Thứ Năm, 09/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

IMF giục Trung Quốc kích thích tiêu dùng nội địa

Ngọc Trang

09/10/2025, 14:14

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 8/10 kêu gọi Trung Quốc tăng cường thúc đẩy tiêu dùng cá nhân nội địa trong bối cảnh mức tiết kiệm của các hộ gia đình nước này ngày càng cao...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Tổ chức này cũng cảnh báo rằng nền kinh tế Trung Quốc vẫn chưa “ngấm” hoàn toàn tác động toàn diện của những thay đổi thuế quan toàn cầu, đặc biệt là tại Mỹ.

Trong một bài phát biểu tại Viện nghiên cứu chính sách Milken trước thềm cuộc họp thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) tuần tới, Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho rằng nền kinh tế thế giới đang chịu cú sốc lớn trong bối cảnh thương mại toàn cầu mở hiện nay.

Theo bà Georgieva, thuế quan bình quân có trọng số theo giá trị thương mại của Mỹ đã giảm từ mức 23% hồi tháng 4 xuống còn 17,5%, nhưng đây vẫn là một mức cao so với thời điểm trước khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức đầu năm nay.

Tổng giám đốc IMF cho rằng sự hỗ trợ chính sách cùng với việc doanh nghiệp nhập khẩu đẩy mạnh đặt hàng trước khi thuế quan tăng là những yếu tố giúp nền kinh tế toàn cầu vẫn chống chịu được trước cú sốc thuế quan. Nhưng theo thời gian, biên lợi nhuận giảm buộc doanh nghiệp nhập khẩu phải chuyển phần chi phí tăng thêm do thuế quan vào giá bán. Điều này làm lạm phát tăng lên, gây áp lực lên chính sách tiền tệ hiện hành và kìm hãm tăng trưởng kinh tế.

“Tác động toàn diện của thuế quan vẫn chưa bung ra hoàn toàn”, bà Georgieva cảnh báo.

Nói về Trung Quốc, bà Georgieva cho biết tỷ lệ tiết kiệm cá nhân tại nước này đã duy trì ở mức cao trong một thời gian dài, trong khi nhu cầu nội địa bị kìm hãm bởi suy thoái bất động sản và áp lực giảm phát.

"Trung Quốc cần một gói chính sách tài khóa kết hợp với cải cách cơ cấu kinh tế nhằm thúc đẩy tiêu dùng cá nhân cũng như thúc đẩy dịch chuyển sang mô hình tăng trưởng mới và kích thích tăng trưởng kinh tế”, bà nhấn mạnh.

Theo bà Georgieva, một gói chính sách như vậy cần bao gồm việc phân bổ chi tiêu công nhiều hơn vào mạng lưới an sinh xã hội, thanh lọc thị trường bất động sản và giảm đáng kể chi tiêu cho các chính sách phát triển công nghiệp.

Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới của IMF dự kiến được công bố vào tuần tới. Ngày 7/10, trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, WB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay của Trung Quốc lên 4,8% từ mức dự báo 4% trước đó.

Nhưng giống IMF, WB cảnh báo nền kinh tế Trung Quốc đang mất dần động lực tăng trưởng trong bối cảnh niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp giảm sút.

Dự báo của WB có phần lạc quan hơn so với dự báo tăng trưởng 4,6% của 23 nhà kinh tế chuyên về Trung Quốc trong một cuộc khảo sát gần đây của tờ báo Nikkei Asia.

Kêu gọi cải cách của bà Georgieva được đưa ra trong bối cảnh mức độ đi lại của người dân và hoạt động tiêu dùng tại Trung Quốc diễn biến trái chiều trong “Siêu tuần lễ vàng” - kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài từ ngày 1-8/10.

Kỳ nghỉ được kỳ vọng sẽ tạo ra cú huých cho tiêu dùng nội địa và du lịch, nhưng theo báo cáo của Citigroup, dữ liệu sơ bộ cho thấy doanh thu của các hãng bán lẻ và nhà hàng lớn tại Trung Quốc trong 4 ngày đầu của kỳ nghỉ tăng 3,3%, tương đương với mức tăng doanh số bán lẻ 3,4% của tháng 8. Tăng trưởng này thấp hơn nhiều so với mức 6,3% trong kỳ nghỉ Quốc tế Lao động dài 5 ngày hồi tháng 5. Đáng chú ý, doanh thu sản phẩm gia dụng thông minh tăng 16,8% nhưng chủ yếu nhờ chương trình đổi cũ lấy mới.

