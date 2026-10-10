Việt Nam - Campuchia thúc đẩy kết nối hạ tầng, hình thành chuỗi giá trị chung
HHà Lê
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Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tăng quy mô đầu tư, kết nối hạ tầng, logistics và đơn giản hóa thủ tục, hướng tới mục tiêu sớm đưa thương mại Việt Nam - Campuchia đạt 20 tỷ USD, đồng thời phát triển các chuỗi giá trị chung có sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế.
Theo Chinhphu.vn, chiều 9/10, tại Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ
tướng Campuchia Hun Manet đồng chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam -
Campuchia 2026, với sự tham dự của khoảng 300 đại biểu doanh nghiệp hai nước.
Diễn đàn diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ
tướng Lê Minh Hưng, tập trung trao đổi các giải pháp thúc đẩy hợp tác đầu tư,
thương mại, kết nối hạ tầng và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Năm 2025, kim ngạch thương mại Việt Nam - Campuchia đạt khoảng 11,4 tỷ USD,
tăng hơn 12%; tám tháng đầu năm 2026 đạt gần 8,7 tỷ USD. Việt Nam hiện là đối
tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN và lớn thứ ba trên thế giới.Cập nhật⌘ + EnterXóa
Về đầu tư, Việt Nam có 223 dự án tại Campuchia, tổng vốn khoảng 3,4 tỷ USD,
tập trung vào nông nghiệp, viễn thông, tài chính - ngân hàng, hàng không, chế
biến thực phẩm và dịch vụ. Campuchia có 50 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng
vốn 81,6 triệu USD.Cập nhật⌘ + EnterXóa
Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định hợp tác kinh tế,
thương mại và đầu tư là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Campuchia,
song vẫn còn nhiều dư địa để phát triển tương xứng với quan hệ chính trị tốt
đẹp và tiềm năng của hai nước.
5 ĐỊNH HƯỚNG THÚC ĐẨY KẾT NỐI HAI NỀN KINH TẾ
Thủ tướng nhấn mạnh hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao. Campuchia có lợi thế
về đất đai, nông nghiệp, nguyên liệu, lao động trẻ và khả năng tiếp cận thị
trường quốc tế; trong khi Việt Nam có năng lực chế biến, hệ thống cảng biển,
logistics, kinh nghiệm hội nhập và mạng lưới hơn 60 đối tác hiệp định thương
mại tự do.
"Nếu kết nối tốt, lợi thế của nước này có thể trở thành cơ hội của nước
kia. Nguồn lực của hai nước có thể tạo ra những chuỗi giá trị chung có sức cạnh
tranh cao và vươn ra thị trường khu vực và quốc tế", Thủ tướng khẳng định.
Thủ tướng cho rằng mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 20
tỷ USD hoàn toàn khả thi nếu Chính phủ và doanh nghiệp hai nước cùng quyết tâm
hành động.
Để đưa hợp tác kinh tế lên tầm cao mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất năm
định hướng trọng tâm.
Thứ nhất, tăng cường kết nối thể chế, chính sách; rà soát, đơn giản hóa thủ
tục đầu tư, đất đai, xuất nhập cảnh, hải quan và kiểm dịch. Hai nước cần duy
trì đối thoại Chính phủ - doanh nghiệp ít nhất mỗi năm một lần ở cấp lãnh đạo
Chính phủ hoặc cấp bộ nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc.
Thứ hai, đẩy mạnh kết nối hạ tầng giao thông và logistics, ưu tiên các tuyến
cao tốc, đường sắt, đường thủy nội địa kết nối hai nước; đẩy nhanh tuyến cao
tốc TP.HCM - Mộc Bài - Bavet - Phnom Penh; nâng cấp cửa khẩu, chợ biên giới,
trung tâm logistics và thúc đẩy mô hình "một cửa, một lần dừng" tại
các cửa khẩu chính.
Thứ ba, phát triển hợp tác theo chuỗi giá trị trong nông nghiệp và chế biến.
Hai nước cần chuyển từ mua bán nguyên liệu thô sang cùng đầu tư vùng nguyên
liệu, chế biến sâu, tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc, qua đó nâng
cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp.
Thứ tư, mở rộng kết nối tài chính - ngân hàng, thúc đẩy thanh toán bằng đồng
nội tệ và mã QR xuyên biên giới; tạo điều kiện cho các ngân hàng mở rộng mạng
lưới, cung cấp vốn cho doanh nghiệp và người dân. Thủ tướng yêu cầu các ngân
hàng thương mại Việt Nam tăng cường xem xét cho vay đối với doanh nghiệp Việt
Nam đầu tư tại Campuchia.
Thứ năm, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, gồm chuyển đổi số, thương
mại điện tử, năng lượng tái tạo, kết nối lưới điện, du lịch và đào tạo nhân lực
chất lượng cao.
Nhấn mạnh Chính phủ đóng vai trò kiến tạo, còn doanh nghiệp trực tiếp biến
cơ hội thành kết quả, Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp đầu tư dài hạn,
có trách nhiệm, tăng cường liên kết, cùng xây dựng chuỗi cung ứng, phát triển
sản phẩm và khai thác thị trường thứ ba.
Các doanh nghiệp cần cạnh tranh bằng chất lượng, công nghệ và tính bền vững;
ưu tiên dự án giá trị gia tăng cao, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi
trường.
Thủ tướng khẳng định Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Campuchia đầu tư,
kinh doanh tại Việt Nam, tận dụng hệ thống hạ tầng và mạng lưới hiệp định
thương mại tự do để kết nối thị trường khu vực, quốc tế.
"Thị trường hơn 100 triệu dân của Việt Nam luôn rộng mở đối với các
doanh nghiệp và hàng hóa của Campuchia", Thủ tướng nhấn mạnh.
Đối với những kiến nghị tại Diễn đàn, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì,
phối hợp các cơ quan liên quan tổng hợp, xử lý dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm
quyền Việt Nam; đồng thời trao đổi ngay với phía Campuchia đối với những nội
dung cần phối hợp giải quyết.
ĐƯA HÀNH LANG GIAO THÔNG THÀNH HÀNH LANG KINH TẾ, SẢN XUẤT
Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đánh giá cao đóng góp
của các nhà đầu tư Việt Nam đối với phát triển kinh tế Campuchia trong hơn ba
thập kỷ qua.
Thủ tướng Hun Manet khẳng định mục tiêu thương mại song phương 20 tỷ USD
hoàn toàn có thể đạt được, thậm chí vượt xa hơn, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu
nâng cao chất lượng và mức độ kết nối giữa hai nền kinh tế.
Theo Thủ tướng Campuchia, ưu tiên quan trọng là tăng cường kết nối giao
thông, tạo thuận lợi cho thương mại qua biên giới và phát triển các cơ chế thúc
đẩy thương mại song phương.
"Sự kết nối hạ tầng mới chỉ là bước khởi đầu; điều cần làm tiếp theo là
biến kết nối đường sá thành kết nối sản xuất", Thủ tướng Hun Manet nêu rõ,
đồng thời đề xuất phát triển hành lang TP.HCM - Mộc Bài - Bavet - Phnom Penh
thành hành lang kinh tế và sản xuất, kết nối nhà máy, khu công nghiệp, khu kinh
tế, doanh nghiệp logistics và thị trường hai nước.
Thủ tướng Hun Manet cũng đề nghị đẩy mạnh hợp tác du lịch. Năm 2025, lượng
khách Việt Nam đến Campuchia vượt 1 triệu lượt, đưa Việt Nam trở thành một
trong những thị trường gửi khách lớn hàng đầu của Campuchia.
Campuchia cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến
khích doanh nghiệp hai nước chuyển từ thương mại đơn thuần sang đầu tư chế biến
sâu, gia tăng giá trị và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.
Tại Diễn đàn, dưới sự chứng kiến của hai Thủ tướng, các cơ quan và doanh
nghiệp hai nước đã trao 5 văn kiện hợp tác, trong đó có 2 giấy chứng nhận đăng
ký đầu tư ra nước ngoài điều chỉnh cho các dự án trồng cây và chăn nuôi của
THACO AGRI tại hai tỉnh Kratie và Ratanakiri, với tổng vốn 648 triệu USD.
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