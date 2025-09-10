CEO JPMorgan Chase bi quan về kinh tế Mỹ, Morgan Stanley lạc quan

Mối lo về sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tăng thêm vào ngày thứ Ba, khi Cục Thống kê Lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ cập nhật số liệu việc làm...

Tổng giám đốc (CEO) Jamie Dimon của ngân hàng JPMorgan Chase nói rằng báo cáo việc làm mà Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 9/9 là một sự xác nhận rằng nền kinh Mỹ đang giảm tốc. Trong khi đó, các nhà phân tích của Morgan Stanley nhận định nền kinh tế nước này đã đi qua giai đoạn xấu nhất.

Mối lo về sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tăng thêm vào ngày thứ Ba, khi Cục Thống kê Lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ cập nhật số liệu việc làm của kỳ 12 tháng tính đến hết tháng 3 năm nay. Theo báo cáo này này, số lượng việc làm mới trong nền kinh tế Mỹ trong vòng 1 năm đó đã giảm đi 911.000 công việc so với lần công bố đầu tiên. Đây là sự điều chỉnh giảm lớn, nằm ngoài tầm dự báo của giới phân tích ở Phố Wall, đồng thời cũng là mức điều chỉnh giảm lớn nhất kể từ năm 2002.

“Tôi cho rằng nền kinh tế đang yếu đi. Nhưng tôi không chắc là nền kinh tế đang trượt vào suy thoái hay chỉ đang suy yếu”, ông Dimon nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC.

Dữ liệu mới nhất thuộc BLS đồng nghĩa rằng số lượng việc làm mà nền kinh tế tạo ra thực chất ít hơn nhiều so với những gì mọi người đã nghĩ. Các số liệu mới hơn công bố trong tuần vừa rồi cũng vẽ nên một bức tranh thị trường lao động ảm đạm. Trong đó, báo cáo công bố vào hôm thứ Sáu cho thấy khu vực phi nông nghiệp của Mỹ có 22.000 công việc mới trong tháng 8, ít hơn nhiều so với con số dự báo 75.000 công việc mới mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 4,3%, phù hợp với dự báo.

Trước đó, báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 7 công bố vào đầu tháng 8 cũng cho thấy chỉ có 73.000 công việc mới được tạo ra, ít hơn nhiều so với dự báo. Tổng thống Donald Trump đã nổi giận và sa thải ủy viên thống kê việc làm của BLS chỉ vài giờ sau khi bản báo cáo đó được công bố.

Bất chấp những dấu hiệu suy yếu của kinh tế Mỹ, thị trường chứng khoán nước này vẫn lập kỷ lục trong thời gian gần đây. Phiên ngày 9/9, cả ba chỉ số chính gồm Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy.

Những bình luận của ông Dimon thường thu hút sự quan tâm của giới đầu tư, vì ông đã có một thời gian dài lãnh đạo JPMorgan Chase - nhà băng lớn nhất Mỹ về giá trị tài sản - vượt qua những giai đoạn biến động. Dù vậy, ông Dimon thường cảnh báo về những rủi ro không trở thành hiện thực ngay lập tức.

Vị CEO cho biết JPMorgan nắm nhiều dữ liệu về người tiêu dùng, doanh nghiệp và thương mại toàn cầu. Ông nói phần lớn người tiêu dùng Mỹ hiện vẫn có việc làm và tiếp tục chi tiêu thù theo mức thu nhập, nhưng niềm tin của họ vào nền kinh tế có thể đã suy giảm.

“Đang có nhiều yếu tố khác biệt trong nền kinh tế vào lúc này”, ông Dimon nói, đề cập tới việc tiêu dùng có chiều hướng yếu đi nhưng lợi nhuận của các doanh nghiệp vẫn mạnh.

Bởi vậy, “chúng ta hãy chờ xem”, ông Dimon phát biểu. Ông cũng nói rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp vào tuần tới, nhưng một động thái như vậy có thể không tác động gì tới nền kinh tế.

Ở một góc nhìn lạc quan, các nhà phân tích của Morgan Stanley cho rằng mấy tháng vừa qua đã là giai đoạn xấu nhất của kinh tế Mỹ, trừ phi tình hình có sự thay đổi mạnh mẽ. Trong một báo cáo công bố ngày thứ Hai, ngân hàng này nhận định báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 ủng hộ quan điểm của họ bấy lâu nay rằng nền kinh tế Mỹ đang ở trong một cuộc “suy thoái luân phiên” mà ở đó, một số lĩnh vực nhất định suy giảm trong khi các lĩnh vực khác tiếp tục tăng trưởng. Kiểu suy thoái này không giống một cuộc suy thoái truyền thống khi tất cả các bộ phận của nền kinh tế đồng loạt yếu đi.

Theo Morgan Stanley, giờ đã đến lúc nền kinh tế Mỹ bước vào giai đoạn “phục hồi luân phiên”. “Chúng tôi cho rằng cách tốt hơn để đánh giá về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ bây giờ là tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp, cũng như các cuộc khảo sát niềm tin người tiêu dùng và doanh nghiệp”.

So với 3 năm trước, tỷ lệ các công ty dự báo tăng trưởng lợi nhuận cao hơn đã tăng lên. “Chúng tôi cho rằng điều này củng cố quan điểm rằng giai đoạn suy thoái luân phiên tồi tệ nhất đã lùi lại phía sau”, báo cáo của Morgan Stanley viết.

Dữ liệu điều chỉnh mới được BLS công bố đồng nghĩa rằng nền kinh tế Mỹ chỉ có thêm khoảng 1,2 triệu việc làm mới trong 16 tháng qua. Theo giới phân tích, con số này chắc chắn sẽ khiến Fed phải bận tâm trong cuộc họp vào ngày 16-17/9 tới, và ông Trump càng có thêm lý lẽ để khẳng định rằng Fed “quá lề mề” trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ.

Nhà kinh tế Andrew Hollenhorst của ngân hàng Citigroup nhận định nếu Fed có dữ liệu việc làm đó theo thời gian thực, “lãi suất đã phải giảm rồi”. Ông cho rằng dữ liệu này có thể củng cố cơ hội Fed hạ lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tới, nhưng nhiều khả năng Fed sẽ chỉ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong lần họp này và phát tín hiệu tiếp tục giảm lãi suất trong các cuộc họp tiếp theo, có thể là ngay trong cuộc họp tháng 10.