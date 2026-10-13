Thị trường trong nước ảm đạm, doanh nghiệp địa ốc Thái Lan mở rộng sang châu Âu và Mỹ

Các công ty địa ốc Thái Lan đang tích cực thâu tóm bất động sản tại châu Âu - một dấu hiệu của một sự dịch chuyển rõ rệt sang các nền kinh tế phát triển - trong bối cảnh thị trường bất động sản Thái Lan tiếp tục chìm trong tình trạng suy thoái kéo dài...

Khách sạn The Lake Como Edition mà Sansiri mua lại ở Italy - Ảnh: Sansiri.

Vào tháng 9 vừa qua, nhà phát triển bất động sản Thái Lan Sansiri đã mua lại The Lake Como Edition - một khách sạn 5 sao nằm bên hồ Como thuộc vùng Lombardy, miền Bắc Italy - với giá 200 triệu euro, tương đương 225 triệu USD. Giá phòng trung bình mỗi đêm tại khách sạn này vào khoảng 1.500 euro.

Ông Napat Thavisin, Chủ tịch phụ trách mảng hoạt động quốc tế của Sansiri, cho biết thương vụ này giúp "củng cố năng lực tài chính và đa dạng hóa rủi ro cho danh mục đầu tư khách sạn toàn cầu của công ty".

Khách sạn này được mua lại từ công ty đầu tư Bain Capital của Mỹ thông qua một quỹ có liên kết với công ty bất động sản Thái Lan nói trên - theo tờ báo Nikkei Asia.

Kể từ khi thành lập vào năm 1984, Sansiri luôn tập trung tăng trưởng thông qua mảng kinh doanh nhà ở. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, công ty đã bắt đầu giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường nhà ở dân dụng để mở rộng sang đầu tư vào các bất động sản tạo ra dòng tiền, chẳng hạn như các khách sạn cao cấp.

Trong năm 2023, công ty đã mua lại các tài sản là khách sạn hạng sang tại khu Soho, New York. Sansiri cũng từng nắm giữ cổ phần chi phối tại chuỗi khách sạn Standard International có trụ sở tại Mỹ và sau đó bán lại cho Hyatt Hotels sau khi giá trị tài sản tăng, qua đó thu hồi vốn đầu tư thành công.

Frasers Property, đơn vị phát triển bất động sản thuộc tập đoàn đa ngành TCC Group của Thái Lan, cũng đẩy mạnh đầu tư vào các tài sản tại châu Âu. Vào tháng 5, công ty thông báo sẽ mua lại các cơ sở logistics tại Đức và Hà Lan với tổng trị giá khoảng 295 triệu euro.

Frasers nhận định rằng đây là những nền kinh tế hàng đầu châu Âu và nhu cầu về logistics tại các quốc gia này được dự báo sẽ tăng trưởng trong trung và dài hạn. Kể từ năm 2023, công ty đã liên tục mua lại các bất động sản, bao gồm các khu đất phát triển cơ sở logistics và nhà kho chủ yếu tại Đức, nhằm mở rộng mảng kinh doanh logistics trọng điểm tại châu Âu.

Nikkei Asia cho biết các thương vụ mua lại như vậy một phần xuất phát từ những thay đổi về cấu trúc trong thị trường Thái Lan. Các tổ chức cho vay tại Thái Lan đã thắt chặt tiêu chí xét duyệt vay mua nhà trong bối cảnh tỷ lệ nợ hộ gia đình ở nước này duy trì ở mức cao dai dẳng, trong khi đà phục hồi của nhu cầu nhà ở diễn ra chậm chạp.

Theo Trung tâm Thông tin Bất động sản (REIC) thuộc Ngân hàng Nhà ở Chính phủ Thái Lan, tổng giá trị giao dịch nhà ở trong quý 2 năm nay đã giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn cung về số lượng căn hộ gần như không đổi nhưng giá bán vẫn tiếp tục giảm, gây áp lực lên lợi nhuận của các doanh nghiệp bất động sản.

Doanh thu hợp nhất của Sansiri trong quý 2 đã giảm 14% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 7,5 tỷ baht, tương đương 220 triệu USD, và lợi nhuận ròng giảm 17% xuống còn 1 tỷ baht. Những kết quả này cho thấy rõ rủi ro khi phụ thuộc quá nhiều vào thị trường nhà ở trong nước.

Việc chuyển hướng sang đầu tư tại châu Âu không chỉ đơn thuần là đa dạng hóa về mặt địa lý, mà các công ty còn hướng tới việc tạo ra dòng tiền từ hoạt động cho thuê và dịch vụ khách sạn. Đảm bảo nguồn thu bằng ngoại tệ và phân tán rủi ro cũng là những yếu tố then chốt trong chiến lược này.

Ngoài ra, các công ty bất động sản Thái Lan cũng đang nhắm đến các cơ hội đầu tư bên ngoài châu Âu.

Ananda Development đang cân nhắc gia nhập thị trường phát triển bất động sản Nhật Bản, bao gồm cả Tokyo. Tại Bangkok, Ananda đang hợp tác với công ty Porsche của Đức để phát triển dự án căn hộ siêu sang đầu tiên của thương hiệu này tại châu Á. Họ cũng đang xem xét các dự án phát triển phức hợp, có thể kết hợp giữa khách sạn và các cơ sở thương mại trong tương lai.

Các công ty Thái Lan muốn mở rộng ra nước ngoài đang lấy "gã khổng lồ" bán lẻ Central Group làm hình mẫu. Central đã mua lại các chuỗi cửa hàng bách hóa tại Anh và Đức, cũng như chuỗi cửa hàng bách hóa cao cấp Rinascente của Italy, qua đó biến châu Âu thành một thị trường trọng điểm.

Khi tốc độ tăng trưởng dân số chậm lại và thị trường nhà ở Thái Lan dần bão hòa, các nhà phát triển bất động sản lớn đang noi gương Central. Đối với các doanh nghiệp Thái Lan, trọng tâm tăng trưởng đang dần dịch chuyển từ thị trường nội địa sang thị trường quốc tế.