Trong quý 1/2025, nợ không thuộc hộ gia đình, gồm nợ chính phủ, nợ của doanh nghiệp phi tài chính và nợ của tổ chức tài chính, đạt tổng cộng 150 nghìn tỷ USD. Mức nợ này tăng gần 6% so với 142 nghìn tỷ USD vào cùng kỳ năm 2024.

Theo các nhà phân tích, nguyên nhân quan trọng đằng sau sự ra tăng này là nhu cầu chi tiêu từ sau đại dịch Covid, chi tiêu quốc phòng tăng cao tại nhiều quốc gia trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị. Cùng với đó là các biện pháp tài khóa kích thích trưởng tăng trưởng kinh tế.

Hầu hết các quốc gia có nợ ngoài khu vực hộ gia đình lớn nhất là các nền kinh tế phát triển với 14/17 quốc gia trong danh sách này. Ba quốc gia còn lại, Trung Quốc, Brazil và Mexico, là nền kinh tế mới nổi.

Mỹ dẫn đầu danh sách với 58,8 nghìn tỷ USD, chiếm 39% toàn cầu. Trong đó, nợ chính phủ chiếm phần lớn (31,8 nghìn tỷ USD), theo sau là nợ của các tổ chức tài chính (18,1 nghìn tỷ USD) và tổ chức phi tài chính (8,7 nghìn tỷ USD).

Trung Quốc đứng thứ hai với 26,1 nghìn tỷ USD và Nhật Bản đứng thứ ba với 11,1 nghìn tỷ USD, cũng chủ yếu là nợ chính phủ. Pháp (6,5 nghìn tỷ USD) và Anh (6,3 nghìn tỷ USD) là hai quốc gia còn lại trong top 5.