Thanh khoản rất thấp, cổ phiếu lớn đang ép điểm số

Mặc dù VN-Index đang chốt ở sát giá thấp nhất của phiên sáng nhưng giao dịch cổ phiếu không kém. Ảnh hưởng quá mạnh của vài cổ phiếu lớn khiến điểm số giảm nhưng độ rộng lại cho thấy diễn biến tăng giá nhỉnh hơn.

VIC, VHM, GAS đang tạo áp lực chính lên VN-Index.

VN-Index đang giảm nhẹ 0,34%, mất khoảng 5,91 điểm thì riêng VIC giảm 2,26% đã lấy đi khoảng 8 điểm. Đó là chưa kể VHM giảm 1,06%, GAS giảm 1,98%, MCH giảm 2,38%, BSR giảm 1,93%.

Sức ép từ những cổ phiếu vốn hóa lớn khiến chỉ số phục hồi rất ít so với đáy thấp nhất. Thực tế cả 5 cổ phiếu nói trên cũng đang phải chốt ở giá thấp nhất hoặc chỉ trên một bước giá nhờ lệnh mua kỹ thuật.

Khi nhìn từ sức ép điểm số và diễn biến giá của các trụ, mức phục hồi hơn 4 điểm của VN-Index từ giá thấp nhất lại là tín hiệu tốt. Nhiều cổ phiếu khác đã phải hồi giá lên để đem về 4 điểm này. Thực tế VN30-Index đã “thoát đáy” tới gần 10 điểm, tương đương 0,52% và tăng vượt tham chiếu 0,19% (+3,52 điểm).

Nhóm blue-chips giao dịch khá tích cực, độ rộng nhóm có 16 mã xanh và 12 mã đỏ. Sức mạnh của chỉ số này đến từ nhóm vốn hóa trung bình (đối với VN-Index): VPB tăng 3,57%, SHB tăng 3%, HPG tăng 1,74%, HDB tăng 1,56%, ACB tăng 1,49%, VIB tăng 1,47%, TCX tăng 1,29%. Cổ phiếu trụ duy nhất thuộc Top 10 vốn hóa (có ảnh hưởng tốt đến VN-Index) tăng mạnh là TCB, tăng 1,39%.

Một tín hiệu khá tích cực là trong khi các trụ đang ép điểm số, thị trường vẫn duy trì được độ rộng tốt. Sàn HoSE chốt phiên với 156 mã tăng và 147 mã giảm, thậm chí trong suốt cả phiên, ngay cả lúc VN-Index thấp nhất thì độ rộng cũng không chênh lệch nhiều, với 134 mã tăng và 145 mã đỏ. Khả năng duy trì phân hóa đang là tín hiệu tốt, vì dòng tiền hoạt động theo kỳ vọng cụ thể và nhà đầu tư cầm cổ cũng cơ cấu danh mục với áp lực khác nhau.

Một hệ quả bất lợi của trạng thái phân hóa là nhà đầu tư sẽ khó khăn hơn trong việc lựa chọn cổ phiếu. Mặt khác, diễn biến giá sáng nay (và như các phiên tuần trước), biên độ dao động khá cực đoan. Phần lớn thanh khoản tập trung vào các cổ phiếu mạnh nhất và yếu nhất. Điều này cũng phù hợp với tính chọn lọc của dòng tiền ở thời điểm hiện tại.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Trong 156 cổ phiếu xanh ở HoSE, có 65 mã tăng hơn 1%, chiếm 44,1% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn. Tuy nhiên hơn 95% thanh khoản của nhóm mạnh nhất này chỉ tập trung ở 15 cổ phiếu giao dịch sôi động nhất. Nói cách khác, từ góc độ phân bổ thanh khoản, lực cầu đẩy giá có hiệu lực tốt nhất chỉ bó gọn trong số ít cổ phiếu này.

Các blue-chips dĩ nhiên vẫn đang là địa chỉ thu hút dòng tiền chủ đạo. VPB, TCB, HPG, SHB, HDB, ACB đều khớp lệnh trên trăm tỷ đồng. STB, VIB, TCX cũng thanh khoản khá cao. Nhóm Midcap có VIX tăng 129%, CII tăng 3,35%, DXG tăng 2,56%, VCG tăng 2,93%, NT2 tăng 3,06% cũng giao dịch vài chục tỷ đồng mỗi mã.

Ở phía giảm cũng tương tự, áp lực bán chủ đạo rất tập trung, biểu hiện của hoạt động tái cơ cấu hơn là xả hàng. 71 cổ phiếu đang giảm quá 1% chiếm 22,5% tổng thanh khoản sàn, thì tới 97% thanh khoản chỉ dồn vào 16 cổ phiếu có giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên. Các mã blue-chips cũng là đối tượng có thanh khoản lớn nhất như VIC, BSR, MCH, VHM, VJC, GAS. Midcap có PNJ giảm 4,36%, PVT giảm 2,18%, PVP giảm 1,66%, DCL giảm 1,64%...

Việc điều chỉnh của VN-Index kéo dài sang phiên thứ 4 liên tục nhưng không có nhiều tín hiệu xấu. Đầu tiên là mức giảm nhẹ, có yếu tố ép trụ. Thứ hai, độ rộng đang phản ánh khả năng duy trì phân hóa ở dòng tiền. Thứ ba, chỉ số vẫn đang dao động trong vùng hỗ trợ kỹ thuật.

Thanh khoản tổng thể sàn HoSE sáng nay cũng đang ở mức rất thấp với khoảng 5.305 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận, giảm 26% so với sáng phiên trước. Khối ngoại bán ròng 318,4 tỷ, dồn vào TCB -63,2 tỷ, PNJ -57,9 tỷ, VIX -48,5 tỷ, VIC -45,6 tỷ. Phía mua ròng có HPG +76,9 tỷ, VIB +16,1 tỷ.