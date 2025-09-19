Bữa tối với CEO ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á được bán với giá 15.000 USD

Bà Tan - người trở thành CEO của DBS vào tháng 3 năm nay - đã có 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và quản lý gia sản...

Một bữa tối với bà Tan Su Shan, CEO của ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á DBS Group, đã được nhà bán đấu giá Sotheby’s bán đấu giá thành công ở mức giá 18.900 đôla Singapore, tương đương 14.790 USD - hãng tin CNBC đưa tin.

Mức giá này cao hơn gấp đôi so với con số ước tính trước khi diễn ra cuộc đấu giá là khoảng 6.000-8.000 đôla Singapore.

Buổi tối với vị CEO bao gồm tiệc champagne trước bữa tối, bữa tối riêng tư có 6 người tham dự do bà Tan chủ trì, và một tour riêng thăm phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia National Gallery Singapore - theo Sotheby’s.

“Được tổ chức trong một không gian trang nhã và thân mật, bữa tối này hứa hẹn sẽ mang tới những cuộc trò chuyện thú vị và những người bạn đồng hành đặc biệt - lý tưởng cho những người đấu giá sành sỏi đang tìm kiếm nguồn cảm hứng, sự kết nối và một chỗ ngồi cùng bàn với một trong những nhân vật được kính trọng nhất của Singapore”, nhà đấu giá hàng đầu thế giới cho biết.

Bà Tan - người trở thành CEO của DBS vào tháng 3 năm nay - đã có 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và quản lý gia sản. Bà đã từng đảm nhiệm các vị trí cấp cao tại các ngân hàng Morgan Stanley và Citi trước khi gia nhập DBS Bank vào năm 2010 ở cương vị trưởng bộ phận ngân hàng tiêu dùng và quản lý gia sản.

Cổ phiếu của DBS đã tăng hơn 10% kể từ khi bà Tan trở thành CEO nữ đầu tiên của ngân hàng có trụ sở ở Singapore này.

Khi nói đến các cuộc đấu giá từ thiện, việc đấu giá bữa ăn với những người nổi tiếng và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu là một thông lệ đã được thiết lập, đặc biệt là một cuộc dùng bữa với một nhân vật thuộc tầng lớp 1% giàu nhất thế giới.

Vào năm 2022, một người đấu giá đã trả hơn 19 triệu USD để được dùng bữa với nhà đầu tư huyền thoại người Mỹ Warren Buffett, CEO của tập đoàn Berkshire Hathaway. Số tiền này đã được quyên góp cho một quỹ từ thiện ở San Francisco.

Năm 2014, một người Singapore đã trả hơn 2 triệu USD để được ăn trưa với ông Buffett.

Bán đấu giá bữa tối với CEO Tan là một phần trong chương trình dạ tiệc kỷ niệm 10 năm ngày thành lập National Gallery Singapore. Nhân dịp này, hơn 2,8 triệu đôla Singapore đã được huy động thông qua một sự kiện gây quỹ tổ chức vào hôm 13/9.

Theo một tuyên bố từ National Gallery Singapore, số tiền gây quỹ từ sự kiện này sẽ được sử dụng để “thúc đẩy sứ mệnh của Phòng trưng bày là mang nghệ thuật đến gần hơn với tất cả mọi người - từ việc tạo điều kiện cho các triển lãm mới, đào sâu nghiên cứu giám tuyển và mở rộng các chương trình thu hút trẻ em, người cao tuổi và các cộng đồng khó khăn”.

Buổi đấu giá, do Sotheby's quản lý, diễn ra tại dạ tiệc nói trên và trưng bày gần 90 “tác phẩm nghệ thuật quý hiếm và trải nghiệm xa xỉ”, bao gồm một tác phẩm nghệ thuật của họa sỹ thủy mặc đương đại người Trung Quốc Lý Hoa Nghị, được bán với giá 517.000 đôla Singapore, một kỷ lục đối với một tác phẩm được đấu giá tại National Gallery Singapore.