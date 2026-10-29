Thay đổi thực đơn bữa ăn bán trú phải công khai, quy trách nhiệm tận gốc

Bộ Y tế vừa yêu cầu siết chặt quản lý đối với chất lượng bữa ăn bán trú. Theo đó, mọi sự thay đổi trong thực đơn đều phải được rà soát, công khai minh bạch và phân định rõ trách nhiệm của từng bên để bảo đảm sức khỏe tối đa cho học sinh...

Ảnh minh họa: VGP.

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục và Công điện số 64/CĐ-TTg về tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục, Bộ Y tế vừa gửi văn bản đến các địa phương đề nghị tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn tại địa phương hướng dẫn cơ sở giáo dục xây dựng thực đơn bữa ăn nội trú, bán trú theo hướng dẫn chuyên môn về dinh dưỡng bữa ăn học đường do Bộ Y tế ban hành.

Thực đơn cần bảo đảm cân đối theo nhóm tuổi/cấp học, số bữa tổ chức tại trường, nhu cầu năng lượng, tỷ lệ các chất sinh năng lượng và một số chất dinh dưỡng thiết yếu.

Bộ Y tế đề nghị quy định trách nhiệm của nhà cung cấp bữa ăn nội trú, bán trú khi thay đổi thực đơn, rà soát trước khi áp dụng, công khai bằng hình thức phù hợp và điều chỉnh khi thay đổi món, nguyên liệu.

Cùng với đó, phân định cụ thể trách nhiệm của cơ sở giáo dục và cơ sở cung cấp dịch vụ theo từng công đoạn của quá trình cung cấp, tiếp nhận và tổ chức bữa ăn. Bảo đảm trách nhiệm của từng chủ thể tương ứng với phạm vi hoạt động, quản lý và kiểm soát của chủ thể đó, tránh chồng chéo hoặc bỏ trống trách nhiệm khi xảy ra sự cố, đặc biệt đối với hình thức suất ăn được chế biến bên ngoài cơ sở giáo dục.

Bộ Y tế cũng lưu ý, cần hạn chế tối đa việc kinh doanh trong căng tin trường học các loại thực phẩm không có lợi cho sức khỏe, như thực phẩm nhiều đường, nhiều muối, nhiều chất béo.

Các cơ sở giáo dục, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được yêu cầu thực hiện nghiêm việc kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ quá trình, từ lựa chọn, tiếp nhận nguyên liệu, bảo quản, sơ chế, chế biến, chia suất, vận chuyển, giao nhận đến phục vụ. Đồng thời, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và xử lý kịp thời thực phẩm không bảo đảm an toàn.

Song song đó, cần bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và người trực tiếp chế biến, kinh doanh thực phẩm. Việc thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn cũng được nhấn mạnh.

Một yêu cầu nữa cũng được Bộ Y tế đề cập là các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nấu ăn trong cơ sở giáo dục.

Tập trung kiểm tra, giám sát các nội dung về nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm; hồ sơ, chứng từ truy xuất nguồn gốc; điều kiện cơ sở vật chất; điều kiện vệ sinh trong sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm; kiểm thực ba bước; lưu mẫu thức ăn; điều kiện của người trực tiếp chế biến thực phẩm và việc chấp hành các quy định khác về an toàn thực phẩm.

Tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các cơ sở cung cấp thực phẩm, suất ăn cho nhiều cơ sở giáo dục, cơ sở có số lượng suất ăn lớn và các cơ sở có nguy cơ về mất an toàn thực phẩm.

Cơ sở giáo dục cần thực hiện giám sát thường xuyên hoạt động tổ chức bữa ăn để bảo đảm việc cung cấp bữa ăn nội trú, bán trú thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Khi xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm hoặc ngộ độc thực phẩm, cơ sở giáo dục cần thông báo ngay cho cơ quan y tế có thẩm quyền. Đồng thời, phối hợp cấp cứu, điều trị người bị ảnh hưởng; bảo quản nguyên trạng thực phẩm, thức ăn, mẫu lưu, nguyên liệu và các hồ sơ, tài liệu liên quan để cung cấp cho cơ quan liên quan trong điều tra, truy xuất nguồn gốc và xử lý ngộ độc thực phẩm theo quy định.