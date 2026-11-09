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Thanh Hóa: Mưa lớn gây sụt lún cầu, nhiều khu vực nguy cơ ngập sâu

Thanh Hóa: Mưa lớn gây sụt lún cầu, nhiều khu vực nguy cơ ngập sâu

N Nguyễn Thuấn

Mưa lớn kéo dài trong đêm 8 và sáng 9/11 khiến nhiều khu vực tại Thanh Hóa xuất hiện tình trạng ngập lụt, nước sông, suối dâng cao, giao thông bị chia cắt. Một số trường học phải cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, trong ngày 9/11, toàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông.

Tại xã Thanh Kỳ, lượng mưa trong 24 giờ lên tới 470mm. Nước suối chảy xiết gây xói mòn, sụt lún hai đầu mố cầu Bái Sim trên tuyến quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành. Trong đó, một đầu cầu bị tách rời khỏi đường dẫn, khiến các phương tiện không thể lưu thông. Chính quyền địa phương đã giăng dây, đặt biển cảnh báo và bố trí lực lượng hướng dẫn người dân di chuyển theo tuyến đường khác.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa.

Mưa lớn cũng khiến mực nước hồ Yên Mỹ dâng nhanh, nhiều đập tràn trên địa bàn xã Thanh Kỳ xuất hiện tình trạng nước dâng cao, chảy xiết. Tại xã Các Sơn, nước sông Yên lên cao, gây ngập lụt một số khu vực. Lực lượng chức năng đang theo dõi những điểm có nguy cơ ngập sâu, chia cắt để kịp thời cảnh báo và hỗ trợ người dân.

Trong khi đó, tại xã Nông Cống, có 4 trường và điểm trường phải cho toàn bộ học sinh nghỉ học; 7 trường và điểm trường khác ghi nhận chỉ có một số học sinh đến lớp.

Sáng ngày 9/11/2026, do mưa lớn kéo dài, tại thôn Vạn Thiện, xã Nông Cống bị ngập sâu ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân.
Sáng ngày 9/11/2026, do mưa lớn kéo dài, tại thôn Vạn Thiện, xã Nông Cống bị ngập sâu ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa đã cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 1 đối với mưa lớn và ngập lụt. Người dân cần chủ động phòng tránh lũ quét, sạt lở đất, không đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và các cầu, tràn không bảo đảm an toàn. Dự báo từ ngày 10/11, mưa lớn tại Thanh Hóa sẽ bắt đầu suy giảm.

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