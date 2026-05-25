Thanh Hóa đầu tư tuyến đường chiến lược kết nối miền núi và ven biển
Nguyễn Thuấn
25/05/2026, 15:48
Thanh Hóa đang nghiên cứu đầu tư tuyến đường kết nối từ đường vành đai phía Tây đến Đường Hồ Chí Minh theo hướng mở rộng liên kết từ khu vực miền núi phía Tây ra vùng ven biển, từng bước hình thành hành lang giao thông Đông - Tây chiến lược của tỉnh.
Ngày 25/5, Bí thư Tỉnh ủy Thanh
Hóa Lê Đức Thái đã kiểm tra thực địa, khảo sát các phương án đầu tư dự án đường
giao thông nối từ đường vành đai phía Tây đến Đường Hồ Chí Minh, nhằm từng bước
hoàn thiện trục kết nối chiến lược từ khu vực miền núi phía Tây ra vùng đồng bằng
và ven biển của tỉnh.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh
Thanh Hóa, trên cơ sở khảo sát thực tế và nghiên cứu hướng tuyến, đơn vị đã đề
xuất 3 phương án đầu tư với mục tiêu bảo đảm hiệu quả khai thác, tăng cường
liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển cho khu vực miền núi phía Tây.
Trong đó, phương án 1 từng được
trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước đây, có chiều dài khoảng 54 km với tổng mức đầu
tư khoảng 5.700 tỷ đồng. Tuyến đường kết nối trực tiếp các xã miền núi phía Tây
với trung tâm tỉnh, đồng thời liên thông với nhiều trục giao thông quan trọng
như Đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 45, đường bộ cao tốc, Quốc lộ 1 và đường vành
đai phía Tây. Tuy nhiên, qua rà soát thực địa, một số đoạn qua phường Đông Tiến
có nhiều khúc cua, đi qua khu dân cư đông đúc, dẫn tới chi phí giải phóng mặt bằng
lớn và ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác lâu dài.
Đối với phương án 2, Sở Xây dựng
đề xuất điều chỉnh cục bộ hướng tuyến để tạo tuyến đi thẳng hơn, thuận lợi cho
tổ chức giao thông. Theo đó, tuyến có tổng chiều dài khoảng 57,5 km, tổng mức đầu
tư dự kiến khoảng 6.700 tỷ đồng, tăng khoảng 1.000 tỷ đồng so với phương án 1
do bổ sung cầu vượt sông Chu và tuyến nhánh kết nối với Quốc lộ 45, đường bộ
cao tốc và Quốc lộ 1.
Trong khi đó, phương án 3 được
nghiên cứu theo hướng không đầu tư đoạn qua phường Đông Tiến và khu vực Thiệu
Hóa (cũ), đồng thời bổ sung đoạn kết nối từ Quốc lộ 1 ra tuyến đường ven biển.
Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 64,2 km, tổng mức đầu tư khoảng 5.600 tỷ đồng.
Phương án này hình thành trục giao thông xuyên suốt, kết nối khu vực miền núi
phía Tây với vùng đồng bằng, ven biển và liên thông với 5 trục giao thông lớn gồm
Đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 45, đường bộ cao tốc, Quốc lộ 1 và đường ven biển.
Qua khảo sát thực địa, Bí thư Tỉnh
ủy Thanh Hóa nhấn mạnh việc đầu tư tuyến đường cần được đặt trong tổng thể định
hướng phát triển hạ tầng giao thông và không gian phát triển kinh tế dài hạn của
tỉnh. Việc lựa chọn phương án phải bảo đảm tính chiến lược, hiệu quả đầu tư, hạn
chế tối đa chi phí phát sinh, đồng thời tạo dư địa phát triển mới cho các khu vực
miền núi, đồng bằng và ven biển.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, mục
tiêu của dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu giao thông mà còn tạo động lực phát
triển liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, logistics, dịch
vụ và đô thị trong tương lai.
Sau khi xem xét các phương án, Bí
thư Tỉnh ủy Thanh Hóa thống nhất lựa chọn phương án 3 nhằm kết nối tuyến đường
ra khu vực ven biển, từng bước hoàn thiện trục giao thông hành lang Đông - Tây
đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa. Tuyến đường khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ tăng cường
kết nối từ khu vực miền núi phía Tây tới vùng ven biển, Khu kinh tế Nghi Sơn và
các tuyến giao thông chiến lược quốc gia; tạo thuận lợi cho vận tải hàng hóa,
thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội liên vùng.
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa giao
UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị
liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, rà soát các thông số kỹ thuật, tính
toán kỹ hiệu quả đầu tư, tiến độ thực hiện cũng như khả năng cân đối nguồn lực
để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
Đề xuất đầu tư nâng cấp, mở rộng một số đoạn tuyến Quốc lộ 1 từ Hà Tĩnh đến Huế
16:35, 21/05/2026
Khởi công cao tốc Vinh – Thanh Thủy gần 24.000 tỷ đồng
Đồng Nai: Phê duyệt Dự án thành phần hơn 46 km thuộc Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh
UBND thành phố Đồng Nai vừa phê duyệt Dự án Thành phần 2-2 thuộc Dự án Đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng...
Đồng Nai kiến nghị thống nhất xây dựng nút giao đường 770B với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây
Đồng Nai đề xuất đầu tư nút giao giữa đường tỉnh 770B với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây nhằm mở rộng không gian phát triển ở khu vực phía đông nam, bổ sung hướng kết nối cho sân bay Long Thành và hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng trong giai đoạn địa phương này bước vào chu kỳ tăng tốc đầu tư hạ tầng.
Phòng chống thiên tai và An toàn giao thông: Mối liên hệ chặt chẽ trong bối cảnh biến đổi khí hậu
Thời gian qua, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từng bước được củng cố, hoàn thiện. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp; số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vẫn còn xảy ra, số người chết vẫn ở mức cao…
Đề xuất đầu tư nâng cấp, mở rộng một số đoạn tuyến Quốc lộ 1 từ Hà Tĩnh đến Huế
Một số đoạn tuyến của quốc lộ 1 sẽ cơ bản được nâng cấp, mở rộng lên 4 làn xe và bố trí dải phân cách giữa nhằm tăng năng lực khai thác, bảo đảm an toàn giao thông...
Hai dự án kết nối sân bay Thọ Xuân có quy mô hơn 3.300 tỷ đồng đang chậm tiến độ
Công tác giải phóng mặt bằng chậm, nhiều đoạn tuyến chưa thể bàn giao thi công đang trở thành “nút thắt” lớn đối với hai dự án đường kết nối Cảng hàng không Thọ Xuân có tổng vốn đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm khó khăn, không để dự án kéo dài, đội vốn...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: