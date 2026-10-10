Việt Nam - Campuchia thúc đẩy kết nối hạ tầng, hình thành chuỗi giá trị chung

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tăng quy mô đầu tư, kết nối hạ tầng, logistics và đơn giản hóa thủ tục, hướng tới mục tiêu sớm đưa thương mại Việt Nam - Campuchia đạt 20 tỷ USD, đồng thời phát triển các chuỗi giá trị chung có sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Chinhphu.vn, chiều 9/10, tại Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đồng chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026, với sự tham dự của khoảng 300 đại biểu doanh nghiệp hai nước.

Diễn đàn diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, tập trung trao đổi các giải pháp thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, kết nối hạ tầng và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Năm 2025, kim ngạch thương mại Việt Nam - Campuchia đạt khoảng 11,4 tỷ USD, tăng hơn 12%; tám tháng đầu năm 2026 đạt gần 8,7 tỷ USD. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN và lớn thứ ba trên thế giới.Cập nhật⌘ + EnterXóa Về đầu tư, Việt Nam có 223 dự án tại Campuchia, tổng vốn khoảng 3,4 tỷ USD, tập trung vào nông nghiệp, viễn thông, tài chính - ngân hàng, hàng không, chế biến thực phẩm và dịch vụ. Campuchia có 50 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn 81,6 triệu USD.Cập nhật⌘ + EnterXóa

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Campuchia, song vẫn còn nhiều dư địa để phát triển tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng của hai nước.

5 ĐỊNH HƯỚNG THÚC ĐẨY KẾT NỐI HAI NỀN KINH TẾ

Thủ tướng nhấn mạnh hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao. Campuchia có lợi thế về đất đai, nông nghiệp, nguyên liệu, lao động trẻ và khả năng tiếp cận thị trường quốc tế; trong khi Việt Nam có năng lực chế biến, hệ thống cảng biển, logistics, kinh nghiệm hội nhập và mạng lưới hơn 60 đối tác hiệp định thương mại tự do.

"Nếu kết nối tốt, lợi thế của nước này có thể trở thành cơ hội của nước kia. Nguồn lực của hai nước có thể tạo ra những chuỗi giá trị chung có sức cạnh tranh cao và vươn ra thị trường khu vực và quốc tế", Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng cho rằng mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD hoàn toàn khả thi nếu Chính phủ và doanh nghiệp hai nước cùng quyết tâm hành động.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Manet dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia 2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Để đưa hợp tác kinh tế lên tầm cao mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất năm định hướng trọng tâm.

Thứ nhất, tăng cường kết nối thể chế, chính sách; rà soát, đơn giản hóa thủ tục đầu tư, đất đai, xuất nhập cảnh, hải quan và kiểm dịch. Hai nước cần duy trì đối thoại Chính phủ - doanh nghiệp ít nhất mỗi năm một lần ở cấp lãnh đạo Chính phủ hoặc cấp bộ nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Thứ hai, đẩy mạnh kết nối hạ tầng giao thông và logistics, ưu tiên các tuyến cao tốc, đường sắt, đường thủy nội địa kết nối hai nước; đẩy nhanh tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài - Bavet - Phnom Penh; nâng cấp cửa khẩu, chợ biên giới, trung tâm logistics và thúc đẩy mô hình "một cửa, một lần dừng" tại các cửa khẩu chính.

Thứ ba, phát triển hợp tác theo chuỗi giá trị trong nông nghiệp và chế biến. Hai nước cần chuyển từ mua bán nguyên liệu thô sang cùng đầu tư vùng nguyên liệu, chế biến sâu, tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc, qua đó nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp.

Thứ tư, mở rộng kết nối tài chính - ngân hàng, thúc đẩy thanh toán bằng đồng nội tệ và mã QR xuyên biên giới; tạo điều kiện cho các ngân hàng mở rộng mạng lưới, cung cấp vốn cho doanh nghiệp và người dân. Thủ tướng yêu cầu các ngân hàng thương mại Việt Nam tăng cường xem xét cho vay đối với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia.

