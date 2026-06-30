Thanh Hóa xây dựng khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng thành điểm hút đầu tư chiến lược

Không chỉ là một khu công nghiệp mới, Lam Sơn - Sao Vàng đang được Thanh Hóa định hướng trở thành cực tăng trưởng chiến lược của khu vực phía Tây, giữ vai trò là điểm đến thu hút đầu tư công nghệ cao, logistics hàng không và đô thị hiện đại. Với hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng lợi thế kết nối liên vùng, khu vực này được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh trong giai đoạn tới...

Dự án khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng

Trong điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thanh Hóa xác định tổ chức phát triển theo ba không gian kinh tế gồm khu vực biển và ven biển, khu vực đồng bằng, khu vực trung du và miền núi phía Tây. Trên nền tảng đó, tỉnh hình thành năm trung tâm kinh tế động lực, tạo các cực tăng trưởng có khả năng dẫn dắt phát triển.

CỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI PHÍA TÂY

Đáng chú ý, khu vực Lam Sơn - Sao Vàng và vùng phụ cận được xác định là trung tâm động lực mới của phía Tây Thanh Hóa. Theo quy hoạch, khu vực này sẽ phát triển gắn với Cảng Hàng không Thọ Xuân, khu công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hình thành đô thị Lam Sơn - Sao Vàng và phát triển du lịch di sản dựa trên các giá trị của Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Khu Di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Lê Hoàn cùng cảnh quan hai bên sông Chu.

Theo ông Lê Đình Nam, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hóa, việc tổ chức không gian kinh tế theo ba vùng với điều kiện tự nhiên, sinh thái tương đồng là phù hợp với thực tiễn của địa phương, tạo sự thống nhất trong triển khai quy hoạch, đồng thời phát huy lợi thế từng khu vực để thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh kiểm tra thực tế tại dự án Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng

Việc hình thành mô hình phát triển gồm một trung tâm vùng, bốn trung tâm động lực cấp tỉnh cùng hệ thống đô thị vệ tinh cũng giúp Thanh Hóa tập trung nguồn lực đầu tư thay vì dàn trải. Trong đó, Lam Sơn - Sao Vàng được đặt ngang hàng với các cực tăng trưởng lớn như Khu kinh tế Nghi Sơn, khu vực đô thị Thanh Hóa - Sầm Sơn và Bỉm Sơn, trở thành địa bàn trọng điểm thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, logistics, dịch vụ hiện đại và nông nghiệp công nghệ cao.

TẠO ĐIỂM HÚT ĐẦU TƯ MỚI

Hiện thực hóa định hướng quy hoạch, Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng được xác định là hạt nhân phát triển của trung tâm động lực phía Tây.

Theo quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, khu công nghiệp này được định hướng trở thành khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên thu hút các ngành điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, vật liệu mới, công nghiệp hỗ trợ và các ngành phục vụ phát triển đô thị. Đồng thời, theo chủ trương nơi đây thành khu công nghiệp công nghệ cao.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng có quy mô hơn 537 ha, tổng mức đầu tư trên 3.200 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án hạ tầng công nghiệp trọng điểm của Thanh Hóa, được kỳ vọng tạo quỹ đất sạch với hệ thống hạ tầng đồng bộ để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước.

Với lợi thế nằm cạnh Cảng Hàng không Thọ Xuân, đồng thời kết nối thuận lợi với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, khu vực Tây Bắc và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thông qua Quốc lộ 47, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 15A và đường hàng không, Lam Sơn - Sao Vàng sở hữu nhiều điều kiện để phát triển các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, logistics hàng không và các trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Thanh Hóa cũng xác định phát triển khu vực Lam Sơn - Sao Vàng thành tổ hợp đô thị - công nghiệp - nông nghiệp công nghệ cao - du lịch, đóng vai trò động lực phát triển kinh tế không chỉ của khu vực phía Tây mà còn của toàn tỉnh. Trước mắt, khu công nghiệp sẽ ưu tiên các dự án sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông, sản phẩm công nghệ cao gắn với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, các địa phương và Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá đang tập trung giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật nhằm sớm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Lê Đức Thái kiểm tra thực địa phương án đầu tư dự án đường giao thông nối từ đường vành đai phía Tây đến đường Hồ Chí Minh

Theo định hướng phát triển, khi đi vào hoạt động đồng bộ, Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng sẽ tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng nguồn thu ngân sách và từng bước đưa khu vực này trở thành trung tâm kinh tế động lực phía Tây Thanh Hóa.

Động lực phát triển của Lam Sơn - Sao Vàng còn được tăng cường bởi hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng. Mới đây, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã thông qua chủ trương đầu tư tuyến đường nối từ đường bộ ven biển đến đường Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư không quá 5.700 tỷ đồng.

Tuyến đường dài khoảng 64,2 km sẽ hình thành hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối trực tiếp đường bộ ven biển, Quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam phía Đông với đường Hồ Chí Minh và định hướng kết nối cao tốc Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên trong tương lai. Công trình không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa khu vực miền núi và đồng bằng mà còn tạo điều kiện để Lam Sơn - Sao Vàng kết nối thuận lợi hơn với Khu kinh tế Nghi Sơn, cảng biển, các trung tâm logistics và thị trường trong nước cũng như quốc tế.