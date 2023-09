Taseco Land bán loạt công ty con, báo doanh thu đột biến trước thời điểm niêm yết

Công ty CP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land) vừa công bố đã chính thức trở thành công ty đại chúng với vốn điều lệ 2.700 tỷ đồng. Sau khi trở thành công ty đại chúng, Taseco Land dự kiến sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm 2025.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Taseco Land ghi nhận doanh thu đột biến đạt 2.842 tỷ đồng tăng gấp gần 6 lần so với năm 2021. Lợi nhuận gộp đạt 715 tỷ đồng tăng gấp 3 lần so với năm 2021. Tuy nhiên, chi phí bán hàng cùng với chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng theo, dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 458 tỷ đồng vẫn tăng gần gấp đôi so với năm ngoái.

Sau khi trừ đi các chi phí, thuế phát sinh, Taseco Land báo lãi sau thuế 460 tỷ đồng, tăng 1,76 lần.

Đáng chú ý là doanh thu của Taseco Land trong năm chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, đạt 2.842 tỷ đồng. Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, trong năm vừa qua, Taseco Land đã chuyển nhượng, thoái vốn tại hàng loạt công ty con.

Cụ thể, đầu năm 2022, Taseco Land chuyển nhượng 40.000 cổ phần của Công ty Hải Hà tương ứng với 20% tỷ lệ sở hữu tại công ty này với giá phí chuyển nhượng 4 tỷ đồng. Sau khi chuyển nhượng, tỷ lệ sở hữu của Taseco Land tại Hải Hà còn 35% và không còn nằm giữ quyền kiểm soát. Công ty Hải Hà trụ sở tại Thanh Hóa, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản.

Ngày 9/2/2022, Taseco Land cũng phải chuyển nhượng toàn bộ 4,4 triệu cổ phần của Công ty Phát triển Hồ Tây tương ứng tỷ lệ 55% của công ty này cho một cá nhân với giá phí chuyển nhượng 60,72 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, Phát triển Hồ Tây không còn là công ty con của Taseco Land nữa.

Tháng 11/2022, Taseco Land cũng chuyển nhượng toàn bộ 11,7 triệu cổ phần của Công ty Bao Bì tương ứng với 66,27% tỷ lệ sở hữu tại công ty này cho một công ty con khác của Icon 4 với giá phí chuyển nhượng 204,24 tỷ đồng.

Đến cuối thời điểm năm 2022, Taseco Land có khoản đầu tư giá gốc 13,8 tỷ đồng đây là khoản đầu tư vào 868,3 nghìn cổ phiếu của một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán và phải trích lập dự phòng 2 tỷ.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Taseco Land tính đến ngày 30/6/2023 lên đến 7.897 tỷ đồng. Nợ phải trả ở mức 4.082 tỷ đồng, trong đó, dư nợ trái phiếu Taseco Land là 275 tỷ đồng. Hồi cuối năm 2021, Taseco Land đã phát hành thành công 125 tỷ đồng trái phiếu. Trong giai đoạn từ tháng 5 - tháng 8/2023, Taseco Land tiếp tục huy động thành công 350 tỷ đồng từ việc phát hành 2 lô trái phiếu.

Taseco Land là một công ty trong trong hệ sinh thái của Công ty CP Tập đoàn Taseco - Taseco Group. Tại ngày 31/5/2023, công ty có 344 cổ đông, trong đó, Công ty CP Tập đoàn Taseco (Taseco Group) là cổ đông tổ chức lớn nhất sở hữu 72,49% vốn. Các cổ đông cá nhân còn lại nắm giữ 74,27 triệu cổ phiếu, tương ứng 27,51% vốn.

Ông Phạm Ngọc Thanh hiện là Chủ tịch của Taseco Group, đồng thời, ông Thanh cũng là Chủ tịch tại Taseco Land; Dịch vụ Hàng không Taseco, CTCP Đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng.

Taseco Land được biết đến khi triển khai thành công nhiều dự án như An Bình Complex; Taseco Complex; Phú Mỹ Complex tại Khu đoàn ngoại giao; dự án Khu nhà ở thấp tầng tại Khu đô thị mới Nam An Khánh tại Hoài Đức; dự án Khu đô thị Dệt may tại TP. Nam Định; dự án Khu đô thị kết hợp công viên cây xanh Green Park tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; dự án căn hộ - khách sạn Alacarte Oceanview Đà Nẵng tại TP. Đà Nẵng...

Thời gian tới, Taseco Land sẽ đẩy mạnh các hoạt động đầu tư và mở rộng các dự án bất động sản như: Dự án Tòa nhà Landmark 55 thuộc Khu đô thị Tây Hồ Tây. Đây là dự án toà nhà cao tầng thứ ba của Hà Nội chỉ sau Keangnam Landmark Tower 72 tầng và Lotte Center Hà Nội 65 tầng và là toà nhà cao tầng nhất Hà Nội do người Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 4.810 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2028.

Tháng 7 vừa qua, Taseco land là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị Nam sông Cầu (tỉnh Thái Nguyên). Dự án có sơ bộ tổng chi phí thực hiện hơn 2.600 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Tiến độ thực hiện dự án quý II/2023 - quý III/2028.