Thứ năm, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, gồm chuyển đổi số, thương mại điện tử, năng lượng tái tạo, kết nối lưới điện, du lịch và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng Campuchia cũng đánh giá rất cao sự hiện diện và những đóng góp tích cực của các nhà đầu tư Việt Nam đối với tiến trình phát triển kinh tế của Campuchia trong suốt hơn 3 thập kỷ qua - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Nhấn mạnh Chính phủ đóng vai trò kiến tạo, còn doanh nghiệp trực tiếp biến cơ hội thành kết quả, Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp đầu tư dài hạn, có trách nhiệm, tăng cường liên kết, cùng xây dựng chuỗi cung ứng, phát triển sản phẩm và khai thác thị trường thứ ba.

Các doanh nghiệp cần cạnh tranh bằng chất lượng, công nghệ và tính bền vững; ưu tiên dự án giá trị gia tăng cao, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Campuchia đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, tận dụng hệ thống hạ tầng và mạng lưới hiệp định thương mại tự do để kết nối thị trường khu vực, quốc tế.

"Thị trường hơn 100 triệu dân của Việt Nam luôn rộng mở đối với các doanh nghiệp và hàng hóa của Campuchia", Thủ tướng nhấn mạnh.

Đối với những kiến nghị tại Diễn đàn, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổng hợp, xử lý dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền Việt Nam; đồng thời trao đổi ngay với phía Campuchia đối với những nội dung cần phối hợp giải quyết.

ĐƯA HÀNH LANG GIAO THÔNG THÀNH HÀNH LANG KINH TẾ, SẢN XUẤT

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đánh giá cao đóng góp của các nhà đầu tư Việt Nam đối với phát triển kinh tế Campuchia trong hơn ba thập kỷ qua.

Thủ tướng Hun Manet khẳng định mục tiêu thương mại song phương 20 tỷ USD hoàn toàn có thể đạt được, thậm chí vượt xa hơn, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng và mức độ kết nối giữa hai nền kinh tế.

Dưới sự chứng kiến của hai Thủ tướng, các cơ quan, doanh nghiệp hai nước trao các văn kiện hợp tác - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Thủ tướng Campuchia, ưu tiên quan trọng là tăng cường kết nối giao thông, tạo thuận lợi cho thương mại qua biên giới và phát triển các cơ chế thúc đẩy thương mại song phương.

"Sự kết nối hạ tầng mới chỉ là bước khởi đầu; điều cần làm tiếp theo là biến kết nối đường sá thành kết nối sản xuất", Thủ tướng Hun Manet nêu rõ, đồng thời đề xuất phát triển hành lang TP.HCM - Mộc Bài - Bavet - Phnom Penh thành hành lang kinh tế và sản xuất, kết nối nhà máy, khu công nghiệp, khu kinh tế, doanh nghiệp logistics và thị trường hai nước.

Dưới sự chứng kiến của hai Thủ tướng, các cơ quan, doanh nghiệp hai nước trao các văn kiện hợp tác - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Hun Manet cũng đề nghị đẩy mạnh hợp tác du lịch. Năm 2025, lượng khách Việt Nam đến Campuchia vượt 1 triệu lượt, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường gửi khách lớn hàng đầu của Campuchia.

Campuchia cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích doanh nghiệp hai nước chuyển từ thương mại đơn thuần sang đầu tư chế biến sâu, gia tăng giá trị và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.

Tại Diễn đàn, dưới sự chứng kiến của hai Thủ tướng, các cơ quan và doanh nghiệp hai nước đã trao 5 văn kiện hợp tác, trong đó có 2 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài điều chỉnh cho các dự án trồng cây và chăn nuôi của THACO AGRI tại hai tỉnh Kratie và Ratanakiri, với tổng vốn 648 triệu USD.