Theo ứng dụng di động WeChat, các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong “Siêu tuần lễ vàng” là mạt chược, leo núi, lẩu và hòa nhạc, cho thấy nhu cầu của du khách Trung Quốc tập trung vào trải nghiệm và ẩm thực. Trong 5 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, chi tiêu ra nước ngoài qua ứng dụng thanh toán WeChat Pay tăng 21% với các điểm đến hàng đầu là Malaysia, Singapore, Hàn Quốc và Thái Lan.

Tuy nhiên, trong kỳ nghỉ này, mức độ đi lại - bao gồm đi lại trong nước và nước ngoài - thấp hơn so với kỳ nghỉ Quốc tế Lao động. Ngoài ra, doanh thu của các rạp chiếu phim cũng thấp hơn so với mức của kỳ nghỉ tương tự năm trước - theo phân tích của ngân hàng Nomura.

“Thị trường chứng khoán Trung Quốc dường như tăng trưởng tốt những tháng gần đây, nhưng chúng tôi cho rằng hiệu ứng về tài sản - tức là người tiêu dùng cảm thấy giàu hơn và chi tiêu nhiều hơn - sẽ vẫn hạn chế và tiêu dùng vẫn sẽ ở mức yếu trong phần còn lại của năm nay”, các nhà phân tích của Nomura nhận định.

Theo bà Georgieva, tất cả các nền kinh tế trên toàn cầu sẽ trải qua “sự chuyển đổi sâu sắc” từ bối cảnh địa chính trị, nhân khẩu học cho tới công nghệ và môi trường.

“Kéo theo đó là sự bất định rất lớn và tiếp tục tăng lên. Sự bất định đã trở thành trạng thái bình thường mới và sẽ còn kéo dài”, bà nhận định.

WB nâng mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc

22:36, 07/10/2025

WB nâng mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc

Nhà đầu tư nước ngoài “nửa mừng nửa lo” quay lại Trung Quốc

08:06, 07/10/2025

Nhà đầu tư nước ngoài “nửa mừng nửa lo” quay lại Trung Quốc

Các thương hiệu phương Tây tìm cách “lấy lòng” người tiêu dùng Trung Quốc

08:49, 06/10/2025

Các thương hiệu phương Tây tìm cách “lấy lòng” người tiêu dùng Trung Quốc

Từ khóa:

chính sách tài khóa IMF kinh tế trung quốc Kristalina Georgieva siêu tuần lễ vàng tăng trưởng kinh tế thế giới thuế quan thương mại toàn cầu tiêu dùng

Đọc thêm

Giá cacao thế giới giảm chóng mặt

Giá cacao thế giới giảm chóng mặt

Tuần này, giá cacao trên thị trường thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai năm qua...

Mỹ thúc ép EU nới lỏng các quy định xanh

Mỹ thúc ép EU nới lỏng các quy định xanh

Mỹ đang yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) xóa bỏ các quy định xanh mà khối này đã đặt ra đối với các công ty ngoài khối...

Dù lo lạm phát, Fed vẫn dự định tiếp tục giảm lãi suất trong năm nay

Dù lo lạm phát, Fed vẫn dự định tiếp tục giảm lãi suất trong năm nay

Giới phân tích nhận định Fed đang ở vào một tình thế khó khăn, không chỉ bởi sự đa dạng quan điểm trong nội bộ, mà còn bởi Chính phủ Mỹ đóng cửa...

Chứng khoán Mỹ lại lập kỷ lục, giá dầu tăng hơn 1%

Chứng khoán Mỹ lại lập kỷ lục, giá dầu tăng hơn 1%

Hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq của thị trường chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới trong phiên ngày thứ Tư (8/10) dù Chính phủ nước này tiếp tục đóng cửa...

Giá vàng quay đầu lao dốc sau khi “nhảy” lên gần 4.050 USD/oz

Giá vàng quay đầu lao dốc sau khi “nhảy” lên gần 4.050 USD/oz

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust mua ròng ở vùng giá cao chưa từng thấy của kim loại quý này...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cổ phiếu trụ kéo VN-Index vượt đỉnh 1700, khối ngoại bán ròng gần 1.200 tỷ

Chứng khoán

2

Văn Phú được vinh danh Top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện cho 40 năm đổi mới đất nước

Bất động sản

3

CADIVI - 50 năm phát triển cùng đất nước

Doanh nghiệp

4

Phải đến tháng 9/2026 nâng hạng có hiệu lực, dòng tiền thụ động ETF mới mua vào cổ phiếu Việt Nam?

Chứng khoán

5

Chu kỳ tăng giá của chứng khoán mới chỉ bắt đầu?

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy