Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tăng trưởng hai con số phải gắn với kiểm soát lạm phát

Kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ưu tiên cao nhất cho kiểm soát lạm phát trong hai tháng cuối năm; đồng thời đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, giải ngân đầu tư công và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Ngày 4/11, kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhưng phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đề ra.

Theo Thủ tướng, tăng trưởng cao nhưng không kiểm soát được lạm phát, không giữ được ổn định giá cả thì thành quả tăng trưởng sẽ không lan tỏa đến nền kinh tế và người dân.

ƯU TIÊN KIỂM SOÁT LẠM PHÁT, THÚC ĐẨY CÁC ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026, Chính phủ thống nhất nhận định kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; kết quả tháng 10 tích cực hơn tháng 9.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 10 tháng tăng 4,57%. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 2,45 triệu tỷ đồng, bằng 96,4% dự toán năm, trong khi đã miễn, giảm, gia hạn 366,6 nghìn tỷ đồng thuế, phí.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 720,5 nghìn tỷ đồng, bằng 75,4% kế hoạch giao, tăng gần 230 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ. Vốn FDI đăng ký đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74%; vốn thực hiện đạt 24,08 tỷ USD, tăng trên 13%.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,5%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD, đạt 1.010,55 tỷ USD.

Công tác tháo gỡ các dự án tồn đọng tiếp tục được đẩy mạnh. Đến hết tháng 10, có 2.982 dự án được tháo gỡ, đang triển khai thực hiện, với tổng mức đầu tư gần 2,2 triệu tỷ đồng.

Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ rõ những khó khăn, thách thức trong thực hiện đồng thời mục tiêu tăng trưởng hai con số và kiểm soát lạm phát. Một số bộ, ngành, địa phương và dự án trọng điểm có tỷ lệ giải ngân thấp; việc xử lý dự án tồn đọng, nhà đất dôi dư tại nhiều địa phương còn chậm.

Hoạt động xuất khẩu, đầu tư tư nhân, sản xuất kinh doanh tiếp tục cần các giải pháp hỗ trợ; sức mua trong nước, năng suất lao động và các động lực tăng trưởng mới cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn.

Về nhiệm vụ hai tháng cuối năm, Thủ tướng yêu cầu tập trung quản lý, điều hành giá, bình ổn thị trường, bảo đảm kiểm soát lạm phát năm 2026.

Ban Chỉ đạo điều hành giá phải làm việc ngay với những địa phương có mức tăng CPI 10 tháng cao hơn bình quân cả nước, nhất là các thành phố lớn, để triển khai giải pháp kiểm soát giá phù hợp.

Đề cập việc giảm 2% giá điện từ ngày 1/11 và giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về 0% từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu chia sẻ nguồn lực ngân sách để ổn định giá cả, hỗ trợ nền kinh tế.

“Vì mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định giá cả, ổn định kinh tế vĩ mô thì ngân sách nhà nước phải có trách nhiệm chia sẻ với nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp”, Thủ tướng khẳng định.

Cùng với kiểm soát lạm phát, Thủ tướng yêu cầu bám sát kịch bản tăng trưởng từng tháng, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026.

Các bộ, ngành, địa phương phải có giải pháp cụ thể kích cầu tiêu dùng, du lịch; tăng cường kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ dịp lễ, Tết cuối năm.

Đối với đầu tư công, Thủ tướng yêu cầu rà soát, điều chuyển vốn từ các dự án chậm triển khai sang dự án có khả năng giải ngân tốt, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch.

Đặc biệt, phải kiểm soát chặt chẽ số lượng dự án, kiên quyết đối với các dự án xây dựng trụ sở tại các tỉnh, thành phố, tập trung nguồn lực cho những công trình có hiệu quả lan tỏa và hạ tầng thiết yếu.

Đồng thời, tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia; hoàn thành đúng thời hạn kế hoạch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn về chuyển đổi số.

ĐIỀU HÀNH LINH HOẠT CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TIỀN TỆ; THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính theo dõi sát diễn biến giá cả, cập nhật kịch bản lạm phát, chủ động đề xuất giải pháp điều hành phù hợp.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính được giao nghiên cứu, đề xuất việc giao chỉ tiêu kiểm soát CPI cho các địa phương từ năm 2027; đồng thời khẩn trương triển khai cải cách thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế.

Bộ cũng phải thường xuyên cập nhật kịch bản tăng trưởng, tham mưu giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp thông qua chính sách thuế, phí, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Cùng với đó, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, rà soát danh mục dự án đầu tư công, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đối với chính sách tiền tệ, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chủ động, linh hoạt, bảo đảm ổn định giá trị đồng tiền, lãi suất và tỷ giá.

Hệ thống ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí, phấn đấu ổn định và giảm mặt bằng lãi suất cho vay đối với sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, xuất nhập khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn hệ thống.

Bộ Công Thương được giao bảo đảm cân đối cung - cầu các mặt hàng thiết yếu, nhất là điện và xăng dầu; khẩn trương hoàn thiện Nghị định về kinh doanh xăng dầu trình Chính phủ trong tháng 11/2026, theo hướng cắt giảm tối đa khâu trung gian, giảm chi phí lưu thông.

Bộ phải triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu, đa dạng hóa thị trường, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do; tích cực thúc đẩy ký kết Hiệp định Thương mại đối ứng với Hoa Kỳ.

Đối với lĩnh vực xây dựng, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng theo dõi chặt chẽ giá vật liệu, giá nhà ở, chi phí xây dựng và cước vận tải; phối hợp với địa phương ổn định thị trường, tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt, cao tốc, cảng hàng không.

Bộ Xây dựng đồng thời được giao đánh giá tổng thể thị trường bất động sản, đề xuất giải pháp không để những diễn biến bất lợi tác động tiêu cực đến nền kinh tế và hệ thống tài chính, ngân hàng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải chủ động bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm thiết yếu; cân đối nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, hạn chế biến động giá bất thường; phối hợp với doanh nghiệp tổ chức lại hệ thống cung ứng, phân phối.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng các sản phẩm công nghệ chiến lược, sớm tạo ra kết quả, sản phẩm cụ thể.

Đối với các lĩnh vực xã hội, Bộ Y tế phải cắt giảm khâu trung gian không cần thiết trong mua sắm, cung ứng thuốc, thiết bị y tế; nâng cao năng lực y tế cơ sở. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch và triển khai kích cầu du lịch cuối năm.

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế; quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê năm 2026; đẩy nhanh xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Về công tác thể chế, các bộ, ngành phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan của Quốc hội, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết; chuẩn bị đầy đủ văn bản quy định chi tiết để triển khai ngay khi có hiệu lực, không để nợ đọng.

Thủ tướng yêu cầu các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, trưởng ngành tiếp tục chủ động, quyết liệt triển khai nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.