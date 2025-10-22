VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
Thay đổi vốn hóa của loạt ông lớn công nghệ Trung Quốc 10 năm qua

Ngọc Trang

22/10/2025, 13:40

Dựa trên số liệu từ trang MarketCapWatch, đồ thị dưới đây minh họa biến động giá trị vốn hóa các tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc trong giai đoạn 2014-2025, phản ánh những thăng trầm đáng chú ý trên thị trường và xu hướng phát triển của ngành công nghệ nước này.

VnEconomy

Đồ thị cho thấy nền kinh tế số Trung Quốc đã bước qua thời kỳ “BAT”, nơi Baidu, Alibaba và Tencent thống trị, để chuyển sang một thị trường phân mảnh hơn, trong đó những công ty mới như PDD và Meituan đang dần tái định hình bức tranh công nghệ.

Trong giai đoạn này, Tencent và Alibaba vẫn dẫn đầu về vốn hóa, nhưng không còn nắm giữ vị thế thống trị tuyệt đối. PDD và Meituan nổi lên mạnh mẽ với đà tăng vốn hóa ấn tượng trong thập kỷ 2020, trong khi Baidu liên tục sụt giảm. Xiaomi và NetEase giữ vững ổn định, còn JD trải qua tăng trưởng vừa phải trước khi đi vào trạng thái bão hòa.

Đà tăng trưởng mạnh mẽ của PDD phản ánh sức mạnh của lĩnh vực thương mại xã hội, trong khi sự nổi lên của Meituan làm nổi bật tầm ảnh hưởng của các hệ sinh thái siêu ứng dụng.

Ngược lại, sự suy giảm của Baidu cho thấy rủi ro khi quá phụ thuộc vào mảng tìm kiếm trong bối cảnh thị trường chuyển dịch sang dịch vụ số trên thiết bị di động và trí tuệ nhân tạo (AI).

Từ khóa:

alibaba Baidu công nghệ Trung Quốc Meituan pdd Tencent thế giới thị trường công nghệ trí tuệ nhân tạo
