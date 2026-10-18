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Thanh khoản suy yếu, khối ngoại bán ròng thêm 3.100 tỷ đồng tuần qua

T Thu Minh

VN-Index kết thúc tuần 42/2026 tại 1.705,91 điểm, giảm 29,18 điểm (-1,68%) so với tuần trước, đánh dấu tuần giảm thứ năm liên tiếp. Thanh khoản suy yếu trở lại và tiếp tục duy trì ở vùng thấp.

Thanh khoản suy yếu, khối ngoại bán ròng thêm 3.100 tỷ đồng tuần qua

Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 11.212 tỷ đồng/phiên, giảm 13,30% so với tuần trước và thấp hơn 14,50% so với bình quân 5 tuần. Trên cả 3 sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 14.576 tỷ đồng/phiên, trong đó giao dịch khớp lệnh đạt 12.261 tỷ đồng/phiên, giảm 13,73% so với tuần 41 và thấp hơn 13,54% so với trung bình 5 tuần.

Xét theo ngành, áp lực điều chỉnh trong tuần 42 tập trung đáng kể tại nhóm Bất động sản, đặc biệt là VIC và VHM, trong khi Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản và Dịch vụ tài chính đóng vai trò hỗ trợ. Tuy nhiên, mức đóng góp tích cực từ các nhóm này chưa đủ bù đắp áp lực giảm từ các cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến VN-Index tiếp tục nối dài chuỗi điều chỉnh sang tuần thứ năm.

Cụ thể, Bất động sản là nhóm gây áp lực lớn nhất lên VN-Index, lấy đi ròng khoảng 20,1 điểm, chủ yếu đến từ VIC (-13,5 điểm) và VHM (-6,8 điểm). Đáng chú ý, có tới 11 cổ phiếu bất động sản tác động tiêu cực lên chỉ số, trong khi đóng góp ở chiều tăng chỉ đạt khoảng 1,8 điểm, cho thấy áp lực điều chỉnh khá rộng trong nhóm.

Ở chiều tích cực, Ngân hàng là nhóm hỗ trợ lớn nhất, với đóng góp ròng khoảng +3,2 điểm, dẫn dắt bởi MBB (+2,2 điểm), VPB (+2,1 điểm), TCB (+1,8 điểm), SHB (+1,4 điểm), ACB (+1,2 điểm) và HDB (+1,1 điểm). Tuy nhiên, mức tăng này bị bù trừ một phần bởi STB (-4,4 điểm), LPB (-4,0 điểm) và SSB (-0,7 điểm), cho thấy sự phân hóa đáng kể giữa các cổ phiếu ngân hàng.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 3.140,8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối ngoại bán ròng 2.846,3 tỷ đồng.

Ở chiều mua ròng khớp lệnh, khối ngoại tập trung vào các nhóm Tài nguyên Cơ bản và Bảo hiểm. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm MBB, PVT, HPG, BVH, CII, NT2, HCM, SHB, DGW và VPI.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng khớp lệnh chủ yếu ở các nhóm Ngân hàng và Bất động sản. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm VIC, TCB, VIX, FPT, VCI, VHM, HDB, MSB và ACB.

Khối tự doanh bán ròng 96,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhóm này mua ròng 537,9 tỷ đồng.

Xét theo giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng tại 8/18 nhóm ngành. Các nhóm được mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng và Bán lẻ. Những cổ phiếu được tự doanh mua ròng nhiều nhất trong phiên gồm VPB, HPG, FRT, PVT, VCB, MWG, HAH, FUEVFVND, SSI và HVN.

Ở chiều bán ròng, nhóm Bất động sản đứng đầu. Các cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất gồm TCB, MCH, VHM, VIC, CTG, MSB, STB, HDB, LPB và NT2.

Trong tuần 42/2026, thanh khoản suy giảm ở phần lớn các nhóm ngành, đi cùng diễn biến giá tiêu cực khi 12/18 ngành giảm điểm. Dòng tiền tập trung hơn vào Ngân hàng và Tài nguyên Cơ bản, trong khi thu hẹp đáng kể tại Bán lẻ và Thực phẩm & Đồ uống.

Ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về tỷ trọng phân bổ dòng tiền, tăng từ 26,2% lên 29,8%, dù giá trị giao dịch giảm nhẹ 1,8% so với tuần trước, trong khi giá tăng 0,8%. Bất động sản duy trì tỷ trọng quanh 17,6%, nhưng giá trị giao dịch giảm 13,4% và giá giảm mạnh 4,2%.

Ngược lại, Dịch vụ tài chính ghi nhận giá tăng 2,3%, dù giá trị giao dịch giảm 15,9%.

Tài nguyên Cơ bản và Xây dựng & Vật liệu là tâm điểm khi giá trị giao dịch lần lượt tăng 7,9% và 2,1%, đi cùng mức tăng giá tương ứng 0,6% và 1,1%. Ngược lại, Bán lẻ giảm mạnh cả về giá trị giao dịch (-44,5%) và giá (-2,4%), trong khi Thực phẩm & Đồ uống cũng suy yếu với giá trị giao dịch giảm 29,7% và giá giảm 1,0%. Dầu khí chịu áp lực điều chỉnh lớn nhất về giá (-7,0%), dù giá trị giao dịch chỉ giảm 13,6%.

Nhìn chung, dòng tiền tiếp tục thu hẹp và tập trung hơn vào Ngân hàng, trong khi sức mạnh giá phân hóa và chưa lan tỏa rộng. Một số nhóm như Tài nguyên Cơ bản và Xây dựng & Vật liệu duy trì diễn biến tích cực, nhưng chưa đủ bù đắp sự suy yếu tại Bất động sản, Dầu khí và Bán lẻ.

Trong tuần 42/2026, dòng tiền tiếp tục tập trung vào nhóm vốn hóa lớn, trong khi thanh khoản suy giảm ở cả ba nhóm. Tỷ trọng giao dịch của VN30 tăng từ 58,4% lên 61,2%, trong khi VNMID giảm từ 34,9% xuống 32,0% và VNSML tăng nhẹ từ 5,3% lên 5,5%.

Về thanh khoản, giá trị giao dịch bình quân của VN30 giảm 9,2% so với tuần trước, tương ứng giảm khoảng 693 tỷ đồng/phiên. VNMID giảm mạnh hơn, tới 20,5% (-927 tỷ đồng/phiên), trong khi VNSML giảm 9,7% (-66 tỷ đồng/phiên). Như vậy, tỷ trọng VN30 gia tăng chủ yếu do thanh khoản suy giảm chậm hơn so với nhóm vốn hóa vừa, thay vì dòng tiền tuyệt đối cải thiện.

Về diễn biến giá, VN30 giảm 0,96%, trong khi VNMID và VNSML lần lượt tăng 0,38% và 0,19%, trái ngược với mức giảm 1,68% của VN-Index. Điều này cho thấy áp lực điều chỉnh tập trung ở nhóm vốn hóa lớn, trong khi nhóm vốn hóa vừa và nhỏ thể hiện sức mạnh giá tương đối tốt hơn.

Dòng tiền tiếp tục thu hẹp và vẫn tập trung ở VN30, nhưng sức mạnh giá lại thuộc về VNMID và VNSML. Diễn biến này phản ánh sự phân hóa giữa các nhóm vốn hóa, khi thanh khoản tập trung ở nhóm lớn nhưng chưa tạo được động lực hỗ trợ giá.

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