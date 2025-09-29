Trong bối cảnh chuỗi cà phê Starbucks đang thực hiện cuộc cải tổ doanh nghiệp trị giá hàng tỷ USD, ông Brian Niccol, tân tổng giám đốc (CEO) của công ty này, được trả 46.056 USD mỗi giờ. Con số này cho thấy khoảng cách lớn giữa thu nhập của các CEO so với nhân viên công ty.

Đồ họa thông tin dưới đây thể hiện thu nhập mỗi giờ của các CEO ngành bán lẻ tại Mỹ.

Tại Walmart, công ty bán lẻ lớn nhất tại Mỹ, thu nhập mỗi giờ của CEO cao hơn gần 50% so với thu nhập của CEO chuỗi đồ ăn nhanh McDonald’s. Một số CEO ngành bán lẻ kiếm khoảng 8.000-9.000 USD mỗi giờ, cho thấy mức thu nhập khoảng 8 con số tương đối phổ biến đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Đồ thị thông tin sử dụng cơ sở dữ liệu của tổ chức công đoàn liên bang Mỹ AFL-CIO. Các số liệu được báo cáo dựa trên tổng lương hàng năm chia cho một năm làm việc tiêu chuẩn là 2.080 giờ.

Cơ sở dữ liệu này cho thấy thu nhập bình quân của các CEO doanh nghiệp trong chỉ số S&P 500 cao hơn khoảng 196 lần so với thu nhập bình quân của nhân viên. Trong đó, ngành bán lẻ ghi nhận mức độ chênh lệch thuộc hàng cao nhất bởi mức lương của nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng thuộc nhóm thấp nhất trong tất cả các ngành.

Trong khi đó, ngoài lương, các CEO còn hưởng thu nhập cao từ các chương trình thưởng thông thường và thưởng cổ phiếu dựa trên tăng trưởng của cổ phiếu qua các năm.

Trong đồ họa thông tin trên, kể cả những CEO nằm ở dưới cùng của danh sách cũng kiếm được nhiều tiền số tiền mỗi giờ nhiều hơn lương nhiều tháng của nhân viên. Báo cáo của AFL-CIO cho thấy từ năm 1978 đến nay, thu nhập của các CEO doanh nghiệp Mỹ tăng khoảng 1.200%, trong khi thu nhập bình quân của nhân viên chỉ tăng 15%.