Thanh Hóa đầu tư tuyến đường chiến lược kết nối miền núi và ven biển

Thanh Hóa đang nghiên cứu đầu tư tuyến đường kết nối từ đường vành đai phía Tây đến Đường Hồ Chí Minh theo hướng mở rộng liên kết từ khu vực miền núi phía Tây ra vùng ven biển, từng bước hình thành hành lang giao thông Đông - Tây chiến lược của tỉnh.

Ngày 25/5, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái đã kiểm tra thực địa, khảo sát các phương án đầu tư dự án đường giao thông nối từ đường vành đai phía Tây đến Đường Hồ Chí Minh, nhằm từng bước hoàn thiện trục kết nối chiến lược từ khu vực miền núi phía Tây ra vùng đồng bằng và ven biển của tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, trên cơ sở khảo sát thực tế và nghiên cứu hướng tuyến, đơn vị đã đề xuất 3 phương án đầu tư với mục tiêu bảo đảm hiệu quả khai thác, tăng cường liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển cho khu vực miền núi phía Tây.

Trong đó, phương án 1 từng được trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước đây, có chiều dài khoảng 54 km với tổng mức đầu tư khoảng 5.700 tỷ đồng. Tuyến đường kết nối trực tiếp các xã miền núi phía Tây với trung tâm tỉnh, đồng thời liên thông với nhiều trục giao thông quan trọng như Đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 45, đường bộ cao tốc, Quốc lộ 1 và đường vành đai phía Tây. Tuy nhiên, qua rà soát thực địa, một số đoạn qua phường Đông Tiến có nhiều khúc cua, đi qua khu dân cư đông đúc, dẫn tới chi phí giải phóng mặt bằng lớn và ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác lâu dài.

Đối với phương án 2, Sở Xây dựng đề xuất điều chỉnh cục bộ hướng tuyến để tạo tuyến đi thẳng hơn, thuận lợi cho tổ chức giao thông. Theo đó, tuyến có tổng chiều dài khoảng 57,5 km, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6.700 tỷ đồng, tăng khoảng 1.000 tỷ đồng so với phương án 1 do bổ sung cầu vượt sông Chu và tuyến nhánh kết nối với Quốc lộ 45, đường bộ cao tốc và Quốc lộ 1.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Thái chỉ đạo tại thực địa. Ảnh: Minh Hiếu

Trong khi đó, phương án 3 được nghiên cứu theo hướng không đầu tư đoạn qua phường Đông Tiến và khu vực Thiệu Hóa (cũ), đồng thời bổ sung đoạn kết nối từ Quốc lộ 1 ra tuyến đường ven biển. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 64,2 km, tổng mức đầu tư khoảng 5.600 tỷ đồng. Phương án này hình thành trục giao thông xuyên suốt, kết nối khu vực miền núi phía Tây với vùng đồng bằng, ven biển và liên thông với 5 trục giao thông lớn gồm Đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 45, đường bộ cao tốc, Quốc lộ 1 và đường ven biển.

Qua khảo sát thực địa, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh việc đầu tư tuyến đường cần được đặt trong tổng thể định hướng phát triển hạ tầng giao thông và không gian phát triển kinh tế dài hạn của tỉnh. Việc lựa chọn phương án phải bảo đảm tính chiến lược, hiệu quả đầu tư, hạn chế tối đa chi phí phát sinh, đồng thời tạo dư địa phát triển mới cho các khu vực miền núi, đồng bằng và ven biển.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, mục tiêu của dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu giao thông mà còn tạo động lực phát triển liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, logistics, dịch vụ và đô thị trong tương lai.

Sơ đồ hướng tuyến đường

Sau khi xem xét các phương án, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa thống nhất lựa chọn phương án 3 nhằm kết nối tuyến đường ra khu vực ven biển, từng bước hoàn thiện trục giao thông hành lang Đông - Tây đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa. Tuyến đường khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối từ khu vực miền núi phía Tây tới vùng ven biển, Khu kinh tế Nghi Sơn và các tuyến giao thông chiến lược quốc gia; tạo thuận lợi cho vận tải hàng hóa, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội liên vùng.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa giao UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, rà soát các thông số kỹ thuật, tính toán kỹ hiệu quả đầu tư, tiến độ thực hiện cũng như khả năng cân đối nguồn lực để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.