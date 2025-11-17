Thị phần của các hãng xe điện trên toàn cầu

Trong bối cảnh các hãng đồng loạt đẩy mạnh hiện diện trên thị trường quốc tế, tốc độ bứt phá mạnh nhất thuộc về các hãng xe Trung Quốc đang lên như Geely và Chery.

Đồ họa dưới đây gồm các nhà sản xuất xe điện dẫn đầu thế giới về doanh số trong 8 tháng đầu năm nay, dựa trên dữ liệu của công ty nghiên cứu SNE Research.

BYD dẫn đầu danh sách với doanh số 2,6 triệu chiếc, tương đương 19,9% tổng doanh số xe điện toàn cầu. Ngoài Trung Quốc, các thị trường quốc tế lớn nhất của BYD gồm châu Âu, Brazil và Mexico. Tại Anh, doanh số trong tháng 9 của công ty này đã tăng vọt lên 11.271 xe, tương đương mức tăng 880% so với cùng kỳ năm ngoái.

Geely xếp thứ hai với doanh số 1,3 triệu xe trong 8 tháng đầu năm. Tập đoàn có trụ sở tại Trung Quốc này ghi nhận mức tăng trưởng doanh số 68% so với cùng kỳ 2024. Xe điện Geely hiện có mặt tại gần 90 thị trường trên toàn cầu, với các thị trường mới năm nay gồm Australia, Hy Lạp và Việt Nam.

Tesla đứng ở vị trí thứ ba với 985.000 xe giao trong 8 tháng đầu năm, giảm 11% so với cùng kỳ. Trong tháng 8, thị phần của hãng tại thị trường Mỹ chỉ còn 38% - mức thấp nhất trong 8 năm và giảm mạnh so với khoảng 80% năm 2020.

Tính trong năm 2025, 5 hãng xe điện hàng đầu của Trung Quốc chiếm khoảng 43% thị trường toàn cầu nhờ kết hợp doanh số trong nước và quốc tế.