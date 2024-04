Thông xe cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào cuối tháng 4/2024

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng chiều dài 78,5 km đi qua 3 tỉnh là Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, trong đó đoạn đi qua địa phận Ninh Thuận dài 63 km, khi hoàn thành sẽ giúp rút ngắn thời gian đi từ TP.HCM đến Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận từ 8 giờ còn 4 giờ đồng hồ.

Đây là dự án cao tốc được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và là một trong ba đoạn tuyến cao tốc thuộc công trình cao tốc Bắc Nam phía đông được đầu tư theo phương thức này (cùng với đoạn tuyến Nha Trang – Cam Lâm và Diễn Châu – Bãi Vọt). Dự án do liên doanh Tập đoàn Đèo Cả - Công ty 194 làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư là 8.925 tỷ đồng.

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo hoàn thành và thông xe giúp kết nối thông suốt toàn tuyến Nha Trang – TP.HCM với tổng chiều dài gần 400 km (Nha Trang – Cam Lâm dài 49 km; Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài 78,5 km; Vĩnh Hảo – Phan Thiết dài 101 km; Phan Thiết – Dầu Giây dài 99 km và TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây dài 56 km). Riêng kết nối Phan Thiết đi Nha Trang, hai tuyến Nha Trang – Cam Lâm và Vĩnh Hảo – Phan Thiết đã hoàn thành và thông xe vào ngày 19/5/2023, hành trình cao tốc Nha Trang đi Phan Thiết bị gián đoạn hơn 78 km lúc bấy giờ là do tuyến Cam Lâm – Vĩnh Hảo đang thi công.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận cho biết, hiện cơ quan này cùng các đơn vị liên quan đang khẩn trương làm việc với nhà đầu tư, Ban quản lý Dự án 85 (Bộ Giao thông vận tải) rà soát công tác an toàn giao thông tại các nút giao trên tuyến để chuẩn bị cho ngày thông xe vào trước cuối tháng 4 này. Cụ thể, các phương án tổ chức giao thông, cắm biển báo tại các nút giao phải được hoàn thành đến ngày 21/4.

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo được thiết kế quy mô 4 làn xe, vận tốc 90 km/h; toàn tuyến có 3 nút giao (Du Long, Phan Rang và Thuận Nam); 34 cầu gồm 22 cầu trên đường cao tốc và 11 cầu vượt, cầu vượt tại nút giao. Hiện các hạng mục này đều đã được hoàn thiện, sẵn sàng cho thông xe. Ngoài ra, trên tuyến có hầm núi Vung dài 2,25 km, gồm hai ống hầm mỗi ống 3 làn xe, chiều rộng hầm 14 m. Hai nhánh của hầm núi Vung đã thông xe vào tháng 8 năm ngoái, nhưng theo chủ đầu tư cho biết, trong giai đoạn 1 sử dụng một ống hầm bên phải, hầm bên trái sử dụng vào mục đích thoát hiểm, cứu hộ cứu nạn trong tình huống khẩn cấp. Sau khi hoàn thành sẽ là hầm dài thứ 4 cả nước sau hầm Hải Vân (6.3 km), hầm Đèo Cả (4,1 km) và hầm Cù Mông (2,6 km).

Được biết, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ có 3 trạm thu phí đặt tại các nút giao và bổ sung 1 trạm thu phí tạm ở vị trí cuối tuyến. Trong đó, trạm thu phí nút giao Du Long và 2 trạm thu phí nút giao Phan Rang được thiết kế với mô hình thu phí đầu vào ETC đa làn tự do (2 làn, không có barier), đầu ra ETC đơn làn (2 làn, có barier). Trạm thu phí tạm cuối tuyến thiết kế tạm thời đầu vào ETC đa làn tự do (2 làn, không có barier), đầu ra ETC đơn làn (2 làn, có barier) cùng với giải pháp thiết kế tổ chức giao thông theo phương án tạm thời, bảo đảm sẵn sàng tháo dỡ, di dời, tiết kiệm chi phí đầu tư khi đoạn tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết tổ chức thu phí.