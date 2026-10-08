The President Park: Không gian sống mới, cân bằng phía Tây Hà Nội

Khi Hà Nội chuyển dần sang cấu trúc đô thị đa cực, tiêu chí lựa chọn nơi ở cũng thay đổi: từ khoảng cách tới một lõi trung tâm sang khả năng kết nối nhiều cực chức năng, chất lượng môi trường sống và mức độ riêng tư. Xu hướng này mở thêm dư địa cho không gian sống thấp tầng tại phía Tây Thủ đô.

Hà Nội đang từng bước hình thành các cực chức năng mới, được kết nối bởi hệ thống vành đai, đường sắt đô thị và các tuyến giao thông liên khu vực.

Khi việc làm, thương mại, giáo dục, hành chính và dịch vụ không còn tập trung ở một điểm duy nhất, khái niệm “gần trung tâm” cũng trở nên tương đối hơn. Thay vào đó, khả năng tiếp cận nhiều cực chức năng, chất lượng hạ tầng và môi trường sống ngày càng có vai trò lớn hơn trong quyết định lựa chọn nơi ở.

PHÍA TÂY VÀ NHU CẦU VỀ NHỮNG KHÔNG GIAN SỐNG THẤP TẦNG

Trong cấu trúc đó, phía Tây Hà Nội đã hình thành khá rõ các chức năng hành chính, thương mại, hội nghị, giáo dục và dịch vụ. Trung tâm Hội nghị Quốc gia, hệ thống cơ quan hành chính, trường học, khách sạn, trung tâm thương mại và các khu đô thị đã phát triển giúp khu vực này từng bước hình thành hệ sinh thái đô thị tương đối hoàn chỉnh.

Quá trình đô thị hóa đồng thời làm gia tăng nhu cầu về những không gian sống có mật độ thấp hơn, đặc biệt với nhóm gia đình ưu tiên diện tích sử dụng, cảnh quan và tính riêng tư.

Với nhà ở thấp tầng, bài toán không chỉ nằm ở diện tích hay hình thức sản phẩm. Giá trị sử dụng còn phụ thuộc vào cách dự án tổ chức mối quan hệ giữa nhà ở, cảnh quan, không gian chung và khả năng kết nối với thành phố.

Ở những khu vực đô thị hóa cao, quỹ đất dành cho các dự án thấp tầng đồng bộ cũng khó mở rộng tương ứng với nhu cầu. Vì vậy, các dự án quy mô vừa phải, nằm trong khu vực hạ tầng đã hình thành và chú trọng chất lượng môi trường sống ngày càng được quan tâm.

THE PRESIDENT PARK TRONG BỐI CẢNH MỚI CỦA PHÍA TÂY HÀ NỘI

The President Park trong mạng lưới kết nối của khu vực phía Tây Hà Nội.

The President Park là dự án do CityLand Group phát triển tại phường Đại Mỗ, Hà Nội, trên quỹ đất khoảng 6 ha, gồm biệt thự đơn lập, biệt thự song lập và nhà phố liền kề. CityLand đưa kinh nghiệm tích lũy về quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan và tổ chức không gian sống vào hành trình mới tại Hà Nội.

Trong bối cảnh phát triển đa cực, The President Park được nhìn nhận từ khả năng tiếp cận nhiều lớp chức năng của phía Tây.

Từ dự án có thể kết nối tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bảo tàng Hà Nội, các cơ quan hành chính cùng hệ thống giáo dục, thương mại và dịch vụ đã hình thành. Về dài hạn, khả năng kết nối tiếp tục được bổ trợ bởi các trục vành đai và mạng lưới đường sắt đô thị theo quy hoạch.

Trong cách tổ chức dự án, CityLand đặt song song khả năng tiếp cận đô thị và yêu cầu về sự riêng tư. The President Park được định hướng theo mô hình không gian sống thấp tầng biệt lập, trong đó nhà ở, cảnh quan nội khu, các tuyến đường dạo và không gian cộng đồng được bố trí trong một tổng thể hài hòa.

Đây cũng là cơ sở cho tinh thần “đủ gần để kết nối, đủ riêng cho hành trình trở về”.

“Đủ gần” là khả năng tiếp cận những điểm đến cần thiết trong nhịp sống thường ngày; “đủ riêng” là nhu cầu về một môi trường yên tĩnh, riêng tư và phù hợp với đời sống gia đình giữa nhịp đô thị ngày càng sôi động.

Toàn cảnh The President Park khi hoàn thiện trong tương lai.

KHI CHẤT LƯỢNG SỐNG TRỞ THÀNH MỘT PHẦN CỦA GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN

Cách tổ chức không gian tại The President Park cho thấy sự chuyển dịch từ việc nhìn nhà ở như một sản phẩm độc lập sang cách tiếp cận rộng hơn về môi trường sống.

Bên cạnh các loại hình thấp tầng, dự án quy hoạch hệ thống cảnh quan và tiện ích gồm quảng trường, khu vườn, câu lạc bộ, trường mẫu giáo, đường dạo và các không gian dành cho hoạt động cộng đồng.

Phối cảnh một không gian tiện ích tại The President Park.

Về kiến trúc, The President Park tiếp nối ngôn ngữ tân cổ điển châu Âu đã trở thành một phần nhận diện trong các dự án CityLand phát triển trước đây. Tại Hà Nội, ngôn ngữ này được đặt trong một tổng thể mới, nơi kiến trúc, cảnh quan và các chức năng sử dụng được tổ chức hài hòa với bối cảnh đô thị phía Tây.

Khi Hà Nội tiếp tục mở rộng theo cấu trúc đa cực, bất động sản thấp tầng phía Tây cũng được nhìn nhận bằng những tiêu chí thực chất hơn: kết nối, quy hoạch và trải nghiệm sống lâu dài.

Trong bối cảnh đó, The President Park là cách CityLand cụ thể hóa định hướng phát triển một không gian sống cân bằng giữa tiếp cận đô thị và nhu cầu riêng tư – hai giá trị ngày càng rõ nét trong lựa chọn nơi ở của các gia đình đô thị.

Văn Phòng bán hàng: đường Lương Thế Vinh, phường Đại Mỗ, Hà Nội

Hotline: 0853 58 79 79

Website: https://thepresidentpark.com.vn/