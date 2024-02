Thanh Hóa thu thuế hàng hóa xuất nhập khẩu đạt hơn 2.350 tỷ đồng

Thông tin Cục Hải quan Thanh Hóa từ ngày 15/01/2024 đến 16/02/2024. đơn vị này đã giải quyết 9.719 tờ khai đăng ký xuất nhập khẩu mậu dịch với tổng trị giá hơn 1.266 triệu USD; 12 tờ khai nhập khẩu phi mậu dịch với giá trị 104.520 USD.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Thanh Hóa đã giải quyết 15.164 tờ khai đăng ký xuất nhập khẩu mậu dịch, tăng 30% so với cùng kỳ; tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu 1,85 tỷ USD, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm 2023; số tờ khai xuất nhập khẩu phi mậu dịch được giải quyết là 16 tờ khai với tổng giá trị 141.854 USD.

Tổng số thu thuế hàng hóa xuất nhập khẩu tỉnh Thanh Hóa tháng 2 đạt hơn 1.838 tỷ đồng; lũy kế số thu từ đầu năm đến nay đạt hơn 2.350 tỷ đồng, bằng 17% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, tăng 4% so với cùng kỳ. Trong đó, thu thuế giá trị gia tăng đạt hơn 2.270 tỷ đồng, chủ yếu từ mặt hàng dầu thô nhập khẩu của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn là hơn 1.967 tỷ đồng, chiếm 84% tổng số thu nộp ngân sách của Cục Hải quan Thanh Hóa; thuế xuất khẩu 63,5 tỷ đồng; thuế nhập khẩu 10,9 tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường 5,08 tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt 70 triệu đồng, thu khác 20 triệu đồng.

Tổng số nợ thuế chuyên thu lũy kế đến nay của Cục Hải quan Thanh Hóa là hơn 1,8 tỷ đồng, giảm hơn 133 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2023; số nợ thuế chuyên thu chủ yếu là nợ khó thu từ những năm trước chuyển sang do doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh hoặc đã bị thu hồi giấy đăng ký kinh doanh.

Cục Hải quan tỉnh đang tích cực thực hiện việc xác minh, hoàn thiện hồ sơ khoanh nợ, xóa nợ đối với những doanh nghiệp trên để giảm tình trạng nợ đọng tại đơn vị. Trong tháng 2, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đã xử lý 3 vụ vi phạm hành chính, với số tiền phạt hơn 6 triệu đồng; lũy kế từ đầu năm đến nay, đã xử lý 5 vụ vi phạm, xử phạt hành chính với số tiền hơn 13 triệu đồng.

Từ ngày 15/01/2024 đến 16/02/2024, có 1.058 lượt phương tiện và 7.393 lượt người xuất nhập cảnh qua các cảng, cửa khẩu quốc tế của tỉnh Thanh Hóa, gồm: 177 lượt tàu và 3.241 lượt người xuất nhập cảnh qua đường biển, 881 lượt ô tô và 4.152 lượt người xuất nhập cảnh qua đường bộ. Lũy kế từ đầu năm đến nay, có 1.501 lượt phương tiện xuất nhập cảnh, gồm: 270 lượt tàu biển, tăng 75,3% và 1.231 lượt ô tô, tăng 50,7% so với cùng kỳ năm 2023; có 10.871 lượt người xuất nhập cảnh, gồm: 5.026 lượt qua đường biển, tăng 73,4% và 5.845 lượt qua đường bộ, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh này là gần 13 tỷ USD, bằng 90,5 % so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, trị giá kim ngạch nhập khẩu là 8,47 tỷ USD; xuất khẩu là 4,48 tỷ USD. Số lượng tờ khai xuất nhập khẩu đã làm thủ tục là 127.524 tờ khai, bằng 110% so với cùng kỳ năm 2022. Năm 2024, Thanh Hóa đặt mục tiêu xuất khẩu hàng hóa đạt 6 tỷ USD, tăng 18,6% so với năm 2023.