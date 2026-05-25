Thanh Hóa đầu tư tuyến đường chiến lược kết nối miền núi và ven biển

Nguyễn Thuấn

25/05/2026, 15:48

Thanh Hóa đang nghiên cứu đầu tư tuyến đường kết nối từ đường vành đai phía Tây đến Đường Hồ Chí Minh theo hướng mở rộng liên kết từ khu vực miền núi phía Tây ra vùng ven biển, từng bước hình thành hành lang giao thông Đông - Tây chiến lược của tỉnh.

Ảnh minh hoạ

Ngày 25/5, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái đã kiểm tra thực địa, khảo sát các phương án đầu tư dự án đường giao thông nối từ đường vành đai phía Tây đến Đường Hồ Chí Minh, nhằm từng bước hoàn thiện trục kết nối chiến lược từ khu vực miền núi phía Tây ra vùng đồng bằng và ven biển của tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, trên cơ sở khảo sát thực tế và nghiên cứu hướng tuyến, đơn vị đã đề xuất 3 phương án đầu tư với mục tiêu bảo đảm hiệu quả khai thác, tăng cường liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển cho khu vực miền núi phía Tây.

Trong đó, phương án 1 từng được trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước đây, có chiều dài khoảng 54 km với tổng mức đầu tư khoảng 5.700 tỷ đồng. Tuyến đường kết nối trực tiếp các xã miền núi phía Tây với trung tâm tỉnh, đồng thời liên thông với nhiều trục giao thông quan trọng như Đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 45, đường bộ cao tốc, Quốc lộ 1 và đường vành đai phía Tây. Tuy nhiên, qua rà soát thực địa, một số đoạn qua phường Đông Tiến có nhiều khúc cua, đi qua khu dân cư đông đúc, dẫn tới chi phí giải phóng mặt bằng lớn và ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác lâu dài.

Đối với phương án 2, Sở Xây dựng đề xuất điều chỉnh cục bộ hướng tuyến để tạo tuyến đi thẳng hơn, thuận lợi cho tổ chức giao thông. Theo đó, tuyến có tổng chiều dài khoảng 57,5 km, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6.700 tỷ đồng, tăng khoảng 1.000 tỷ đồng so với phương án 1 do bổ sung cầu vượt sông Chu và tuyến nhánh kết nối với Quốc lộ 45, đường bộ cao tốc và Quốc lộ 1.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Thái chỉ đạo tại thực địa. Ảnh: Minh Hiếu

Trong khi đó, phương án 3 được nghiên cứu theo hướng không đầu tư đoạn qua phường Đông Tiến và khu vực Thiệu Hóa (cũ), đồng thời bổ sung đoạn kết nối từ Quốc lộ 1 ra tuyến đường ven biển. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 64,2 km, tổng mức đầu tư khoảng 5.600 tỷ đồng. Phương án này hình thành trục giao thông xuyên suốt, kết nối khu vực miền núi phía Tây với vùng đồng bằng, ven biển và liên thông với 5 trục giao thông lớn gồm Đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 45, đường bộ cao tốc, Quốc lộ 1 và đường ven biển.

Qua khảo sát thực địa, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh việc đầu tư tuyến đường cần được đặt trong tổng thể định hướng phát triển hạ tầng giao thông và không gian phát triển kinh tế dài hạn của tỉnh. Việc lựa chọn phương án phải bảo đảm tính chiến lược, hiệu quả đầu tư, hạn chế tối đa chi phí phát sinh, đồng thời tạo dư địa phát triển mới cho các khu vực miền núi, đồng bằng và ven biển.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, mục tiêu của dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu giao thông mà còn tạo động lực phát triển liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, logistics, dịch vụ và đô thị trong tương lai.

Sơ đồ hướng tuyến đường

Sau khi xem xét các phương án, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa thống nhất lựa chọn phương án 3 nhằm kết nối tuyến đường ra khu vực ven biển, từng bước hoàn thiện trục giao thông hành lang Đông - Tây đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa. Tuyến đường khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối từ khu vực miền núi phía Tây tới vùng ven biển, Khu kinh tế Nghi Sơn và các tuyến giao thông chiến lược quốc gia; tạo thuận lợi cho vận tải hàng hóa, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội liên vùng.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa giao UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, rà soát các thông số kỹ thuật, tính toán kỹ hiệu quả đầu tư, tiến độ thực hiện cũng như khả năng cân đối nguồn lực để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

đầu tư hạ tầng giao thông dự án đường giao thông Thanh Hóa kết nối miền núi và ven biển Khu kinh tế Nghi Sơn phương án đầu tư đường giao thông Sở Xây dựng Thanh Hóa tăng cường liên kết vùng tuyến đường Hồ Chí Minh

Đồng Nai: Phê duyệt Dự án thành phần hơn 46 km thuộc Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh

UBND thành phố Đồng Nai vừa phê duyệt Dự án Thành phần 2-2 thuộc Dự án Đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng...

Đồng Nai kiến nghị thống nhất xây dựng nút giao đường 770B với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Đồng Nai đề xuất đầu tư nút giao giữa đường tỉnh 770B với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây nhằm mở rộng không gian phát triển ở khu vực phía đông nam, bổ sung hướng kết nối cho sân bay Long Thành và hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng trong giai đoạn địa phương này bước vào chu kỳ tăng tốc đầu tư hạ tầng.

Phòng chống thiên tai và An toàn giao thông: Mối liên hệ chặt chẽ trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Thời gian qua, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từng bước được củng cố, hoàn thiện. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp; số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vẫn còn xảy ra, số người chết vẫn ở mức cao…

Một số đoạn tuyến của quốc lộ 1 sẽ cơ bản được nâng cấp, mở rộng lên 4 làn xe và bố trí dải phân cách giữa nhằm tăng năng lực khai thác, bảo đảm an toàn giao thông...

Hai dự án kết nối sân bay Thọ Xuân có quy mô hơn 3.300 tỷ đồng đang chậm tiến độ

Công tác giải phóng mặt bằng chậm, nhiều đoạn tuyến chưa thể bàn giao thi công đang trở thành “nút thắt” lớn đối với hai dự án đường kết nối Cảng hàng không Thọ Xuân có tổng vốn đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm khó khăn, không để dự án kéo dài, đội vốn...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia
Thế giới

20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

eMagazine

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

Video

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Phân tầng tiêu chí áp dụng khung tiêu chuẩn ESG theo quy mô doanh nghiệp

Kinh tế xanh

Nội dung dài trên YouTube đang là công cụ marketing yêu thích của các thương hiệu

Tiêu & Dùng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khoa học cơ bản phải trở thành nền tảng chiến lược của quốc gia

Tiêu điểm

Người thất nghiệp được học nghề miễn phí, rút ngắn thời gian chờ hưởng trợ cấp

Dân sinh

Blog chứng khoán: Dòng tiền khô kiệt

Chứng khoán

