Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

Ngành chất bán dẫn là nền tảng của hầu hết thiết bị trong đời sống hiện đại, từ điện thoại thông minh cho đến ô tô.

Sử dụng dữ liệu từ trang CompaniesMarketCap.com tính tới ngày 24/11/2025, đồ họa thông tin dưới đây phản ánh bức tranh ngành bán dẫn toàn cầu tính theo vốn hóa của các công ty và chia theo từng nền kinh tế. Nhóm “Phần còn lại của thế giới” gồm 16 doanh nghiệp thuộc 11 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các doanh nghiệp Mỹ chiếm phần lớn giá trị vốn hóa toàn ngành, với tổng cộng hơn 7 nghìn tỷ USD.

Riêng công ty chế tạo chip Nvidia có vốn hóa khoảng 4,4 nghìn tỷ USD, tương đương 37% tổng vốn hóa ngành bán dẫn toàn cầu. Con chip của Nvidia được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng AI hiện đại, từ mô hình ngôn ngữ lớn đến xe tự hành. Hai tên tuổi lớn khác của Mỹ là Broadcom (1,8 nghìn tỷ USD) và AMD (350 tỷ USD).

Cả ba doanh nghiệp này đều thiết kế chip và không sở hữu nhà máy sản xuất (mô hình fabless) mà thuê các công ty gia công như TSMC sản xuất.

Đài Loan tiếp tục là trụ cột của ngành sản xuất chip toàn cầu, với TSMC giữ vị trí là hãng gia công bán dẫn theo hợp đồng lớn nhất thế giới.

Sau TMSC, MediaTek - doanh nghiệp bán dẫn lớn thứ hai của Đài Loan - là một trong những nhà thiết kế hàng đầu về chip xử lý di động và chip kết nối, cung cấp bộ xử lý cho điện thoại thông minh, TV thông minh và các hệ thống trên xe hơi.

Các doanh nghiệp châu Âu tuy có quy mô vốn hóa nhỏ hơn nhưng vẫn giữ vai trò quan trọng trong mảng thiết bị và thiết kế cho ngành bán dẫn. Công ty ASML của Hà Lan, với vốn hóa khoảng 383 tỷ USD, là nhà cung cấp duy nhất trên thế giới về công nghệ in thạch bản EUV (tia cực tím cực hạn).

ASML hiện không bán hệ thống in thạch bản thế hệ mới nhất cho Trung Quốc do vấp phải các hạn chế xuất khẩu do Mỹ áp đặt và được Chính phủ Hà Lan ủng hộ.