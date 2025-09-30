VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
Menu

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

icon-scroll

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin

Thị trường nợ 150 nghìn tỷ USD toàn cầu qua một biểu đồ

Đức Anh

30/09/2025, 14:45

Trong quý 1/2025, nợ không thuộc hộ gia đình, gồm nợ chính phủ, nợ của doanh nghiệp phi tài chính và nợ của tổ chức tài chính, đạt tổng cộng 150 nghìn tỷ USD. Mức nợ này tăng gần 6% so với 142 nghìn tỷ USD vào cùng kỳ năm 2024.

VnEconomy

Theo các nhà phân tích, nguyên nhân quan trọng đằng sau sự ra tăng này là nhu cầu chi tiêu từ sau đại dịch Covid, chi tiêu quốc phòng tăng cao tại nhiều quốc gia trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị. Cùng với đó là các biện pháp tài khóa kích thích trưởng tăng trưởng kinh tế.

Hầu hết các quốc gia có nợ ngoài khu vực hộ gia đình lớn nhất là các nền kinh tế phát triển với 14/17 quốc gia trong danh sách này. Ba quốc gia còn lại, Trung Quốc, Brazil và Mexico, là nền kinh tế mới nổi.

Mỹ dẫn đầu danh sách với 58,8 nghìn tỷ USD, chiếm 39% toàn cầu. Trong đó, nợ chính phủ chiếm phần lớn (31,8 nghìn tỷ USD), theo sau là nợ của các tổ chức tài chính (18,1 nghìn tỷ USD) và tổ chức phi tài chính (8,7 nghìn tỷ USD).

Trung Quốc đứng thứ hai với 26,1 nghìn tỷ USD và Nhật Bản đứng thứ ba với 11,1 nghìn tỷ USD, cũng chủ yếu là nợ chính phủ. Pháp (6,5 nghìn tỷ USD) và Anh (6,3 nghìn tỷ USD) là hai quốc gia còn lại trong top 5.

Chứng khoán Trung Quốc tăng nóng, nhà đầu tư lại đang nhiều tiền

10:04, 29/09/2025

Chứng khoán Trung Quốc tăng nóng, nhà đầu tư lại đang nhiều tiền

Nhiều nước đang phát triển đảo nợ khỏi đồng USD để giảm chi phí

10:40, 03/09/2025

Nhiều nước đang phát triển đảo nợ khỏi đồng USD để giảm chi phí

Chính phủ Nhật trả lãi nợ công nhiều chưa từng thấy

18:19, 27/08/2025

Chính phủ Nhật trả lãi nợ công nhiều chưa từng thấy

Từ khóa:

nợ toàn cầu thế giới thị trường nợ
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy