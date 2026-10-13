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Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035

D Dũng Hiếu

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, nhằm tăng cường chỉ đạo, điều phối và xử lý các vấn đề liên ngành trong quá trình triển khai Chương trình.

Thành lập Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035. Ảnh: Chinhphu.vn
Thành lập Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035. Ảnh: Chinhphu.vn

Theo Quyết định số 1966/QĐ-TTg ngày 12/10/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Các Phó Trưởng ban gồm: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu.

Các Ủy viên Thường trực gồm Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Dân tộc và Tôn giáo.

Thành viên Ban Chỉ đạo còn có đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội và đại diện một số cơ quan của Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức chính trị - xã hội.

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo Trung ương là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối và xử lý những vấn đề chung, quan trọng, liên ngành trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chỉ đạo, điều hành; đồng thời điều phối hoạt động giữa các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và các tổ chức liên quan nhằm bảo đảm việc triển khai Chương trình.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo đôn đốc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình; chỉ đạo, điều phối xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề chung, quan trọng, mang tính liên ngành hoặc vượt thẩm quyền.

Ban Chỉ đạo cũng có trách nhiệm chỉ đạo phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết và tổng kết việc thực hiện Chương trình; thực hiện các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

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