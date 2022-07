Taseco nhận chuyển nhượng 51% Công ty Dịch vụ Hà Linh

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (mã AST-HOSE) thông báo CTCP Dịch vụ Hà Linh trở thành công ty con của AST

Theo đó, ngày 1/7, Công ty đã thực hiện nhận chuyển nhượng 51% vốn điều lệ tại CTCP Dịch vụ Hà Linh từ CTCP Tập đoàn Taseco, đơn vị này trở thành công ty con của Dịch vụ Hàng không Taseco.

Theo SSI Research, Ngành hàng không bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, và Taseco Airs cũng không ngoại lệ, do hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty liên quan trực tiếp đến ngành hàng không và du lịch. AST bắt đầu lỗ từ quý 2/2020, với mức lỗ ròng 180 tỷ đồng và dòng tiền âm 170 tỷ đồng trong giai đoạn 2020 - 2021, lỗ lũy kế tính đến quý 1/2022 là 98 tỷ đồng.

Tuy nhiên, AST vẫn duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh, với tổng tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn là 148 tỷ đồng tại thời điểm quý 1 năm 2022 và tiền mặt ròng là 92 tỷ đồng. Tỷ lệ D/E (nợ/VCSH) chỉ ở mức 0,14, với tổng số tiền vay là 56 tỷ đồng.

AST đã có lãi trở lại vào tháng 5 năm 2022. lợi nhuận trước thuế ước tính đạt 10 tỷ đồng trong quý 2 năm 2022 và khoản lỗ tính từ đầu năm có khả năng giảm xuống 10 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022 đặt ra là 23,5 tỷ đồng (sau hai năm thua lỗ), và chúng tôi tin rằng kế hoạch này là khả thi.

Đồng thời, SSI Research dự báo lợi nhuận trước thuế của AST trong năm 2023 sẽ đạt 224 tỷ đồng (tăng 486% so với năm trước, và giảm 15% so với năm 2019), và trong năm 2024 khi thị trường hồi phục hoàn toàn, lợi nhuận trước thuế có khả năng đạt 322 tỷ đồng (tăng 43% so với năm trước, và tăng 22% so với năm 2019).

SSI Research đã có khuyến nghị "khả quan" đối với cổ phiếu AST với giá mục tiêu 1 năm là 69.000 đồng/cổ phiếu (dựa trên P/E mục tiêu 2023 là 20x), tiềm năng tăng giá là 19%, phản ánh quan điểm tích cực của chúng tôi về khả năng chuyển mình mạnh mẽ của AST cùng với sự phục hồi của ngành hàng không. Liên tục mở rộng hoạt động kinh doanh trong suốt thời kì xảy ra đại dịch Covid-19 để tăng cường sự hiện diện và giành thị phần, AST hiện có vị thế tốt để tăng trưởng trong bối cảnh thị trường đang phục hồi. Giá cổ phiếu giảm mạnh hơn thị trường, và vẫn thấp hơn 30% so với mức trước Covid, điều này cho thấy đây có thể là thời điểm tốt để tích lũy cổ phiếu của AST với mục tiêu dài hạn. Tuy nhiên, SSI Research cũng lưu ý rằng rủi ro chính đối với dự báo của chúng tôi là thị trường quốc tế có thể phục hồi chậm hơn dự kiến nếu Trung Quốc kéo dài chính sách “Zero Covid” và nhu cầu toàn cầu suy giảm với tốc độ nhanh hơn dự kiến.

Cũng theo SSI Research, năm 2022, AST sẽ mua lại 51% cổ phần của CTCP Dịch vụ Hà Linh với giá chỉ 25 tỷ đồng. CTCP Dịch vụ Hà Linh đang quản lý 10 cửa hàng tại Sân bay Nội Bài, Đà Nẵng và Phú Quốc, và các cửa hàng này sẽ được hợp nhất vào AST trong 6 tháng cuối năm 2022.

Trong các năm tới, AST đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh với việc mở thêm cửa hàng mới tại các sân bay hiện có và sân bay mới (nhà ga quốc tế Phú Bài, sân bay quốc tế Long Thành).