dân.

PHỔ CẬP KỸ NĂNG SỐ TỪ CƠ SỞ

Theo thông tin từ UBND xã Ka Đô, mới đây, tại hội trường thôn Nam Hiệp 1, UBND xã Ka Đô tổ chức lớp tập huấn kỹ năng số cho hơn 100 đại biểu là thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và đại diện các hộ dân trên địa bàn.

Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên truyền đạt 5 nhóm nội dung chính, gồm kiến thức tổng quan về chuyển đổi số và công dân số; hướng dẫn sử dụng Sổ tay Bình dân học vụ số; thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng; sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID và bảo đảm an toàn thông tin khi tham gia môi trường số.

Bên cạnh việc tiếp cận kiến thức, các đại biểu còn được hướng dẫn thực hành trực tiếp trên thiết bị di động, làm quen với những thao tác cần thiết khi sử dụng nền tảng số. Qua đó, người dân có thêm kỹ năng thực hiện dịch vụ công trực tuyến, khai thác tiện ích của VNeID, VssID và chủ động hơn trong quá trình giải quyết các nhu cầu hành chính, đời sống.

Một nội dung được chú trọng tại lớp tập huấn là kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, bảo vệ tài khoản và dữ liệu cá nhân. Trong bối cảnh các giao dịch, trao đổi thông tin trên môi trường mạng ngày càng phổ biến, việc trang bị kiến thức an toàn số giúp người dân hạn chế nguy cơ bị đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản và sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm.

Việc tổ chức tập huấn trực tiếp tại thôn cũng tạo điều kiện để người dân trao đổi, thực hành và được hướng dẫn khi gặp khó khăn. Đây là cách làm thiết thực nhằm thu hẹp khoảng cách về kỹ năng công nghệ, nhất là đối với những người chưa thành thạo thiết bị thông minh hoặc còn lúng túng khi sử dụng các dịch vụ trực tuyến.

Theo Ủy ban nhân dân xã Ka Đô, địa phương đã thành lập 19 Tổ công nghệ số cộng đồng với 175 thành viên. Lực lượng này giữ vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số, góp phần đưa chủ trương chuyển đổi số vào thực tiễn đời sống.

Các nội dung tập huấn tập trung vào kỹ năng sử dụng nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng thiết yếu.

Cùng với tập huấn, xã Ka Đô phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”. Nội dung tập trung vào các chủ trương, chính sách về chuyển đổi số, kỹ năng số cơ bản, an toàn thông tin mạng, dịch vụ công trực tuyến và Đề án 06 của Chính phủ.

Thông qua các hoạt động này, địa phương hướng đến nâng cao nhận thức, khuyến khích cán bộ, công chức và người dân chủ động tìm hiểu, ứng dụng công nghệ trong công việc, sinh hoạt. Việc phổ cập kỹ năng số không chỉ dừng ở tuyên truyền mà cần gắn với những nhu cầu cụ thể, giúp người dân từng bước hình thành thói quen sử dụng các nền tảng số an toàn, thuận tiện và hiệu quả.

Lãnh đạo xã Ka Đô xác định, người dân là một trong những chủ thể quan trọng của quá trình chuyển đổi số. Vì vậy, địa phương chú trọng phát huy vai trò của các Tổ công nghệ số cộng đồng, tăng cường hướng dẫn trực tiếp và hỗ trợ người dân tháo gỡ khó khăn trong quá trình sử dụng dịch vụ số. Mục tiêu là để người dân không chỉ biết đến công nghệ mà còn có thể vận dụng vào thực tế, từ thực hiện thủ tục hành chính đến tiếp cận thông tin và các tiện ích thiết yếu.

THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHỤC VỤ

Song song với việc nâng cao kỹ năng số cho người dân, xã Ka Đô đang tập trung triển khai đợt cao điểm “100 ngày đêm” xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. Trọng tâm là rà soát những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, xác định nội dung cần ưu tiên khắc phục và nâng cao hiệu quả khai thác các hệ thống thông tin, nền tảng số, dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành.

Trong hoạt động hành chính, việc ứng dụng công nghệ số tạo điều kiện để cán bộ, công chức trao đổi thông tin, theo dõi tiến độ và xử lý công việc trên môi trường điện tử. Tuy nhiên, để các nền tảng phát huy hiệu quả, địa phương cần bảo đảm quy trình vận hành đồng bộ, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận và kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh.

Lớp tập huấn giúp người dân làm quen với các thao tác thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Vì vậy, xã Ka Đô tập trung rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, khắc phục những tồn tại ảnh hưởng đến quá trình triển khai, đồng thời nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong ứng dụng công nghệ vào công việc hằng ngày.

Theo định hướng của lãnh đạo xã, việc tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số phải gắn chặt với cải cách hành chính, lấy hiệu quả thực tế và chất lượng phục vụ người dân làm thước đo. Các nền tảng số cần được khai thác thường xuyên, đúng mục đích, góp phần giảm những thao tác thủ công không cần thiết, nâng cao hiệu quả xử lý công việc và chất lượng phối hợp giữa các bộ phận.

Đối với người dân, hiệu quả chuyển đổi số được thể hiện rõ nhất khi việc giải quyết thủ tục hành chính trở nên thuận tiện hơn, thời gian đi lại được giảm bớt và khả năng tiếp cận dịch vụ công được cải thiện. Do đó, bên cạnh khắc phục hạn chế trong vận hành hệ thống, xã tiếp tục chú trọng hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng định danh điện tử và nâng cao kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân.