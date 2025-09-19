Thứ Sáu, 19/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Bữa tối với CEO ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á được bán với giá 15.000 USD

Điệp Vũ

19/09/2025, 08:05

Bà Tan - người trở thành CEO của DBS vào tháng 3 năm nay - đã có 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và quản lý gia sản...

CEO Tan Su Shan của DBS Group - Ảnh: Bloomberg.
CEO Tan Su Shan của DBS Group - Ảnh: Bloomberg.

Một bữa tối với bà Tan Su Shan, CEO của ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á DBS Group, đã được nhà bán đấu giá Sotheby’s bán đấu giá thành công ở mức giá 18.900 đôla Singapore, tương đương 14.790 USD - hãng tin CNBC đưa tin.

Mức giá này cao hơn gấp đôi so với con số ước tính trước khi diễn ra cuộc đấu giá là khoảng 6.000-8.000 đôla Singapore.

Buổi tối với vị CEO bao gồm tiệc champagne trước bữa tối, bữa tối riêng tư có 6 người tham dự do bà Tan chủ trì, và một tour riêng thăm phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia National Gallery Singapore - theo Sotheby’s.

“Được tổ chức trong một không gian trang nhã và thân mật, bữa tối này hứa hẹn sẽ mang tới những cuộc trò chuyện thú vị và những người bạn đồng hành đặc biệt - lý tưởng cho những người đấu giá sành sỏi đang tìm kiếm nguồn cảm hứng, sự kết nối và một chỗ ngồi cùng bàn với một trong những nhân vật được kính trọng nhất của Singapore”, nhà đấu giá hàng đầu thế giới cho biết.

Bà Tan - người trở thành CEO của DBS vào tháng 3 năm nay - đã có 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và quản lý gia sản. Bà đã từng đảm nhiệm các vị trí cấp cao tại các ngân hàng Morgan Stanley và Citi trước khi gia nhập DBS Bank vào năm 2010 ở cương vị trưởng bộ phận ngân hàng tiêu dùng và quản lý gia sản.

Cổ phiếu của DBS đã tăng hơn 10% kể từ khi bà Tan trở thành CEO nữ đầu tiên của ngân hàng có trụ sở ở Singapore này.

Khi nói đến các cuộc đấu giá từ thiện, việc đấu giá bữa ăn với những người nổi tiếng và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu là một thông lệ đã được thiết lập, đặc biệt là một cuộc dùng bữa với một nhân vật thuộc tầng lớp 1% giàu nhất thế giới.

Vào năm 2022, một người đấu giá đã trả hơn 19 triệu USD để được dùng bữa với nhà đầu tư huyền thoại người Mỹ Warren Buffett, CEO của tập đoàn Berkshire Hathaway. Số tiền này đã được quyên góp cho một quỹ từ thiện ở San Francisco.

Năm 2014, một người Singapore đã trả hơn 2 triệu USD để được ăn trưa với ông Buffett.

Bán đấu giá bữa tối với CEO Tan là một phần trong chương trình dạ tiệc kỷ niệm 10 năm ngày thành lập National Gallery Singapore. Nhân dịp này, hơn 2,8 triệu đôla Singapore đã được huy động thông qua một sự kiện gây quỹ tổ chức vào hôm 13/9.

Theo một tuyên bố từ National Gallery Singapore, số tiền gây quỹ từ sự kiện này sẽ được sử dụng để “thúc đẩy sứ mệnh của Phòng trưng bày là mang nghệ thuật đến gần hơn với tất cả mọi người - từ việc tạo điều kiện cho các triển lãm mới, đào sâu nghiên cứu giám tuyển và mở rộng các chương trình thu hút trẻ em, người cao tuổi và các cộng đồng khó khăn”.

Buổi đấu giá, do Sotheby's quản lý, diễn ra tại dạ tiệc nói trên và trưng bày gần 90 “tác phẩm nghệ thuật quý hiếm và trải nghiệm xa xỉ”, bao gồm một tác phẩm nghệ thuật của họa sỹ thủy mặc đương đại người Trung Quốc Lý Hoa Nghị, được bán với giá 517.000 đôla Singapore, một kỷ lục đối với một tác phẩm được đấu giá tại National Gallery Singapore.

Tổng thống Trump chỉ trích tỷ phú George Soros

06:18, 29/08/2025

Tổng thống Trump chỉ trích tỷ phú George Soros

Chân dung Larry Ellison, người đang tranh ngôi giàu nhất thế giới với Elon Musk

14:06, 15/09/2025

Chân dung Larry Ellison, người đang tranh ngôi giàu nhất thế giới với Elon Musk

Sự giàu có và những vấn đề của Na Uy

06:00, 10/09/2025

Sự giàu có và những vấn đề của Na Uy

Từ khóa:

đấu giá bữa tối DBS

Đọc thêm

Cổ phiếu Intel tăng 22% trong một phiên nhờ kế hoạch đầu tư 5 tỷ USD vào Nvidia

Cổ phiếu Intel tăng 22% trong một phiên nhờ kế hoạch đầu tư 5 tỷ USD vào Nvidia

Vụ đầu tư 5 tỷ USD đưa Nvidia gia nhập cùng SoftBank và Chính phủ Mỹ trong việc tạo ra một cuộc xoay chuyển ở Intel...

Lạm phát cao dai dẳng, Anh giữ nguyên lãi suất

Lạm phát cao dai dẳng, Anh giữ nguyên lãi suất

Quyết định của BOE được đưa ra một ngày sau khi Fed thông báo giảm lãi suất quỹ liên bang tại Mỹ ngày 17/9...

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu Intel bùng nổ, giá dầu giảm vì mối lo kinh tế Mỹ

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu Intel bùng nổ, giá dầu giảm vì mối lo kinh tế Mỹ

“Định giá cổ phiếu đang cao… nhưng thị trường đang tin là Fed còn cắt giảm lãi suất trong năm nay, nên rất khó để không mua cổ phiếu”, một nhà quản lý quỹ nói...

Vì sao khó đánh thuế người giàu?

Vì sao khó đánh thuế người giàu?

Việc đánh thuế với người giàu lâu nay là một vấn đề đau đầu tại nhiều quốc gia...

Xuất khẩu của Thụy Sỹ sang Mỹ sụt mạnh vì thuế quan 39%

Xuất khẩu của Thụy Sỹ sang Mỹ sụt mạnh vì thuế quan 39%

Thâm hụt thương mại lớn của Mỹ với Thụy Sỹ là lý do chính khiến ông Trump hôm 1/8 công bố mức thuế “gây choáng váng” đối với Thụy Sỹ...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Việt Nam cần từ 55- 92 tỷ USD để thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030

Kinh tế xanh

2

Xu hướng ESG định hình các dự án bất động sản xanh trong tương lai

Thương hiệu xanh

3

Quỹ ngoại rót 22 triệu USD vào startup Việt, phát triển giao thông xanh

Chuyển động xanh

4

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử cần thận trọng, từng bước

Kinh tế số

5

Chứng khoán Mỹ phản ứng thận trọng sau cuộc họp Fed

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy