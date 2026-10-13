Ea H’Leo đưa chuyển đổi số đến từng nhà

Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, xã Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ số vào đời sống, giải quyết thủ tục hành chính và chăm sóc sức khỏe. Qua đó, từng bước nâng cao kỹ năng số, thúc đẩy phong trào “Bình dân học vụ số” tại địa phương…

Tổ công nghệ số cộng đồng xã Ea H’Leo hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng số phục vụ đời sống.

Theo thông tin từ UBND xã Ea H’Leo, thời gian qua, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số. Thay vì chỉ tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, địa phương phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng, phối hợp với lực lượng công an và đoàn viên thanh niên trực tiếp hỗ trợ người dân tại các thôn, buôn.

TỪNG BƯỚC HÌNH THÀNH THÓI QUEN SỐ TRONG CỘNG ĐỒNG

Nhờ đó, đông đảo người dân đã chủ động đến hội trường thôn, buôn để được hướng dẫn cài đặt, sử dụng các ứng dụng phục vụ đời sống và giải quyết thủ tục hành chính. Các ứng dụng được hỗ trợ gồm VNeID, Đắk Lắk số, VssID, EVNCPC và chữ ký số SmartCA. Người dân còn được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến và chuẩn hóa thông tin thuê bao di động.

Trong giải quyết thủ tục hành chính, xã hiện công khai 408 thủ tục trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tất cả đều được cung cấp trực tuyến, trong đó có 289 thủ tục trực tuyến toàn trình. Đáng chú ý, 100% thành phần hồ sơ được số hóa khi tiếp nhận, góp phần thúc đẩy quá trình xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử.

Đến nay, toàn xã đã cấp 12.569 tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đạt 86,47% số nhân khẩu từ 6 tuổi trở lên. Kết quả này tạo điều kiện để người dân tiếp cận các tiện ích số, đồng thời hỗ trợ công tác quản lý dân cư, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số vẫn còn những khó khăn, nhất là kỹ năng sử dụng công nghệ của một bộ phận người dân còn hạn chế, hạ tầng và thiết bị tại một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, việc hướng dẫn trực tiếp, cầm tay chỉ việc được xác định là giải pháp cần tiếp tục duy trì để người dân từng bước làm chủ các ứng dụng số.

Hoạt động hướng dẫn kỹ năng số được triển khai trực tiếp tại các thôn, buôn trên địa bàn xã Ea H’Leo.

Lực lượng công an xã cũng tăng cường tuyên truyền về vai trò của định danh điện tử, dữ liệu dân cư trong xây dựng công dân số; đồng thời hướng dẫn người dân nhận diện, phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân.

CHUYỂN ĐỔI SỐ TỪ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẾN CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Không chỉ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đổi số tại Ea H’Leo còn được triển khai trong lĩnh vực y tế, từng bước thay đổi cách người dân tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Theo ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Ea H’Leo, trên 90% người dân trên địa bàn đã có sổ sức khỏe điện tử để cập nhật thông tin khám, chữa bệnh. Trạm sử dụng phần mềm quản lý khám, chữa bệnh để liên thông dữ liệu bảo hiểm y tế, tạo thuận lợi cho quá trình tiếp nhận và phục vụ người bệnh.

Đáng chú ý, 100% người dân đến khám, chữa bệnh tại trạm sử dụng căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử VNeID hoặc kết hợp ứng dụng VssID thay cho thẻ bảo hiểm y tế giấy. Việc này góp phần đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian chờ đợi và từng bước hình thành thói quen sử dụng giấy tờ điện tử trong khám, chữa bệnh.

Cùng với đó, công tác truyền thông sức khỏe được đẩy mạnh trên môi trường số. Trạm Y tế xã đã phát hành trên 30 tin, bài qua Zalo, mạng xã hội và hệ thống truyền thanh, đồng thời tổ chức 5 buổi truyền thông trực tiếp tại cộng đồng.

Trong 3 tháng cuối năm, Trạm Y tế xã đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cập nhật sổ sức khỏe điện tử, phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng và các thôn, buôn hướng dẫn người dân sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử, VNeID, VssID. Địa phương cũng chú trọng tăng cường truyền thông để thông tin y tế chính thống đến với người dân theo cách dễ hiểu, dễ tiếp cận.

Ở lĩnh vực truyền thông cơ sở, ông Bùi Văn Phúc, Phó Giám đốc VNPT Ea H’Leo, đã chia sẻ các giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông trên môi trường mạng, tăng cường kết nối giữa chính quyền với người dân.

Tổ công nghệ số cộng đồng phát huy vai trò hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ trong cuộc sống hằng ngày.

Nội dung tập trung vào cách theo dõi, đánh giá mức độ tương tác; chuyển tải thông tin hành chính thành nội dung dễ tiếp nhận; lựa chọn hình thức, thời điểm đăng tải phù hợp; sử dụng điện thoại để chụp ảnh, quay video ngắn và xây dựng kế hoạch truyền thông theo từng giai đoạn 7 ngày, 30 ngày.

Việc nâng cao kỹ năng truyền thông số được kỳ vọng giúp các cơ quan, đơn vị tại địa phương đưa thông tin chính thống đến người dân nhanh hơn, đồng thời tăng hiệu quả tuyên truyền các chủ trương, chính sách và hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đánh giá kết quả triển khai chuyển đổi số tại địa phương, ông Lê Thanh Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Ea H’Leo cho biết, cần tiếp tục phát huy cách làm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, nhân rộng vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, buôn.

Lãnh đạo xã yêu cầu các phòng, đơn vị và thôn, buôn tập trung nâng cao tỷ lệ người dân tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh sử dụng tài khoản định danh điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình sử dụng các nền tảng số.

Từ những việc làm cụ thể tại cơ sở, Ea H’Leo đang từng bước đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân. Trong đó, hiệu quả không chỉ được thể hiện qua số lượng tài khoản được cấp hay hồ sơ được số hóa, mà còn ở khả năng người dân tự sử dụng công nghệ để giải quyết công việc, tiếp cận dịch vụ công và chăm sóc sức khỏe trong cuộc sống hằng ngày.