Tập trung rà soát, xử lý đến cùng các điểm nghẽn pháp lý

Tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng thể chế, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm...

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Như Nguyệt.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương vừa tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 tại Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho biết Lễ hưởng ứng năm nay có ý nghĩa chính trị, pháp lý đặc biệt, là dịp tôn vinh những giá trị cao quý của Hiến pháp, pháp luật và truyền thống 80 năm lập hiến; khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân và quyết tâm xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng thời, đây cũng là dịp để nhìn nhận, đánh giá thực chất công tác xây dựng và thi hành pháp luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, đưa pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, phục vụ Nhân dân và kiến tạo phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Như Nguyệt.

Nhấn mạnh chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng thể chế, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Đồng thời, tập trung hoàn thiện kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, xử lý đến cùng các điểm nghẽn pháp lý, phấn đấu cơ bản tháo gỡ vướng mắc trong năm 2027; tiếp tục hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền Đề án “Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới”, kết hợp giải quyết bất cập trước mắt với kiến tạo nền tảng pháp lý lâu dài.

Ngoài ra, cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong tổ chức thi hành pháp luật. Xây dựng pháp luật tốt phải đi đôi với tổ chức thi hành nghiêm minh, hiệu quả, để các quy định thực sự đi vào cuộc sống; lấy kết quả thực thi làm thước đo chất lượng pháp luật.

Cùng với đó, khắc phục tình trạng luật đã có hiệu lực, nhưng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành chưa được ban hành kịp thời. Chú trọng phòng ngừa vi phạm, hỗ trợ tuân thủ pháp luật. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực, trách nhiệm giải trình, khắc phục đùn đẩy, né tránh; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung...

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị xây dựng văn hóa thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội. Ảnh: Như Nguyệt.

Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đổi mới thực chất công tác truyền thông chính sách và phổ biến, giáo dục pháp luật. Truyền thông phải đi trước một bước ngay từ khi đề xuất chính sách; coi trọng việc lắng nghe, tiếp thu và giải trình ý kiến của người dân, doanh nghiệp.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật phải hướng mạnh về cơ sở, quan tâm nhóm yếu thế, tránh hình thức, gắn tuyên truyền với giải quyết những vướng mắc pháp lý thiết thực.

Phổ biến pháp luật không chỉ để người dân biết pháp luật, mà phải giúp người dân hiểu pháp luật, thực hiện đúng pháp luật và biết sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình. Triển khai hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng mạng xã hội.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị xây dựng văn hóa thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội.

Văn hóa thượng tôn pháp luật là nền tảng quan trọng để xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh và phát triển. Nền quản trị quốc gia hiện đại phải kết hợp chặt chẽ giữa việc hoàn thiện pháp luật, thực thi nghiêm minh, công bằng các quy định với việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, từng bước đưa việc tuân thủ pháp luật trở thành nhu cầu tự thân, nếp sống văn hóa và trách nhiệm của mỗi người dân, cơ quan, tổ chức.

Thượng tôn pháp luật phải bắt đầu từ chính các cơ quan Nhà nước, từ những người được giao thực thi quyền lực. Mọi cơ quan, cán bộ, công chức phải hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật, thực thi công vụ liêm chính, công tâm và có trách nhiệm. Muốn người dân tôn trọng pháp luật, trước hết cán bộ, công chức phải gương mẫu; muốn người dân tin vào pháp luật, pháp luật phải được thực hiện công bằng, minh bạch và nghiêm minh.

Phó Thủ tướng tin tưởng công tác xây dựng và thi hành pháp luật sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ, thực chất. Thể chế sẽ thực sự trở thành động lực, nguồn lực và lợi thế cạnh tranh quốc gia, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.